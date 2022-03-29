MotoGP. Марк Маркес пропустит Гран-при Аргентины из-за проблем со зрением

сообщила, что шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес не выступит в Аргентине.

Маркес пропустил гонку в Индонезии после жесткого падения в разминке, а по возвращении в Испанию ему диагностировали диплопию (двойное зрение). Такой же диагноз Маркесу ставили осенью прошлого года, из-за чего пилот «Хонды» не выступал в заключительной гонке сезона.

Команда заявила, что за последнюю неделю ситуация существенно улучшилась. Тем не менее, гонщику предстоит продолжить лечение.

MotoGP. Марка Маркеса не допустили до Гран-при Индонезии после падения в разминке

Шестикратный чемпион MotoGP Маркес снова испытывает проблемы со зрением после аварии в Индонезии

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram