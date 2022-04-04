Губернатор Невады: «Влияние «Ф-1» на экономику Лас-Вегаса превысит миллиард долларов»

Губернатор штата Невада Стив Сайсолак оценил, как Гран-при Лас-Вегаса подтолкнет экономику.

Ночной этап в Лас-Вегасе будет проходить с 2023 года на городской трассе.

«Как губернатор я сосредоточен на экономике, и экономическое влияние «Формулы-1» на сообщество будет громадным. Мы ожидаем, что ради гонки в город приедут 170 тысяч человек, которые забронируют 400 тысяч ночей в гостиницах, это просто потрясающе.

Прямое экономическое влияние «Ф-1» приблизится к полумиллиарду долларов, а непрямое превысит миллиард, когда мы все закончим. Мы невероятно этим гордимся. Никто не устраивает такие вечеринки, как в Лас-Вегасе.

Не могу выразить, насколько я благодарен [исполнительному директору «Либерти Медиа»] Грэгу [Маффею] и [руководителю «Ф-1»] Стефано [Доменикали]. Мы давно вели переговоры, они несколько раз прилетали из Европы, чтобы обсудить вопрос здесь, я благодарю их за это», – заявил Сайсолак.

«Ф-1» выжала из США третий Гран-при – в Вегасе. C прямыми на 2 км и скоростями в поворотах до 342 км/ч: это как Монца и Баку на улицах Монако

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram