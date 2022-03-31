Феттель выступит на Гран-при Австралии. Себастьян пропустил старт сезона из-за ковида

Команда сообщила, что примет участие в Гран-при Австралии.

Гонка станет для четырехкратного чемпиона «Формулы-1» первой в сезоне. Себастьян пропустил Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии из-за коронавируса , его заменял резервист .

За два этапа Хюлькенберг и не заработали ни одного очка.

Этап в Мельбурне пройдет с 8 по 10 апреля.

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