Феттель выступит на Гран-при Австралии. Себастьян пропустил старт сезона из-за ковида

Команда «Астон Мартин» сообщила, что Себастьян Феттель примет участие в Гран-при Австралии.
Гонка станет для четырехкратного чемпиона «Формулы-1» первой в сезоне. Себастьян пропустил Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за коронавируса COVID-19, его заменял резервист Нико Хюлькенберг.
За два этапа Хюлькенберг и Ланс Стролл не заработали ни одного очка.
Этап в Мельбурне пройдет с 8 по 10 апреля.
Нико Хюлькенберг: «Я собой доволен»
Технический директор «Астон Мартин»: «Теряем полсекунды с лишним из-за галопирования болида»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram