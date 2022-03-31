Трасса «Ф-1» в Лас-Вегасе: 14 поворотов, 2 зоны DRS, скорости до 342 км/ч

показала конфигурацию трассы в Лас-Вегасе.

Городской трек включает в себя 14 поворотов, три прямых и две зоны DRS. Протяженность круга – 6,12 километров. Максимальная скорость оценивается в 342 км/ч. «Ф-1» отмечает, что из-за скоростей, сравнимые с теми, которые достигаются в Монце, команды выберут аэродинамическую конфигурацию с низкой прижимной силой.

Трасса расположится в районе Лас-Вегас-Стрип – всемирного известного игрового и туристического центра, где находятся «Сизарс-пэлас», отель-казино «Белладжио» и другие достопримечательности.

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Ночной Гран-при Лас-Вегаса состоится в 2023 году.

«Ф-1» объявила о проведении Гран-при Лас-Вегаса в 2023 году. Гонка состоится в субботу

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Изображение: сайт «Формулы-1»