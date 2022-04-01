Ральф Шумахер: «В Саудовской Аравии Ферстаппен не так уж хорошо проявил себя в борьбе с Леклером»

Бывший пилот «Формулы-1» отметил прогресс на старте сезона-2022.

«Мы видим, что в Пересу удалось приблизиться к Ферстаппену. Так что в этом сезоне действительно многое изменилось. В Саудовской Аравии Пересу очень не повезло с моментом появления на трассе машины безопасности. А ведь он был впереди и у него был хороший темп. Да, я не уверен, что этого бы хватило для победы в гонке. Но на подиуме он бы точно финишировал», – рассказал Шумахер.

При этом у немца возникли вопросы к слишком агрессивной манере Ферстаппена, с которой он атаковал Шарля Леклера в борьбе за лидерство:

«С Ферстаппеном бросилось в глаза то, как он трижды пытался совершить обгон перед 27-м поворотом, при том, что Леклер каждый раз имел возможность провести ответную атаку, используя DRS на стартовой прямой. Мне такая тактика Макса непонятна.

Так что я был немного удивлен. Мне казалось, что в прошлом году Ферстаппен сделал большой шаг в правильном направлении по части обгонов. Но вот в Саудовской Аравии и в Бахрейне он проявил себя не так хорошо.

Гельмут Марко рассказал, что Макс все спланировал вместе со своим гоночным инженером, но мне их тактика показалась очень странной. На мой взгляд, Максу еще есть над чем работать, ведь в этих попытках он чуть не уничтожил свою резину».

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