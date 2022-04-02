Герхард Бергер: «Хэмилтон и Сенна – лучшие пилоты, которых я видел за 45 лет»

Экс-пилот «Ф-1» Герхард Бергер сравнил Льюиса Хэмилтона с лучшими гонщиками в истории.
Перед стартом сезона-2022 гонщик «Мерседеса» сказал, что после проигрыша пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену будет использовать агрессивный подход.
«Не знаю, будет ли он пилотировать так же агрессивно, как Макс, и будет ли это правильным решением.
Мне кажется, иногда он действует очень умно, когда предпочитает избежать столкновения и отыграться по-другому. С учетом всего опыта Льюиса видно, что он очень спокоен и постоянно использует свои шансы. Если не считать Сильверстоун, он действовал просто идеально», – заявил Герхард.
По мнению Бергера, пилотаж Хэмилтона отличается и от яркого стиля Айртона Сенны, и от точно рассчитанного подхода Алена Проста:
«Он где-то посередине.
Льюис и Сенна – лучшие пилоты, которых я видел за все 45 лет в спорте. Но я все равно поставлю Сенну на первое место из-за его шарма и личности. Но со спортивной точки зрения Льюис так же хорош, как Сенна, я считаю».
Бергер высказался и о действующем чемпионе Максе Ферстаппене:
«[В прошлом сезоне] Максу приходилось пилотировать агрессивно, потому что машина Льюиса была лучше. Если в этом году его болид окажется быстрейшим, то, может, не нужно будет действовать так агрессивно. Когда агрессия не срабатывает, ты можешь столкнуться с соперником и выбыть из гонки. Иногда лучше пилотировать как Льюис в прошлом году, сказать: окей, лучше проиграть гонку и заработать очки. Все зависит от того, насколько быстрая у тебя машина».
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