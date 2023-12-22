Коллективная деградация топ-клубов, копии «Брайтона», космический рывок «Факела»: изучаем тактику РПЛ

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Тактика РПЛ, как и всего футбола, стремительно меняется. Как выглядит лига сейчас? Ищем ответы в больших данных от Opta.

4-2-3-1 и 4-4-2 – новый тренд. Их использовали 11 команд из 16

Схемы – главное отражение тактических сдвигов РПЛ. В прошлом сезоне доминировала 4-3-3 – ее в разных вариациях использовали 7 команд («Динамо», «Зенит», «Краснодар», «Оренбург», «Ростов» и «Химки» Спартака Гогниева, осенний «Спартак» Гильермо Абаскаля).

В этом сезоне мы наблюдаем возвращение 4-2-3-1, которая была очень популярна в конце десятых (в сезоне-2019/20 ее использовали в более 40% от возможных минут).

Ключевые тенденции:

1. Главные адепты 4-2-3-1 – «Динамо» и «Локомотив».

Марцел Личка остановился на 4-2-3-1 со Смоловым в роли десятки. Подобная структура – единственная возможность совместить Федора и Константина Тюкавина. В итоге «Динамо» постоянно атакует через центр: один из опорников (сейчас – Луис Чавес) ищет мяч между линиями, к нему присоединяются вингеры, десятка свободно передвигается, а Тюкавин часто спускается в глубину и действует спиной к воротам.

«Локомотив» перешел на 4-2-3-1 после подписания Артема Дзюбы. За год «Локо» почти не отказывался от 4-2-3-1 (4-4-2 при обороне), в последний раз – странный переход на 4-3-3, чтобы прессинговать «Ростов» (0:1).

«Краснодар» Владимира Ивича менялся несколько раз: переходил на тройку центральных защитников, ставил 4-3-3, но в основном использовал 4-2-3-1, где Никита Кривцов поднимался к Джону Кордобе, а Эдуард Сперцян атаковал из глубины.

«Зенит»-2023/24 – максимально гибридный. В этом сезоне мы видели 4-3-3 в начале сезона, 3-5-2 с Марио Фернандесом, 4-4-2 с двойной ролью Густаво Мантуана. При высоком расположении крайнего защитника соперника бразилец подсаживался в оборонительную пятерку (Страхиня Эракович превращался в третьего центрального).

2. «Ростов» и «Спартак» копируют «Брайтон».

При обороне «Ростов» – прежний. Валерий Карпин прессингует в 4-3-3, при длительной опорник Данил Глебов становится третьим центральным защитником – так команда переходит на 5-4-1.

На мяче «Ростов» копирует «Брайтон»: четверка защитников при начале атак, два опорника над ними, в районе центрального круга – восьмерка + форвард, вингеры отвечают за ширину и рывки за спину. Все ради выманивания в прессинг и быстрых переходов на чужую треть.

«Спартака» – две вариации 4-4-2. Сначала Гильермо Абаскаль атаковал в 4-3-3, а оборонялся в 4-4-2: Квинси Промес переходил в пару к Александру Соболеву с позиции левого вингера (так Гильермо Абаскаль освобождал его от оборонительной работы и давил на защитников), а Виктор Мозес смещался с позиции восьмерки и закрывал весь фланг – крайне ненадежный вариант

С 12 тура «Спартак» перешел на полноценные 4-4-2: опорную зону заняли Руслан Литвинов и Данил Пруцев, а фланги перешли к Антону Зиньковскому и Хесусу Медине (в последних матчах там выходили центральные полузащитники: Роман Зобнин и Кристофер Мартинс).

На мяче «Спартак» напоминал «Брайтон». За счет класса «Спартак» вариативнее «Ростова»: Квинси Промес, Михаил Игнатов и Александр Соболев сильнее в построении атак из глубины, а благодаря Пруцеву и Литвинову проще реализовать короткие и длинные переходы. Еще отличие от «Ростова» – «Спартак» не так заточен на середину и готов взламывать с флангов.

3. 4-4-2 сверхпопулярна у середняков и аутсайдеров.

«Крылья Советов» Игоря Осинькина так играют с момента возвращения из ФНЛ. Но периодически Самара перестраивается ради топ-клубов (или при высоком расположении латералей соперников) – тогда Осинькин переходит на 5-4-1 через гибрид справа (Гленн Бейл уходит в центр обороны с фланга, а Николай Рассказов закрывает край).

Сергей Ташуев перевел «Факел» на 4-4-2 после вечной пятерки защитников при Олеге Василенко, Дмитрии Пятибратове и Вадиме Евсееве. Он сохранил прессинг и длинные передачи от ворот, зато полностью поменял атаку: «Факел» не боится владения на чужой половине и использует ташуевские баскет-зоны. Эффект точно есть: при новом тренере набрали 17 очков из 21.

В начале сезона Виктор Гончаренко чередовал 3-4-3 и 4-4-2. Сейчас схема с четверкой почти не меняется, хотя левый вингер Владислав Малькевич подсаживается пятым против активных краев (последний яркий пример – сдерживание Сергея Волкова из «Краснодара»).

«Ахмат» Мирослава Ромащенко на раннем этапе копировал установки Ташуева. Чуть позже добавились гибридность и схема в три центральных , но 4-4-2 использовались чаще.

«Оренбург» прошлого сезона попробовал множество схем: 4-3-3, 4-4-2 ромбом, 3-4-1-2, 3-5-2. Иржи Ярошик перестроил «Оренбург» на 4-2-3-1 при обороне и 4-3-3 при владении, а Давид Деограсия в большинстве матчей продолжал эту стратегию.

4. 4-3-3 – в красной книге. Сразу 11 команд РПЛ ставили разные вариации 4-4-2 и 4-2-3-1, а 4-3-3 резко вымерла: ситуативно использовалась «Краснодаром», «Зенитом», «Спартаком», но так и не стала основным вариантом.

5. Почти треть клубов играют в три центральных защитника.

Новички РПЛ сохранили схему с пятью защитниками из ФНЛ: «Рубин» начал в 3-5-2 (хотя латерали очень агрессивно подключались), но осенью Рашид Рахимов укрепил фланги обороны с помощью 5-4-1 в обороне (3-4-3 впереди), а «Балтика» Сергея Игнашевича стабильно использовала 5-3-2, ярко прессинговала в начале сезона, но сейчас стала прагматичнее, хотя все равно готова высоко встречать соперника.

Владимир Федотов в «Сочи» и ЦСКА вообще не отходил от 3-4-3. Но в этом сезоне мы увидели две сенсации: игра в четверку после удаления Виллиана Роши против «Крыльев» и 4-2-3-1 на 20 минут ради взлома «Пари НН» в Москве.

«Пари НН» и «Сочи» играют в три центральных вне зависимости от тренеров.

В «Нижнем» Александр Кержаков копировал «Интер» Антонио Конте, затем идею подкрутил Михаил Галактионов (думал о 4-3-3, но подстроился ради команды), Сергей Юран – конструктор фирменных автобусов, поэтому в этом сезоне почти не прессингует и ставит подвижные 3-5-2.

«Сочи» – аналогичная философия. Сначала там творил Владимир Федотов, затем 3-4-3 использовались для атакующего Вадима Гаранина, затем ради автобуса Курбана Бердыева, после чего схему по инерции использовали Дмитрий Хохлов (помощник Бердыева) и Александр Точилин. Правда, Бердыев пробовал 3-5-2 под «Динамо», а Денис Клюев в последнем матче 2023-го перестроил «Сочи» на 4-2-3-1.

«Динамо» Лички владеет мячом НЕ больше оборонительного «Динамо» Йокановича. А вот «Факел» Ташуева прибавляет

На картинке – владение мячом команд РПЛ по сравнению с прошлым сезоном.

