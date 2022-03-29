Хэмилтон, Алонсо, Сайнс, Гасли и Расселл не хотели продолжать Гран-при Саудовской Аравии (De Telegraaf)

Пять гонщиков «Формулы-1» были против продолжения Гран-при Саудовской Аравии.

Этап в Джидде оказался под угрозой из-за ракетной атаки на Джидду со стороны йеменских хуситов. После обсуждений с участием руководителей «Ф-1», и команд, а также пилотов и представителей властей Саудовской Аравии было решено продолжить выступления.

Как пишет De Telegraaf, гоняться не хотели пять пилотов: , (оба – ), ( ), ( ) и ( ). Итогом многочасовых переговоров между всеми сторонами стало заявление Ассоциации гонщиков Гран-при, которая поддержала решение о продолжении Гран-при.

Нидерландское издание также сообщает другие подробности. Во время уик-энда «Ф-1» не смогла предоставить гонщикам все детали, касающиеся безопасности Гран-при, из-за конфиденциальности данной информации. Это планируется сделать «в кратчайшие сроки» после консультаций с властями Саудовской Аравии на новом собрании пилотов – оно, вероятно, состоится перед Гран-при Австралии (8-10 апреля).

Утверждается, что совещание не будет посвящено тому, проводить ли гонки в Саудовской Аравии в дальнейшем. Решение этого вопроса останется за руководством «Ф-1», которое, по всей видимости, намерено сохранить этап в календаре.

В прошлом году в «Ф-1» заявляли, что рассчитывают «как минимум на десятилетие сотрудничества» с Саудовской Аравией. Контракт оценивают в 55 миллионов долларов за сезон.

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

Гонщики намерены больше влиять на решения «Ф-1», несколько пилотов не хотели продолжать Гран-при в Джидде (Sky Sports)

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