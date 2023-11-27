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Худший матч «Краснодара» при Ивиче. После такого провала чемпионство – все?

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Детали ужаса в Екатеринбурге.

«Краснодар» проиграл «Уралу» (1:3) и потерял лидерство в Мир РПЛ.

В этом сезоне мы уже видели неуверенные отрезки «Краснодара»:

● сомнительный выезд в Воронеж (0:0) с неудачной ролью Хуниора Алонсо (фактически стал третьим центральным защитником на мяче, в тройке помогали Кайо и Георгий Арутюнян);

● провальный первый тайм с «Ростовом» (перевернули в 3:2);

● ужасная вторая половина первого тайма против «Балтики» (2:2);

● неудачный эксперимент Владимира Ивича против ЦСКА (0:1).

С «Факелом» краснодарцы набрал очки, а в остальных случаях Ивич качественно переворачивал матчи: прижал «Ростов» и добился победы, сравнял с «Балтикой» во втором тайме, доминировал против ЦСКА с 60-й минуты и мог сравнивать.

«Урал» – исключение. Выезд в Екатеринбург ужасен во всем. Гости нанесли всего три удара: гол Джона Кордобы, бессмысленная попытка Жоау Баши с 30 метров и момент Александра Кокшарова уже при счете 1:3 – так мало «Краснодар» не бил с далекого 2014-го. Катастрофа с учетом того, что «Урал» опаснее атаковал и ловил на ошибках во втором тайме.

Данные и графика – телеграм «Opta Sports»

Что прибило «Краснодар»?

Почему провалились в атаке? «Урал» перекусил фланговые треугольники, был агрессивнее – а перестановки не помогли

Ивич регулярно обновляет атакующие установки. Например, с «Зенитом» впервые за долгое время поменял местами Сперцяна и Кривцова: Эдуард действовал ближе к штрафной под Джоном Кордобой, а Никита часто оказывался рядом с Александром Черниковым. 

С «Уралом» в первом тайме «Краснодар» атаковал треугольниками в 4-3-3: Оласа (глубинный плеймейкер) – Сперцян – Олусегун (постоянная позиционная ротация), Волков – Кривцов – Баши. Единственный удар в первом тайме пришел после комбинации слева (конвертировался в гол), но в остальном «Урал» блокировал Сперцяна и Олусегуна. Справа – кошмар. Много брака в передачах и приеме, да и Волков – явно не про умные пасы вперед.

При 57% владения «Краснодар» уступил в передачах на чужой трети и по касаниям в штрафной, потому что «Урал» перекусил края и сбивал темп.

Во втором тайме Ивич отреагировал на провал впереди. Спустил Оласу ближе, поменял флангами Баши и Олусегуна, чуть позже выпустил Александра Кокшарова в помощь к Кордобе, дал сыграть Ахметову и Кади. Но проблемы остались прежними: «Урал» доминировал на флангах (качественно разбирал варианты для продвижения), агрессивно выключал Кордобу и оборонялся на своей трети. «Краснодар» предсказуемо владел мячом, но без кроссов и удачных перегрузов впереди – «Урал» был ко всему готов.

Ошибок в обороне было ну очень много. Это провал

Мегабанально списывать голы на ошибки, но индивидуальных привозов так много, что их нельзя игнорировать: 

● Матвей Сафонов странно дернулся перед голом Эмерсона: пошел на мяч, покинул середину ворот и не успел переместиться. Добил и Кривцов: сильно отдалился от Эмерсона и дал разогнаться перед прыжков плюс вообще не смотрел в его сторону при подаче;

● несогласованность Сафонова и Тормены привела к двойной замене. Станислав Агкацев в этом сезоне еще не играл в РПЛ, а Георгий Арутюнян провел всего 90 минут. Оба – таланты, но «Краснодар» лишился безальтернативных лидеров в плохо складывающемся матче;

● Владислав Малькевич уничтожал Волкова: мешал развитию атак на половине «Краснодара», заблокировал подключения в штрафную, пользовался недоработками и пробелами Сергея сзади;

● глубокие позиции Арутюняна и Оласы во второй голевой атаке умножили эффект проигранного единоборства Алонсо. Возможно, вопросы и к Олусегуну – начал второй тайм левым латералем, но располагался очень далеко;

● сначала Арутюнян поставил Алонсо в сложную ситуацию против Гильермо Шеттине, затем обрезался Агкацев;

● Шетинне убегал от Алонсо после неудачной борьбы Арутюняна;

● Алонсо жестко облажался при выполнении искусственного офсайда.

