Гюнтер Штайнер: «В 2021-м я бы ###### весь паддок за два очка «Хааса»

Руководитель не расстроился из-за того, что стал девятым в Джидде.

Штайнер напомнил, что в 2021 году американская команда не могла и мечтать о таких результатах.

«Если бы все сложилось в плане стратегии, выезда машины безопасности, мы могли бы стать седьмыми, думаю. Но я очень доволен скоростью болида, Кевин тоже доволен. Если мы не взяли [большие] очки здесь, значит, сделаем это где-то еще.

Конечно, всегда хочется добиться максимума, но нельзя слишком жадничать. В прошлом году я бы ###### весь паддок за два очка, понимаете. Надеюсь, в Мельбурне мы наберем больше очков», – сообщил Штайнер после Гран-при Саудовской Аравии.

По итогам двух этапов «Хаас» заработал 12 баллов и занимает пятую строчку в Кубке конструкторов.

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