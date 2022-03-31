Гран-при Лас-Вегаса планируют провести в 22:00 по местному времени – в 9:00 по Москве

Руководитель «Формулы-1» заявил, что Гран-при Лас-Вегаса должен начинаться в 22:00 по местному времени.

Гонка намечена на конец ноября 2023 года, когда в Неваде будет действовать зимнее время. Таким образом, Гран-при должен начаться в 9 утра по Москве. Заезд пройдет в субботу, когда в Европе уже начнется утро воскресенья.

«Я считаю, что это идеальное время, идеальный слот с учетом контекста. Проводить гонку в 3 часа дня было бы абсолютно ошибочным решением. С учетом Европы 10 вечера – идеальный вариант для аудитории», – заявил Доменикали.

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