Красная точка – контроль сегодня, а хвост от нее указывает на прошлый сезон. Если комета летит налево – значит клуб реже забирает мяч, вправо – прибавил во владении.

Только «Зенит», «Оренбург», «Ростов», «Факел» и «Ахмат» держат мяч больше, чем в прошлом сезоне.

Прибавка команды Сергея Семака почти не ощущается: петербуржцы и раньше постоянно владели мячом – учитывая проблемы «Зенита» осенью, больше контролировать практически нереально.

Прогресс сезона – «Оренбург» (в прошлом сезоне был десятым с 48,7%, сейчас – третий с 56,1%). Парадоксально, но при этом команда сбавила в созидании: раньше была в лидерах по атакующим метрикам и много забивала (спасибо оверперформансу Владимира Сычевого), сейчас в топе по ударам из штрафной, но идет 10-й по xG и 9-й по голам.

Неожиданность – «Факел». Огромный прогресс по сравнению с прошлым сезоном, если учесть, что часть чемпионата командой руководил Вадим Евсеев – начни «Факел» с Ташуевым, скачок был бы мощнее.

Откат «Спартака», «Краснодара», «Локо», «Динамо» и ЦСКА минимален, а «Крылья» остались при своих.

Случай Марцела Лички – наиболее уникальный. «Динамо»-2023/24 в топе по всем атакующим показателям, строит позиционную атаку, но легко отдает мяч, если ведет в счете (часто получает за это в концовках). Плюс вингеры и десятка практически не участвуют в обороне, из-за чего «Динамо» проще прижать.

Сильнее всех сбавили «Урал», «Сочи» и «Пари НН», но это ожидаемо: Виктор Гончаренко удлиняет забросами Ильи Помазуна, «Сочи»-2023 – антоним контроля и системности, Сергей Юран никогда не ставил на владение.

«Крылья» забивают больше всех, у «Спартака» проблема со стандартами, в РПЛ всего два гола со штрафных

Теперь – к типологии голов.

1. «Крылья» – самые забивные в РПЛ (36) – опережают даже «Зенит» (35). Сложнее всех в атаке «Пари НН» (15), «Факелу» (15) и «Балтике» (12). Из неожиданного: просадка «Спартака» (в прошлом сезоне – 2 гола за игру, сейчас – 1,5) и третье место кризисного ЦСКА (31).

2. Хуже всех на стандартах – «Спартак» (0 голов со стандартов без учета пенальти).

Еще удивил «Зенит»: всего 3 гола после 18 туров, хотя раньше регулярно реализовывал кроссы (сейчас много разыгрывает вместо прямых подач).

Лидеры по голам со стандартов – «Краснодар» (8), «Локомотив» (7) и «Рубин». В топе по пенальти – ЦСКА (6, 3 из них – в легендарном матче с «Ахматом»), «Крылья Советов» (6) и «Ахмат» (6, 33% от забитых голов за сезон), следом – «Краснодар» и «Ростов» (по 5), «Локомотив» и «Балтика» ни разу не били с точки.

3. Только «Рубин» и «Факел» забили с прямых штрафных: все благодаря Валентину Ваде и Ильнуру Альшину.

4. Сразу 5 команд ни разу не забивали в контратаках (голы в течение 15 секунд после отбора). Особенно удивляет ужасная реализация «Динамо» (лидер по ударам в быстрых отрывах – 14), «Рубина» (11) и «Пари НН» (10).

5. «Зенит» делит первое место по голам в позиционных атаках и лидирует по удачным контрвыпадам. Совсем рядом по мячам в позиционках – «Динамо» (25) и «Спартак» (24).

Теперь в РПЛ больше остроты с флангов. Тренду следует даже «Зенит»

Присмотримся к голевым моментам с игры.

Цвет зон на карте – разница по количеству передач под удар по сравнению с средним по лиге из определенной зоны (сине-зеленые оттенки – отставание, желтый – равенство, покраснение – преимущество).

