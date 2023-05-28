14 комментариев

Разбор Ильи Васильева.

В прошлую субботу «Ахмат» победил «Химки» (3:0) и вплотную подобрался к четвертому месту – осталось всего 1 очко до сгоревшего в последних турах «Ростова». На этой неделе команда Сергея Ташуева сыграет против Валерия Карпина, а на следующей – встретится с «Краснодаром», чтобы сохранить место в четверке или пятерке.

«Ахмат» при Андрее Талалаеве и Сергее Ташуеве – один из самых недооцененных проектов РПЛ. Во-первых, «Ахмат» прибавляет в результатах. Талалаев принял команду с предпоследнего места в ковидный сезон-2019/20 с мораторием на вылет: привил новую философию и стал 11-м с большим отрывом от стыков (7-е xPoints). В РПЛ-2021/22 «Ахмат» занял 7-е место по реальным и ожидаемым баллам, а теперь идет на лучший результат в истории (5-й в чемпионате-2016/17 – 48 очков, сейчас – уже 49).

Во-вторых, выделяется селекция. Кажется, «Ахмат» переплатил только за лучшего бомбардира прошлого сезона Гамида Агаларова (3,5 млн евро по оценке Transfermarkt), а большинство остальных трансферов попали в точку: Мирослав Богосовац – один из самых разнообразных левых защитников лиги, Марат Быстров и Александр Трошечкин – универсалы в защите и средней линии соответственно, Мохамед Конате – главный бомбардир (19+2 за 51 матч), некоторые переходили только после пробных аренд (Дарко Тодорович, Артем Тимофеев), а Иван Олейников вообще приехал из Второй лиги.

«Мы 2,5 года плодотворно формировали команду. Если вы рассмотрите народ впереди, там есть бригада: Харин, Бериша, Ильин – опытные игроки, под ними – Тимофеев с Швецом и линия защиты. Второй состав тоже подобрали и постепенно подводят: Садулаев, Олейников, Конате, Агаларов. В какой еще команде есть двойная замена и пять позиций, которые определяют игру в атаке?» – объяснял Талалаев.

Однако Андрей Семенов рассказывал, что последние два года «Ахмат» жил в постоянном стрессе. Итог – отставка тренера после девятого тура. На тот момент команда шла пятой по интенсивности прессинга, но допускала больше, чем создавала, закончила отрезок девятой в трех очках до стыков.

После сентябрьской паузы на сборные «Ахмат» возглавил Ташуев. Он не стал ломать привычный стиль: докрутил 4-4-2, оставил прессинг и вертикальность.

Ташуев снял давление с игроков и немного перестроил атаку. Он мгновенно приучил к постоянной ротации впереди: «Наступательной игрой занимаемся много, включая так называемые баскет-зоны, давно практикую этот метод. Суть в том, чтобы игроки находились в пространствах между линиями при низком блоке не более восьми секунд, а потом быстро менялись местами и освобождали зоны партнерам.

Наши инсайды работают в основном внутри, а не на флангах. Вингеры эффективнее действуют в районе центральной оси, нужно время, чтобы у футболистов выработалось умение принимать верные решения, сужая или расширяя игру».

Еще фактурой делился Олейников: «В атаке у нас организованный хаос, мы можем спокойно поменяться местами. У Ташуева есть термин – баскет-зона, когда ты отскакиваешь между линиями защиты и полузащиты для получения мяча. Я могу отскочить, а в мою зону должен прийти крайний инсайд или нападающий, мы можем поменяться местами.

У Талалаева и Ташуева есть схожесть: оба любят высокий прессинг. Но при Ташуеве мы чаще контролируем мяч, а при Талалаеве больше играли в вертикальный футбол со сменой зон: отобрал мяч в одной, нужно скорее перевести его в другую».

Ташуев определяет эффективность контроля не только через владение и количество передач: «Для меня важнее действия. Например, продвижение с мячом вперед на 10 метров и более. Еще один важный параметр – дриблинг и обыгрыш, а также вход с мячом на скорости в штрафную соперника. Лишь на третье место по значимости ставлю передачи вперед. Лучше если они короткие, со смещением атакующих зон по принципу эстафеты и последующим врыванием в штрафную. Оттуда забивается 90% голов в современном футболе. Длинные пасы в атаке менее эффективны, но не запрещены, если разумны. Например, в свободную зону, а не бесцельно по диагонали, когда вся команда стоит и смотрит».

Ташуев ставит очень подвижные позиционные атаки и быстрые выпады. Идея подошла вингерам: Садулаев и Бериша в порядке на пространстве, Олейников умно отскакивает в разные зоны, а Конате благодаря габаритам помогает в подыгрыше и завершении. Плюс мобильность удобна Богосовацу: он хорошо снабжает партнеров короткими-средними проникающими передачами.

Хороший пример – победный гол «Динамо» в первом круге (2:1). Соблюдены все условия: вингер в середине (Садулаев), взаимозаменяемость (Олейников-Садулаев), продвижение с мячом от Богосоваца, рывок Конате, освобождающий пространство для Лечи.

После назначения Ташуева «Ахмат» стал стабильнее и спокойнее. При нем команда допускает меньше остроты и чуть лучше созидает, хотя необходимо учитывать везение: «Ахмат» оверперформит в нападении (забили на 10 голов больше ожидаемого) и перебирает по очкам (на 7,05 при Ташуеве, 9,6 – за весь сезон, больше только «Ростов» с 12,44). Но даже с фактором везения «Ахмат» – шестой по ожидаемым очкам и четвертый по качеству допущенных моментов при Ташуеве.

Весна – самый мощный отрезок «Ахмата». Команда Ташуева проиграла «Локо» в большинстве (0:1) и ЦСКА (1:3, Сергей был доволен качеством атаки), но набрала 23 очка («Локо» – 26, ЦСКА – 25, «Зенит» – 24), пятая по ожидаемым баллам (уже без оверперформа), шестая в созидании и вторая после «Зенита» в обороне. Особенно впечатляет контекст: очень много травм в основе (Садулаев, Шатара, Уциев, Бериша) и соблюдение Рамадана с 22 марта по 20 апреля.

«Пост соблюдали семь или восемь человек в команде. Объективно снижается координация, выносливость. Причем ребята играли все матчи, и чувствовалось, что Лечи тяжело. В Воронеже во втором тайме остановился рядом, вижу по глазам – в прострации. Для себя сделал вывод: необходима ротация. Один‑два человека в команде – преодолимо, если больше – это влияет на игру», – объяснил Ташуев.

Изначально состав был очень стабильным, а после возвращения Богосоваца с «Уралом» стал практически оптимальным (не хватало только Олейникова). Но затем порвали кресты Шатара и Садулаев, выбыли Бериша и Уциев, приходилось менять пару опорников.

Но «Ахмат» громил «Торпедо» (5:1) с шестеркой резервистов, а с «Динамо» (3:0) и «Химками» (3:0) разобрался на стандартах и с обновленным нападением (в старте привык играть только Конате). Получилось неплохо: Тодорович стал вторым защитником в истории РПЛ, отдавшим ассист в трех матчах подряд (1+3, данные с сезона-2009), Карапузов выбил 1+3 в четырех последних играх, Харин оформил 1+1 с «Химками», а Гмамбле забил «Динамо» (3:0).

В итоге Сергей Ташуев идеально справился с «Ахматом»: сохранил прессинг, вертикальность, большинство игровых сочетаний, пережил кризис из-за травм и Рамадана. Сработали и свои идеи: «Ахмат» иначе атакует (чуть больше контроля, баскет-зоны), в порядке на стандартах у чужих ворот (3 гола при Талалаеве, 7 – при Ташуеве), игроки осваивают новые роли (Садулаев справа, Тимофеев успешен на угловых и линии штрафной – забил уже 8 голов в РПЛ).

«Ахмату» будет сложно зацепиться за 4-е место из-за календаря (игры с конкурентами «Ростовом» и «Краснодаром»), но Ташуев провел качественную работу: после назначения уступает по очкам только «Зениту», а весной в топ-5 РПЛ по качеству игры.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Григорий Сысоев; VK/akhmatgrozny