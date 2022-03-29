Причиной смерти экс-президента ФИА Мосли было самоубийство (Daily Mail)

Бывший президент Международной автомобильной федерации ушел из жизни в результате самоубийства, утверждает Daily Mail.

Мосли скончался в мае 2021 года на 82-м году жизни. Он страдал онкологическим заболеванием.

По информации британского издания, врачи сказали Мосли, что ему осталось жить несколько недель. Сообщается, что перед смертью экс-президент оставил записку на своей двери: «Не входите, позвоните в полицию». Другая записка у столика Мосли сообщала, что у него «не было выбора».

Daily Mail подтверждает свою версию цитатами судебного следователя Фионы Вилкокс, которая рассказала об осмотре тела Мосли полицейскими.

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