«Краснодар» в третий раз за сезон просел после сборных. Нужна широкая обойма

Тенденция осеннего «Краснодара» – два очка в трех матчах после пауз на сборные. Правда, все игры разные.

Против «Ахмата» (1:1) Ивич доверился тем, кто не ездил в сборные. Например, Кади заменил Сперцяна, Петров – Оласу. «Краснодар» пустил после привоза, но создал больше моментов и мог забирать игру. Второй тайм был равнее, но игра не провальная.

С «Балтикой» (2:2) виноват сам тренер. Плохая подготовка к фланговой игре. Умножаем на нежелание Кади отрабатывать сзади и плохую форму Волкова – получаем оборонительный кошмар, но Ивич вытащил второй тайм. 

В Екатеринбурге все сборники провалились: Алонсо косячил в единоборствах и не законнектился с Арутюняном, у Сперцяна почти ничего не получилось, Кордобу закрыли (дебютировал за Колумбию), Оласа впереди сыграл приличнее, но сзади тоже много проблем.

Замен почти нет. Кажется, Ивич не очень доверяет нестабильным Кади и Ахметову, которые никуда не ездили. Остальные слабее сборников: юный Кокшаров не подстрахует Кордобу, Кобнан Мозес провел 28 минут в сезоне (в режиме форс-мажора с ЦСКА), Александр Эктов – 58 (именно его накрутил Мостовой в эпизоде со штангой), Кевин Ленини – не уровень, Михайло Баняц явно проиграл конкуренцию и минимально появляется на замену. 

Два-три трансфера – базовый минимум для усиления весной. И не только ради перерывов на сборную.

Поражение не влияет на интригу – «Зенит» и так был фаворитом

После ничьей с «Зенитом» Opta выпустила прогноз на чемпионство по итогам сезона: 37% – на титул «Краснодара», 57,9% – для команды Сергея Семака. Интересно, что после 12-го тура при пятиочковом отрыве программа дала «Краснодару» 42%, а «Зениту» – 52%

И это логично.

Да, «Краснодар» провел мощную треть чемпионата, но сыпется в последних матчах – скучный и тягучий «Зенит» (особенно в первых таймах) уже обогнал Ивича. Плюс Семак почти не отклоняется от привычного графика набора очков. Прибавляем традиционно мощную весну (зима даст время на предсезонку и адаптацию тактики), восстановление травмированных и очевидное усиление. Именно поэтому шансы «Краснодара» снижаются.

-1 после «Урала» – не катастрофа и вряд ли отправная точка в битве за титул. Шансы «Краснодара» примерно такие же, как и при двухочковом преимуществе. Осталось правильно отреагировать на осенние сигналы: для борьбы за чемпионство и топ-3 необходимо усиляться, так как весной ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» тоже получат необходимую перезагрузку.

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; fckrasnodar.ru

«Зенит» теперь чемпион?
11624 голосa
Да
59%
Зенит
«Краснодар» еще поборется
23%
Краснодар
Вмешается кто-то другой
18%
Спартак

89 комментариев

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bellyashe
чемпион 3 тура: Спартак
чемпион 15 тура: Краснодар
чемпион 30 тура: Зенит)
+156
-22
+134
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Илья Егоров
Я болельщик ЦСКА. Знаете, разные команды вызывают разные эмоции. Нелюбовь к Спартаку, раздражение от Зенита, уважение к Динамо. А Краснодар... не вызывает никаких эмоций. Это еще хуже. Все вот эти вот разговоры о том, что они должны, обязаны, "а парк-то какой". Сериалы какие-то вести начали, это вообще жесть. Это даже не романтика, а какая-то пошлость. Ну допустим, хороший мужик Галицкий, еще и болеет. Ну что еще нужно сделать? Зенит буксовал треть сезона, Спартак мечется с Абаскалем, ЦСКА еле-еле стартовый состав набирает. Но нет, каждый год одно и то же: постоянное сочувствие, сострадание, жалость. Тьфу. Будто бы это не футбольный клуб из взрослых мужиков, а детский сад какой-то. Вот пока Краснодару будут в попу дуть, клуб и будет где-то на периферии около топ клуба. Если хотите достижений, тогда и относиться нужно серьезно и так же, как и к другим клубам. А если хотите продолжать быть клубом, которому все сочувствуют и жалеют, то и не удивляйтесь результатам. Так хребет не заработать.
+157
-33
+124
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Akhor100
Ответ Илья Егоров
Я болельщик ЦСКА. Знаете, разные команды вызывают разные эмоции. Нелюбовь к Спартаку, раздражение от Зенита, уважение к Динамо. А Краснодар... не вызывает никаких эмоций. Это еще хуже. Все вот эти вот разговоры о том, что они должны, обязаны, "а парк-то какой". Сериалы какие-то вести начали, это вообще жесть. Это даже не романтика, а какая-то пошлость. Ну допустим, хороший мужик Галицкий, еще и болеет. Ну что еще нужно сделать? Зенит буксовал треть сезона, Спартак мечется с Абаскалем, ЦСКА еле-еле стартовый состав набирает. Но нет, каждый год одно и то же: постоянное сочувствие, сострадание, жалость. Тьфу. Будто бы это не футбольный клуб из взрослых мужиков, а детский сад какой-то. Вот пока Краснодару будут в попу дуть, клуб и будет где-то на периферии около топ клуба. Если хотите достижений, тогда и относиться нужно серьезно и так же, как и к другим клубам. А если хотите продолжать быть клубом, которому все сочувствуют и жалеют, то и не удивляйтесь результатам. Так хребет не заработать.
Команда шла первой на протяжении 15 туров, а в 16 туре вдруг оказалось что она ни о чем и вообще не вызывает эмоций. Смешно прям. Надеюсь, ваш клуб, отстающий на 7 очков от Краснодара вызывает у вас эмоции)
+62
-22
+40
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rdyabin@icloud.com
Краснодар даже вторым не будет
+34
-3
+31
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Дима Герасимов
не вижу смысла вообще сейчас такие вещи обсуждать, впереди три месяца межсезонья и ещё хкуча туров, будет много трансферов и команды изменятся, может условное Динамо купит себе Месси, Холланда и ещё кого-то))).повторюсь, не понимаю смысла этой статьи
+26
-4
+22
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А я ясные дни оставляю себе
Ученые доказали, что лишняя хромосома заставляет после 16 тура писать статьи про решенное чемпионство
+21
-1
+20
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Моё Моя
Худший? По результату да, а по содержанию их многие возили, но везло им.
+23
-5
+18
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Плеймейкер87
Отрыв в 7 очков испарился
+19
-3
+16
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prus_3
В заголовке слово "всё" написано с ошибкой. Оно должно заканчиваться на -ец.
+18
-5
+13
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arspurs9
Ответ Akhor100
Команда шла первой на протяжении 15 туров, а в 16 туре вдруг оказалось что она ни о чем и вообще не вызывает эмоций. Смешно прям. Надеюсь, ваш клуб, отстающий на 7 очков от Краснодара вызывает у вас эмоции)
А есть какая-то связь между "шла первой" и "не вызывает эмоций"? Что за глорское отношение?
+14
-3
+11
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Марк Мельников
Ответ Марк Марк
всёздец? :))
огурец
+10
0
+10
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Всё знаю
Только дурачки могли верить в Краснодар. И что он якобы там сможет.
Ничего он не сможет.
Так же как и играть своими воспитанниками.
Сегодня кстати в старте было 3 русских))
Прям как в зените)))
но там хотя бы бразильское днк есть)
+16
-8
+8
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deng777
Чемпионство не всё, НО , вот это и есть настоящий чемпионский тест.Пересобрать себя ,когда все вокруг рушится, если смогут, это и назовут чемпионским характером, если нет, значит все было в какой то степени случайно, все было до серьезной проверки.
+8
0
+8
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Кот болотный
Ответ Остап Задунайский
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Пока есть газовые - у тебя лёд в морозилке приготовлен?
+7
-2
+5
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Vladsuslin
Ответ Areg Evoyan
Надеюсь это игра окончательно убедит Сперцяна свалить из этой команды в Ювентус или фиорентину уже зимой
Скорей бы уже валил, да кто его возьмет…
+4
0
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Зизуха
Да, это всё...
+6
-2
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Владислав88
Ответ Николай Новиков
Уважение к Динамо?? 😂😂😂 За то, что как Урал не претендуют ни на что??
За то, что Динамо с Личной стали играть в атаку, а не писаться в обороне как последние 2 года.
+3
0
+3
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Пассажир 13
Ответ rdyabin@icloud.com
Краснодар даже вторым не будет
Да он и третьим не будет. фарт не вечен..
+5
-2
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Пассажир 13
Ответ Akhor100
Команда шла первой на протяжении 15 туров, а в 16 туре вдруг оказалось что она ни о чем и вообще не вызывает эмоций. Смешно прям. Надеюсь, ваш клуб, отстающий на 7 очков от Краснодара вызывает у вас эмоции)
Да все правильно он сказал! Шла первая 15 туров?? Хреновая лошадь с места рвёт! Про другие команды не буду,а Краснодар может не только про чемпионство забыть,а ещё и о первой тройке. Крыльям первые 5-7 туров тоже тут такие дифирамбы исполняли...
+3
0
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x5rcc7bfyc
Ответ den70
Да просто Урал был лучше. Восстановили за 2 недели, добавили в интенсивности, вернулись к летнему уровню игры. На Краснодар, имхо, и ранняя карточка Черников а сильно повлияла, в центре поля Урал и создал преимущество в перехватах и быстрых переходах. Да и Зенит ещё очков потеряет достаточно.
От создателей «желтая карточка на 10 минуте лишила нас чемпионства»
+9
-6
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Александр Ильченко
Какая-то паническая статья. Теоретически ничего еще у Краснодара не потеряно. Впереди еще почти целый круг. Но!!! Здесь и сейчас - элементарно сказалась короткая скамейка, команда (основной состав) элементарно выдохлась. Сейчас Краснодару самое главное - дожить до зимнего перерыва и провести последние две игры без очковых потерь. Но это-то как раз будет весьма проблематично, учитывая возможную дисквалификацию Кордобы... Справятся - тогда можно будет говорить о каком-то характере и пройденной "проверке на вшивость". Нет - придется с чемпионскими амбициями распрощаться. Как то вот так...
+6
-3
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nelmaa1950@mail.ru
Ответ Александр Ильченко
Какая-то паническая статья. Теоретически ничего еще у Краснодара не потеряно. Впереди еще почти целый круг. Но!!! Здесь и сейчас - элементарно сказалась короткая скамейка, команда (основной состав) элементарно выдохлась. Сейчас Краснодару самое главное - дожить до зимнего перерыва и провести последние две игры без очковых потерь. Но это-то как раз будет весьма проблематично, учитывая возможную дисквалификацию Кордобы... Справятся - тогда можно будет говорить о каком-то характере и пройденной "проверке на вшивость". Нет - придется с чемпионскими амбициями распрощаться. Как то вот так...
А я наоборот считаю,если бы Ивич выставил состав,который играл на кубок со Спартаком,результат был бы совсем другой.Не надо было делать ставку на сборников.Я в силу своего возраста помню как десять человек из Киевского Динамо Лобановского уезжали в сборную,а по возвращению не попадали в стартовый состав.
+3
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mg2000
Устали. Видно. Имхо пора перестать отпускать в сборные, за 36часов добираться на базу это чересчур
+4
-1
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Иван Прошкин
