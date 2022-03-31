Гельмут Марко: «Ред Булл» не хочет терять Гасли – для этого ему нужно предложить повышение»

Теги Герхард Бергер Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Пьер Гасли Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко не исключил повышения Пьера Гасли из «Альфа Таури».

Француз выступал за «Ред Булл» в 2019 году и неоднократно говорил о желании вернуться в топ-команду.

«У нас с ним контракт до [конца] 2023 года. Если по истечении соглашения мы не сможем предложить повышение, то, вероятнее всего, потеряем его. Мы этого не хотим», – заявил Марко Formel1.de.

Австриец согласен со словами бывшего пилота «Формулы-1» Герхарда Бергера, который заявил, что Гасли «достаточно хорош для того, чтобы дать второй шанс»:

«Герхард прав. Но в данный момент у нас контракт с Чеко [Пересом]. Нужно сравнить выступления гонщиков. Для этого есть время до середины сезона».

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