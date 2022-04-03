MotoGP. Гран-при Аргентины. Алеш Эспаргаро выиграл первую гонку в премьер-классе, Мартин – 2-й, Ринс – 3-й, Куартараро – 8-й

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Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро выиграл Гран-при Аргентины. Победа стала для Алеша Эспаргаро первой в MotoGP. И вторым попаданием на подиум. Также эта победа стала первой для команды «Априлия» в премьер-классе.

Вторым финишировал гонщик «Прамак» Хорхе Мартин. Третье место занял гонщик «Сузуки» Алекс Ринс. Действующий чемпион Фабио Куартараро («Ямаха») закончил гонку на восьмой позиции.

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес («Хонда») пропускает этап из-за проблем со зрением.

MotoGP
Гран-при Аргентины
Автодром Термас де Рио Ондо
3 апреля 2022 года
Гонка
 
1.  Алеш Эспаргаро («Априлия») – 41.36,298
2. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,807
3. Алекс Ринс («Сузуки») +1,330
4. Хоан Мир («Сузуки») +1,831
5. Франческо Баньяя («Дукати») +5,840
6. Брэд Биндер («КТМ») +6,192
7. Мавери Виньялес («Априлия») +6,540
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +10,215
9. Марко Беццекки («ВР46») +12,622
10. Энеа Бастианини («Грезини») +12,987
11. Лука Марини («ВР46») +13,962
12. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +14,002
13. Мигел Оливейра («КТМ») +14,456
14. Джек Миллер («Дукати») +14,898
15. Алекс Маркес («ЛЧР Хонда») +23,472
16. Рауль Фернандес («КТМ Тек 3») +25,862
17. Реми Гарднер («КТМ Тек 3») +28,711
18. Даррин Биндер («РНФ») +28,784
19. Штефан Брадль («ЛЧР Хонда») +31,943
20. Андреа Довициозо («РНФ») +1 круг
 
Сошли:
 
Франко Морбиделли («Ямаха»)
Пол Эспраргаро («Хонда»)
Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)
Франко ди Джанантонио («Грезини»)
 
 
 
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