Герхард Бергер: «Хэмилтон и Сенна – лучшие пилоты, которых я видел за 45 лет»

Экс-пилот «Ф-1» Герхард Бергер сравнил с лучшими гонщиками в истории.

Перед стартом сезона-2022 гонщик сказал, что после проигрыша пилоту будет использовать агрессивный подход.

«Не знаю, будет ли он пилотировать так же агрессивно, как Макс, и будет ли это правильным решением.

Мне кажется, иногда он действует очень умно, когда предпочитает избежать столкновения и отыграться по-другому. С учетом всего опыта Льюиса видно, что он очень спокоен и постоянно использует свои шансы. Если не считать Сильверстоун, он действовал просто идеально», – заявил Герхард.

По мнению Бергера, пилотаж Хэмилтона отличается и от яркого стиля , и от точно рассчитанного подхода Алена Проста:

«Он где-то посередине.

Льюис и Сенна – лучшие пилоты, которых я видел за все 45 лет в спорте. Но я все равно поставлю Сенну на первое место из-за его шарма и личности. Но со спортивной точки зрения Льюис так же хорош, как Сенна, я считаю».

Бергер высказался и о действующем чемпионе Максе Ферстаппене:

«[В прошлом сезоне] Максу приходилось пилотировать агрессивно, потому что машина Льюиса была лучше. Если в этом году его болид окажется быстрейшим, то, может, не нужно будет действовать так агрессивно. Когда агрессия не срабатывает, ты можешь столкнуться с соперником и выбыть из гонки. Иногда лучше пилотировать как Льюис в прошлом году, сказать: окей, лучше проиграть гонку и заработать очки. Все зависит от того, насколько быстрая у тебя машина».

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