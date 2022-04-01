В «Фольксвагене» приняли решение об участии в «Формуле-1» (ESPN)

Совет директоров одобрит участие в «Формуле-1» брендами «Порше» и «Ауди».

Как сообщает ESPN F1 со ссылкой на свои источники в компании, решение уже было принято и в «Фольксвагене» скоро сделают официальное заявление. В «Фольксвагене» при этом пока отказались комментировать данную информацию.

Сообщается, что компания «Ауди» предложит сумму в районе $550 млн за покупку команды , в то время как в «Порше» рассчитывают договориться о долгосрочном техническом партнерстве с «Ред Булл».

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