Гельмут Марко: «Ред Булл» не хочет терять Гасли – для этого ему нужно предложить повышение»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко не исключил повышения Пьера Гасли из «Альфа Таури».
Француз выступал за «Ред Булл» в 2019 году и неоднократно говорил о желании вернуться в топ-команду.
«У нас с ним контракт до [конца] 2023 года. Если по истечении соглашения мы не сможем предложить повышение, то, вероятнее всего, потеряем его. Мы этого не хотим», – заявил Марко Formel1.de.
Австриец согласен со словами бывшего пилота «Формулы-1» Герхарда Бергера, который заявил, что Гасли «достаточно хорош для того, чтобы дать второй шанс»:
«Герхард прав. Но в данный момент у нас контракт с Чеко [Пересом]. Нужно сравнить выступления гонщиков. Для этого есть время до середины сезона».
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