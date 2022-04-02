MotoGP. Гран-при Аргентины. Квалификация. Алеш Эспаргаро принес «Априлии» 1-й поул в современной истории, Мартин – 2-й, Марини – 3-й, Куартараро – 6-й

Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро выиграл квалификацию к Гран-при Аргентины MotoGP.
Поул стал первым для команды в современной истории премьер-класса (эре MotoGP) и первым для Эспаргаро-старшего с 2015 года.
Второе время показал Хорхе Мартин из «Прамака», пилот «ВР46» Лука Марини стал третьим. Действующий чемпион Фабио Куартараро остался на шестой строчке, а вице-чемпион сезона-2021 Франческо Баньяя не пробился во второй сегмент квалификации, проиграв обоим байкам сателлитной «Прамак-Дукати».
Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес («Хонда») пропускает этап из-за проблем со зрением. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») сообщил, что не выступит в Аргентине из-за ковида, однако из-за отмены пятничных сессий успел сдать отрицательный тест и в итоге прошел во второй сегмент.
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