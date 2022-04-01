Гельмут Марко: «В контракте Ферстаппена предусмотрена опция досрочного расторжения»

Советник рассказал, что в новом контракте предусмотрена опция досрочного расторжения.

Недавно Ферстаппен, чей предыдущий контракт был рассчитан до конца 2023 года, подписал с «Ред Булл» новое соглашение – которое истекает уже в 2028 году.

По словам Марко, Ферстаппен сможет прекратить сотрудничество с «Ред Булл», если команда перестанет быть конкурентоспособной и не будет претендовать на титул. В пример Марко привел сезон-2014, с которого, после перехода на новый моторный регламент, началось доминирование «Мерседеса».

«Да, разумеется. Если «Ред Булл» потерпит «крушение», как после сезона-2014, на этот счет в контракте предусмотрена опция расторжения», – рассказал Марко.

Также австриец считает, что наличие долгосрочного контракта с Ферстаппеном – действующим чемпионом «Формулы-1» и одним из самых талантливых пилотов, – делает потенциальное сотрудничество с «Ред Булл» более выгодным для возможных партнеров. Так, в «Ред Булл» рассчитывают найти нового поставщика двигателей и технического партнера к 2026 году, когда должна перейти на новый моторный регламент. Наиболее вероятным кандидатом является компания :

«Проводя параллели с шахматами, Макс является очень ценной и важной фигурой. И нет ничего удивительного в том, что производители будут принимать его фактор во внимание. Так что для «Ред Булл» также важно иметь возможность заявлять о том, что лучший в данный момент пилот «Ф-1» связан с нами контрактом до 2028 года. Вопрос о новых партнерах пока остается открытым, но сейчас «Ред Булл» является наиболее привлекательным клиентом для новых потенциальных производителей».