Экс-босс «Форс-Индии»: «Стролл-старший возомнил, что в «Астон Мартин» все знает лучше других – рыба гниет с головы»

Бывший руководитель «Форс-Индии», «ХРТ» и «Катерхэма» раскритиковал Лоренса Стролла.

По мнению Коллеса, владелец допустил самую опасную ошибку и начал вмешиваться в руководство командой «Формулы-1».

Не нравится Коллесу и попытки идти по пути наименьшего сопротивления ради достижения результата – например, использование лазейки в регламенте и фактическое копирование болида «Мерседеса» в рамках технического сотрудничества.

«Больше это не сработает. Потому что мы сейчас говорим о владельце команды, который возомнил себя ее руководителем и что он лучше других знает, что нужно делать. И используя свою власть посадил за руль собственного сына.

На мой взгляд, все это – абсолютно неправильный подход. Как известно, рыба всегда гниет с головы. И сейчас гоночная команда «Астон Мартин» никуда не развивается.

Пока руководить будет Мартин Уитмарш, который годится только на то, чтобы сидеть дома и давать вам рекомендации по планированию бюджета – а мистер Стролл этого не видит, – все останется как прежде. Пока людям не дадут делать свою работу, пока на руководящие должности не пригласят нужных специалистов – ничего не сработает.

Если кто-то думает, что можно прийти в «Формулу-1» и сразу оказаться в числе лидеров – он ошибается. Так быстро это не может произойти. У вас должен быть долгосрочный план. И у «Астон Мартин» вполне мог быть такой план – зная о переходе на новый регламент в 2022 году, в этому можно было готовиться заранее. Но мистер Стролл пару лет назад решил, что все можно сделать гораздо быстрее – и не важно, какой ценой», – рассказал Коллес.

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