MotoGP. Гран-при Аргентины. Квалификация. Алеш Эспаргаро принес «Априлии» 1-й поул в современной истории, Мартин – 2-й, Марини – 3-й, Куартараро – 6-й

Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро выиграл квалификацию к Гран-при Аргентины MotoGP.

Поул стал первым для команды в современной истории премьер-класса (эре MotoGP) и первым для Эспаргаро-старшего с 2015 года.

Второе время показал Хорхе Мартин из «Прамака», пилот «ВР46» Лука Марини стал третьим. Действующий чемпион Фабио Куартараро остался на шестой строчке, а вице-чемпион сезона-2021 Франческо Баньяя не пробился во второй сегмент квалификации, проиграв обоим байкам сателлитной «Прамак-Дукати».

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес («Хонда») пропускает этап из-за проблем со зрением. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») сообщил, что не выступит в Аргентине из-за ковида, однако из-за отмены пятничных сессий успел сдать отрицательный тест и в итоге прошел во второй сегмент.

Гран-при Аргентины

Автодром Термас де Рио Ондо

2 апреля 2022 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Алеш Эспаргаро («Априлия») – 1.37,688

2. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,151

3. Лука Марини («ВР46») +0,431

4. Пол Эспаргаро («Хонда») +0,477

5. Маверик Виньялес («Априлия») +0,508

6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,593

7. Алекс Ринс («Сузуки») +0,767

8. Хоан Мир («Сузуки») +0,828

9. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,849

10. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +0,888

11. Джек Миллер («Дукати») +0,896

12. Брэд Биндер («КТМ») +1,244

...14. Франческо Баньяя («Дукати») – не прошел во второй сегмент

Раздвоение зрения – итог падения мегачемпиона MotoGP. Что случилось? Почему он страдает 11 лет и думал о конце карьеры?

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