1. Начнем с красных зон:

● «Ахмат» и «Спартак» – главные по угрозе из зоны 14 над штрафной.

● «Краснодар» кренит в левый полуфланг, потому что за остроту отвечает связка Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы, плюс там часто разыгрывает Жоау Баши;

● «Ростов» наиболее опасен в штрафной благодаря подыгрышу Николая Комличенко, Егору Голенкову и Мохаммаду Мохеби;

● Главный подающий «Рубина» – Дмитрий Кабутов, его кроссы Мирлинду Даку невероятно опасны. В похожей ситуации «Урал»: ставка на правый фланг очевидна.

2. Неожиданная перемена – «Оренбург». Полгода назад у команды многое шло через середину, теперь оттуда угроза минимальна. В похожей ситуации и «Зенит»: фланги вытеснили центр.

3. Удивительно, но левый фланг «Динамо» не выделяется по ключевым передачам даже с учетом активного Дмитрия Скопинцева, зато команда Лички обостряет из середины.

Алгоритмы «Динамо», «Ахмата», «Спартака» и «Краснодара» выделяются, так как в целом по лиге наблюдается упор на фланги («Балтика», ЦСКА, «Факел», «Крылья», «Оренбург», «Рубин», «Урал» и «Зенит»).

Всего три команды создают больше, чем в прошлом сезоне (жесткая деградация топов), зато 9 клубов прибавили в обороне

Ниже – созданная и допущенная опасность по сравнению с прошлым сезоном в пересчете на одну игру. Вертикальная ось – xG, горизонтальная – допущенные xG.

Логотип – результат клуба в этом сезоне, хвост от кометы – данные за прошлый сезон, а пунктир – средний показатель в РПЛ.

Если клуб летит вверх – значит прибавил в атаке. Если вниз – потерял остроту.

Если движется вправо – прибавил в защите, если влево – ослаб.

Выводы:

1. Разочаровывающий факт: всего три команды прибавили в атаке.

Речь о «Крыльях Советов» (было 1,22 xG за игру, стало – 1,51) и минимальном прогрессе «Ростова» (на 0,07 xG) и «Урала» (0,05). Самое жесткое проседание – у топов: «Зенит», «Спартак» и ЦСКА снизили показатели на треть.

2. Зато 9 команд из 14 прокачали оборону (не учитывались данные «Балтики» и «Рубина» за прошлый сезон, так как они играли в другой лиге).

Главный прогресс – укрепление обороны «Краснодара» (было 1,38 xGA за игру, теперь – 0,91), что помогло выиграть осеннюю часть чемпионата. Гораздо надежнее теперь «Факел» (за счет перестройки) Сергея Ташуева – улучшение с 1,5 xG до 1,05. И четко работающий автобус Сергея Юрана – 1,19 xGA.

Приятно удивили «Балтика» и «Рубин» – новички входят в топ-5 оборон РПЛ по допущенной опасности, хотя команда Сергея Игнашевича пропустила на 5 голов больше ожидаемого плюс залетели 6 мячей в последние 15 минут (лучше обороняется на остальных отрезках), из-за чего делит 10-е место со «Спартаком» и ЦСКА по пропущенным (24).

3. И еще удивительное: лидеры прошлого сезона просели в защите больше остальных. «Зенит» допускает на 0,21 xG больше (хотя деградация не мешает быть лучшей обороной лиги), а ЦСКА и «Спартак» – на 0,26 (девятые и тринадцатые соответственно).

4. 10 команд допускают больше, чем создают.

Если с аутсайдерами и автобусами все ясно («Факел», «Рубин», «Балтика», «Пари НН», «Урал», «Сочи», Ахмат»), то некоторые удивили.

Например, «Спартак» сдал и по качеству атаки, и обороны даже по сравнению с нестальным прошлым сезоном, а Михаил Галактионов поправил оборону «Локомотива», но растерял атаку (1,07 за игру – одиннадцатые в лиге).

