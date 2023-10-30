Справедливая ничья «Зенита» с «Краснодаром» – в деталях тактики. Что необычно и кто недооцененные герои?

Разбор главного матча осени – от Ильи Васильева.

«Зенит» и «Краснодар» разыграли яркую ничью: Владимир Ивич отправил Эдуарда Сперцяна прессинговать Вильмара Барриоса, Жоау Баши ярко раздергивал правый фланг «Зенита», Сергей Семак перестроился по ходу второго тайма, а в концовке хозяева чуть не выиграл.

Систематизируем детали главного матча первого круга.

Компактная оборона «Краснодара» в первом тайме: всего один допущенный удар из штрафной, заблокировали фланг и середину

Ивич, как и против ЦСКА (0:1), воспользовался классической фишкой с переходом на пять защитников при обороне – в этот раз справа подсаживался Олакунле Олусегун. Неожиданное решение – узкие позиции Баши и Никиты Кривцова плюс стабильная игра Сперцяна по Барриосу (обычно в этом сезоне Эдуард играет глубже Никиты).

Техническая запись – «Яндекс Плюс x VSporte»

«Краснодар» практически не атаковал тройку разыгрывающих «Зенита», сохраняя компактность сзади. Периодически Сергей Петров выбрасывался за Клаудиньо, что осложняло прием в заполненной середине.

На флангах было тяжело: Густаво Мантуан почти не приходил в центр (например, иначе действовал с «Сочи»), на фланге его дисциплинированно блокировали Баши и Лукас Оласа (плюс в первом тайме Эракович почти не рисковал, игра бразильца по бровке читалась), а слева Дугласу Сантосу противостоял Олусегун.

В этом эпизоде не помогла даже хитрая стенка – Тормена ее прочитал.

Как итог – в первом тайме «Краснодар» заблокировал пространство для Вендела и Клаудиньо, мешал на краях, исключил обостряющий подыгрыш Барриоса и допустил всего один удар из штрафной в конце. Кстати, после нестандартного обыгрыша Мантуана в середину, в остальных случаях он играл строго по краю.

Баши – недооцененный герой сезона. Он не просто бегунок

В прошлом году Баши дебютировал за «Краснодар». Тогда казалось, что Жоао способен только летать по флангу и прямолинейно лезть в обводку. Но Ивич все изменил.

При нем Баши дергает защитников, классно придерживает мяч, умно открывается, лидирует в команде по созданным моментам и долгое время был основной опцией для перехода на пятерку.

Теперь пострадал правый фланг «Зенита». Баши постоянно выманивал Эраковича и открывался в слепых зонах для Вендела и Мантуана – его почти нереально передавать.

Еще тяжело решить: а стоит ли вообще выбрасываться за ним? Баши выскакивает в глубину, моментально шагает назад, дергает из стороны в сторону. Его не всегда находят, но пользы очень много. Например, здесь он освободил зону для Кордобы: Страхиня Эракович поднялся, Родригао вынужден страховать.

Позже развернулся и выкатил свободному Кривцову.

Баши хитро действовал и в голевой атаке: в момент приема Хуниор Алонсо открывался спиной к воротам (помогло, что по эпизоду Эракович и Алип остались на непривычных позициях – обычно там играл серб) и тонко обострил двумя касаниями.

Как создавал «Краснодар»: стандарты и вбегания Сперцяна. Несмотря на гол, не хватило огня Кордобы

При розыгрышах от ворот «Краснодар» тоже изменил привычные настройки. Основная деталь – размен Сперцяна и Кривцова. Обычно Никита действовал рядом с Кордобой, а Эдуард левее и ниже. С «Зенитом» все изменилось: 4-2-3-1 при выносах Сафонова и перегрузы середины с помощью волшебного движения Баши (обычно Петров оставался глубже, а Олусегун поднимался).

Главные алгоритмы впереди:

● опасные стандарты. «Краснодар» мог открыть счет после блестящего рывка Кордобы при навесе, еще нагнетал вторым темпом;

● Сперцян в штрафной – огонь. «Краснодар» поймал «Зенит» на неудачном прессинге в конце первого тайма, что привело к опасному навесу слева. После перерыва Эдуард вбегал в штрафную, когда остальные партнеры перегружали середину – очередной рывок завершился голом;

● в целом «Зенит» справлялся с Кордобой. Джона часто сдерживал Родригао, помогала подстраховка, но защитники запутались в голевой атаке: Эракович в очередной раз выскочил за Баши, а борьба с Кордобой затянула Алипа на правый фланг – Нуралы вынужденно остался и застал Баши в полупозиции, а Родригао не успел к рывку Джона.

● но к xG следует относиться осторожнее. Формально «Краснодар» превзошел «Зенит», но два сверхценных удара – попытки Сперцяна в голевой атаке.

Данные и графика – телеграм «Opta Sports»

«Зенит» не реализовал мини-проблему «Краснодара» в обороне. Из-за брака

Вернемся к тому, что «Краснодар» по минимуму прессинговал «Зенит». Это было опасно.

Можем подтвердить на примерах первого тайма, когда Баши или Кривцов все же давили Эраковича или Алипа. Если один из них (или оба) выбрасывались, Черников оставался в опорной зоне – Сперцян обычно ориентировался на Барриоса. Цепляй «Зенит» эти моменты, первый тайм получился бы конструктивнее.

Например, здесь Баши долго не решался прессинговать. И все же вышел: зона открыта, Кассьерра и Сергеев забрали мяч, Клаудиньо поблизости (плюс Кривцов из-за давления на Алипа тоже завис), но передача Матео ушла в аут, хотя «Зенит» мог убегать 3-в-3.

Другой эпизод: Кержаков перебил давление «Краснодара» (на чужой половине остались Сперцян, Кривцов, Баши, Олусегун), а Кассьерра зацепился за владение.

«Зенит» впятером на чужой трети, но Клаудиньо зарядил на трибуны.

Гол Сперцяна врубил «Зенит» на полную. Но опорная зона «Краснодара» посыпалась еще в начале второго тайма

«Перед игрой мы обсуждали, как она сложится – так она и сложилась, – сказал Семак. – В первом тайме она была тягучая и позиционная, а во втором тайме мы действовали активнее».

Второй тайм действительно начался в более высоком темпе. Сценарий напомнил о зенитовском матче с «Балтикой»: тогда увеличилась активность справа, а влияние Вендела возросло. «Зенит» пользовался постоянными смещениями Баши и Кривцова к штрафной или на противоположные фланги. Намеренно группировал «Краснодар» в одной точке (например, справа), затем переходил влево. Обошлось без ярких моментов, но давление чувствовалось: у Вендела не получился удар с линии штрафной, а Матвей Сафонов отразил выстрел Клаудиньо из свободной опорной зоны.

Через несколько минут после пропущенного Семак выпустил Вильзона Изидора и Андрея Мостового. Оба активно включались на флангах. Но ключевое отличие от первого тайма – вингеры активно грузили штрафную, как в прошлых матчах . Андрей оказывался не только справа, но и неоднократно вбегал в середину. Плюс давление на центр усиливал Сантос, хотя в первом тайме он почти не уходил с края, а справа наконец заиграл Эракович.

«Зенит» тотально включился: 80% владения после гола Сперцяна, 9:3 по ударам (6 – из штрафной), гол Кассьерры, штанга Мостового и постоянное нагнетание. Перед голом «Зенит» сделал 16 передач на чужой половине: долго контролировал середину, перегрузил правый край (участвовали Мостовой, Вендел, Барриос, Эракович, туда же сместился Клаудиньо) и отрезал всю опорную зону.

Особый кайф – движение Вендела . Переехал с левого фланга в середину, нырнул за спину Оласе, Баши и Сперцяну, не пустил Кади и Черникова и отдал предголевую Барриосу.

Обратите внимание, как «Зенит» мощно нагрузил опорную зону: Кади, отвечающий за правый полуфланг, – на противоположном, Сперцян и Баши отрезаны черпачком Мостового, Черников мечется в подстраховке, Оласу вытянула комбинация на фланге.

Выводы

1. Очередной топ-матч, где Ивич не побоялся уйти от привычных идей: изменил роли Баши, Кривцова и Сперцяна. В первом тайме «Краснодар» сдерживал «Зенит» и даже был острее: момент Кордобы-Олусегуна на угловом острее заблокированного удара Клаудиньо, а Сперцян бил головой перспективнее Сергеева.

2. «Зенит» снова проспал первый тайм. Отчасти – из-за тактики. Мантуан слишком много атаковал с края, Эракович больше поддерживал Алипа и Родригао, чем подключался. Плюс «Краснодар» контролировал середину почти без ошибок.

3. Семак снова врубил матч-менеджмент. Сначала добавил активности справа, затем перешел на 4-3-3, ускорял края, доигрывал в 4-4-2. После игры Сафонов признал, что в концовке «Краснодар» отскочил.

4. Приятно, что Сперцян в топ-матче сыграл выше привычного. Не так часто встречался с мячом, зато активно вбегал в штрафную.

5. Матч – отражение трендов первого круга. «Зенит» долго включался, но все же смотрелся не хуже топ-соперника, использовал разные наработки (Эракович справа, пара Сергеев – Кассьерра, смена схемы). А «Краснодар» включил прагматизм, перекрывал сильные стороны «Зенита», показал топ-стандарты и снова тяжело смотрелся, когда нужно было удерживать.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев