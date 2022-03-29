MotoGP. Марк Маркес пропустит Гран-при Аргентины из-за проблем со зрением

«Хонда» сообщила, что шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес не выступит в Аргентине.
Маркес пропустил гонку в Индонезии после жесткого падения в разминке, а по возвращении в Испанию ему диагностировали диплопию (двойное зрение). Такой же диагноз Маркесу ставили осенью прошлого года, из-за чего пилот «Хонды» не выступал в заключительной гонке сезона.
Команда заявила, что за последнюю неделю ситуация существенно улучшилась. Тем не менее, гонщику предстоит продолжить лечение.
MotoGP. Марка Маркеса не допустили до Гран-при Индонезии после падения в разминке
Шестикратный чемпион MotoGP Маркес снова испытывает проблемы со зрением после аварии в Индонезии
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