Рядом с московскими клубами – «Оренбург». В прошлом сезоне команда была разбалансированной сзади, но много создавала (уступала только «Зениту», «Спартаку» и ЦСКА). Сейчас «Оренбург» допускает столько же, но гораздо слабее в атаке (1,12 xG).

5. Основное о пропущенных голах:

● «Краснодар» (14), «Пари НН» (16) и «Зенит» (17) – лучшие, на дне – «Урал» и «Оренбург» (28), «Ростов» (29) и «Сочи» (31);

● «Пари НН» – самый устойчивый автобус лиги. Среднее владение соперника – 61,2%, при этом команда Сергея Юрана пропустила всего 10 голов в открытой игре (9 – в позиционках, 1 – в контратаке);

● «Спартак» – один из худших по предотвращению контратак (3) и стандартов (5);

● «Сочи» залетел в три категории из четырех (оборона среди худших при стандартах, контратаках и пенальти) и остался в шаге от слабейших при позиционной защите (18);

● «Балтика» – новичок лиги, однако адаптировалась к угловым и подачам штрафных (1).

Сезон-2023/24 не станет самым результативным. Скачок прошлого сезона аномален

После серебряного «Ростова» Курбана Бердыева результативность в РПЛ резко снизилась. Большинство команд перешли на 5-4-1 или 5-3-2, глубокую оборону, отказались от прессинга в пользу контратак.

Как итог – в сезоне-2016/17 пропали голы. Сейчас лига отказывается от автобусного наследия, часть тренеров ставит на атаку, снижается уровень защитников, из-за чего забивают чаще.

Прошлый сезон и вовсе стал самым результативным в истории – более 3 голов на матч, рекорд-2021/22 превзойден аж на 0,37 мяча.

Этот сезон не дотягивает до прошлого, однако на уровне РПЛ-2020/21 и 2021/22 (тогда – 2,62 и 2,66 гола за игру соответственно, сейчас – 2,6.

Бонус: в РПЛ все больше гибридных центральных и крайних защитников

Глава для тактических гиков.

Sports.ru подробно рассказывал о моде на ложных фулбэков в АПЛ. В этом сезоне 28% действий крайних защитников при владении происходят в центре. Сейчас в АПЛ распространены четыре механизма: подъем крайнего защитника в опорную зону, смещение в тройку к центральным защитникам, движение к оборонительной линии соперника и комбинированный вариант (например, Джон Стоунз, помогающий и в центре обороны, и середине поля).

У нас это явление не настолько массовое, но все же есть что рассмотреть. Несколько крайних защитников близки к роли ложного фулбэка. Основное отличие – действия каждого момента ситуативны, а не системны.

● Дуглас Сантос давно совмещает несколько ролей в «Зените». Благодаря ротации с Клаудиньо/Венделом, выходу из-под прессинга и диагональному дриблингу ситуативно оказывается в середине уже несколько сезонов.

● Гленн Бейл – инструмент Игоря Осинькина для перехода на тройку центральных защитников. При обороне крайний защитник смещается в середину, подключается вперед через края, полуфланги и опорную зону. Его рывки вторым темпом и глубинный плеймейкинг помогают в атаке.

● Мирослав Богосовац – ахматовская версия Сантоса. Слева выходит из-под прессинга с помощью дриблинга в бровку и заходов в середину, отрезает соперников передачами. Комфортно чувствует себя в середине: готов к обыгрышу, забросам, полуфланговым подключениям и пасам вразрез.

● Максим Ненахов из «Локомотива» – новый случай. При Михаиле Галактионове роли крайних защитников отличаются: Наир Тикнизян нацелен на атаку по флангу(хотя часто оказывается в середине из-за Сергея Пиняева), а Ненахов остается в глубине, образовывает тройку с ЦЗ и регулярно меняется с Дмитрием Бариновым.

● Травмированный игрок «Спартака» Томаш Тавареш мог стать самым явным ложным фулбэком лиги: постоянно оказывался в опорной зоне в рамках размена с восьмерками. Весной эффект был сомнительным (как и вся игра «Спартака»), однако без Тавареша Гильермо Абаскаль не использует крайних защитников в середине.

● Защитник «Краснодара» Лукас Оласа отличается от Сергея Волкова. Их позиции ассиметричны: уругваец в некоторых матчах оставался глубоко или в тройке защитников (похожее исполнял Георгий Арутюнян в его отсутствие), а россиянин поднимался к нападающим. Распределение логично: Оласа хорошо навешивает вторым темпом и отрезает соперников забросами.

● Вячеслав Караваев в роли центрального защитника «Зенита». Совмещал несколько ролей: оборонялся с ЦЗ, перемещался на край при розыгрыше от ворот и врывался в чужую оборонительную линию (как по краю, так и через полуфланг). Самые яркие матчи – с ЦСКА и «Локо» в Санкт-Петербурге.

Были несколько необычных экспериментов – «Зенит» и «Урал» повторяли трюк Пепа Гвардиолы с ЦЗ на флангах. Правда, вынужденно:

● на предсезонке Виктор Гончаренко работал с гибридными ролями в 3-4-3: Мингиян Бевеев был крайним центральным защитником при обороне (профильная позиция – с краю в четверке или пятерке), но ситуативно подключался вперед по краю.

В сезоне Гончаренко отказался от 3-4-3 и гибрида с Бевеевым, перейдя на 4-4-2, где центральный защитник Итало стал крайним. При владении он оставлял фланг вингеру, а сам оставался в тройке с центральными (неплохо пасует, но «Урал» кренит направо из-за Андрея Егорычева и навесов Дениса Кулакова). Плюс часто оборонялся в центре, так как крайний полузащитник превращался в латераля, если в атаку подключался крайний защитник соперника. Эксперимент отчасти вынужденный, так как Бевеев провалил первую часть сезона.

● Страхиня Эракович в роли правого защитника. Все из-за травм Вячеслава Караваева и Марио Фернандеса. Раньше Сергей Семак ставил направо Алексея Сутормина (в основном в пятерке, но мог и в четверке защитников), однако сейчас доверился сербу. Эракович работал в разных форматах: оставался третьим центральным (последний пример – с «Краснодаром»), подключался с краю вторым темпом (второй тайм против команды Владимира Ивича) и действовал в глубине против подключений быстрых вингеров (против Никиты Салтыкова получилось спорно).

Главные итоги

● Вариации 4-4-2 и 4-2-3-1 – самая популярная расстановка РПЛ.

● «Зенит», «Спартак» и ЦСКА сдали и по качеству атаки, и по качеству обороны. При этом чемпион остается лучшим по главным метрикам, а вот Гильермо Абаскаль допускает больше, чем создает.

● «Факел» – главное преображение года. Больше владения на чужой половине, отказ от пяти защитников, качественная оборона. В общем, Сергей Ташуев – один из лучших тренеров сезона.

● Все больше команд РПЛ создают через фланги – креативных центров почти не осталось (страдает даже «Зенит»).

● Больше половины лиги допускает больше, чем создает. При этом намечается атакующий кризис: по сравнению с прошлым сезоном всего три команды прибавили впереди (только один прогресс существенен), xG всех далек от прошлого сезона.

● Этот сезон не побьет рекорд результативности прошлого сезона, хотя по сравнению со второй половиной 2010-х в РПЛ забивают больше.

● Новый тренд – гибридные фланговые роли. Тренеры используют ситуативных ложных фулбэков и строят схемы-конструкторы благодаря смешанным ролям центральных и крайних защитников.

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Визуализация и обработка данных: Павел Тихонов, Марина Семенова, Алина Комиссарова

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Рамиль Ситдиков, Владимир Федоренко, Александр Вильф, Максим Богодвид, Артур Лебедев, Владимир Астапкович