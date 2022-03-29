Гонщики намерены больше влиять на решения «Ф-1», несколько пилотов не хотели продолжать Гран-при в Джидде (Sky Sports)

Пилоты «Формулы-1» намерены увеличить свое влияние на политику чемпионата.

Как передает Sky Sports, гонщики готовы потребовать большего влияния на выработку ключевых стратегических решений – в частности, касающихся того, где проводить этапы «Ф-1». Сообщается, что разговоры об этом велись уже долгое время, а события в Саудовской Аравии ускорили процесс.

Этап в Джидде был продолжен после того, как по городу нанесли ракетный удар во время практики «Ф-1». Британское издание утверждает, что «несколько пилотов» не хотели выступать, однако их уговорили руководитель «Ф-1» и боссы команд во время многочасовых обсуждений.

Пилоты считают, что в гораздо большей степени являются лицом серии, чем пять-десять лет назад: это связано с развитием социальных сетей, цифровых платформ и запуском сериала Drive to Survive от Netflix. В этой связи они чаще вынуждены говорить от имени «Ф-1».

«В последнее время гонщикам приходилось отвечать на неудобные вопросы по поводу прав человека в Саудовской Аравии и отмены Гран-при России», – говорится в статье Sky Sports.

Как сообщалось ранее, спортсмены обсудят с руководством чемпионата будущее Гран-при Саудовской Аравии.

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