Что значит "всё"? Кто-то серьёзно считал что у Зенита есть соперники ?! Сам Зенит никогда не разбазарит 7-очковое преимущество. А все эти ЦСКА/Спартак/Локомотив/Динамо/Краснодар - это так,пена.
+8
-5
+3
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achrustalev
Не знаю на что рассчитывали те, кто видел Краснодар чемпионом.
+4
-1
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Всё знаю
Ответ cherl
А когда Краснодар с отрывом на первом месте шел тоже самое писали? Или только после поражений вылезаете?
Тоже самое писал.
Краснодар не будет чемпионом в ближайшие 5 лет, как минимум.
Скринь.
Только дурачек будет в них верить.
+5
-2
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Иван Стрелков
Да, отставание в 1 очко от первого места в 16 туре перед перерывом в 3 месяца - это приговор, конечно.
+4
-2
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ЗЕНИТ65
Ответ Антимосковский
в чем же невежество отказа от буквы «ё»?
В том, что это разные буквы.
+2
0
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Кепка Клоппа
Ответ prus_3
В заголовке слово "всё" написано с ошибкой. Оно должно заканчиваться на -ец.
в заголовке вообще нет слова «всё». там ошибочно написано слово «все» из-за невежественности редакционной политики спорц.ру
+3
-1
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barnauldiscovery
Когда-нибудь у нас после условно 15го тура перестанут говорить, что шансы команды N на чемпионство/медали потеряны, но это будет уже совсем другая история
+3
-1
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belwrestler
Для всех, считающих победу Урала не закономерной, предлагаю освежить память, посмотрев последние 20 минут игры 1 круга. Тогда Урал за это время сделал 6 ударов из позиций, гораздо более опасных, чем все нанесенные до этого удары Краснодара, даже голевые. Но низкое индивидуальное мастерство атаки Урала не позволило забить, а судья Мешков не поставил пенальти за игру Тормены рукой на 93 минуте. До этого он еще и засчитал гол Ленини из "вне игры". Вот ВМГ и сделал выводы, вообще не позволив Краснодару бить по воротам.
+2
0
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Максим Прокофьев
Благодарю за статью, согласен с каждым тезисом. Особенно с тем, что даже будь все в лучшей форме с не разобранные как сегодня у Краснодара, даже в стартовый состав крайне необходим профильный правый вингер по типу Вандерсона, и уж тем более пара игроков центра поля а в идеале и форвард на лавку, чтоб не мучать Кривцова и Черникова если у них после сборной всё идёт отвратительно ибо альтернатива им это Баняц и Ленини которые даже если и в форме, но будут играть ещё хуже (им кстати, как и Мозесу я бы указал на выход, но само собой после того как найдут замену). Состав стоит 90 млн. по оценке ТМ, а состав Зенита на 63 млн. дороже, так что всё закономерно, но не критично, шансы есть. К сожалению, но хотелось бы чтоб Галицкий успел взять в руки кубок чемпионов РПЛ...
+3
-2
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Phoebe
Ответ Илья Егоров
Я болельщик ЦСКА. Знаете, разные команды вызывают разные эмоции. Нелюбовь к Спартаку, раздражение от Зенита, уважение к Динамо. А Краснодар... не вызывает никаких эмоций. Это еще хуже. Все вот эти вот разговоры о том, что они должны, обязаны, "а парк-то какой". Сериалы какие-то вести начали, это вообще жесть. Это даже не романтика, а какая-то пошлость. Ну допустим, хороший мужик Галицкий, еще и болеет. Ну что еще нужно сделать? Зенит буксовал треть сезона, Спартак мечется с Абаскалем, ЦСКА еле-еле стартовый состав набирает. Но нет, каждый год одно и то же: постоянное сочувствие, сострадание, жалость. Тьфу. Будто бы это не футбольный клуб из взрослых мужиков, а детский сад какой-то. Вот пока Краснодару будут в попу дуть, клуб и будет где-то на периферии около топ клуба. Если хотите достижений, тогда и относиться нужно серьезно и так же, как и к другим клубам. А если хотите продолжать быть клубом, которому все сочувствуют и жалеют, то и не удивляйтесь результатам. Так хребет не заработать.
Это не более, чем симпатия со стороны нейтрального болельщика к клубу в частном владении, а не на господсосе. Причем, что особенно важно, это самое частное владение - это не пример Анжи, который скупал за охренилиарды звезд пачками! Да, розовые мечты владельца об 11 воспитанниках в старте - это мечтами в прошлом и осталось. Но суть от этого не меняется.
+1
0
+1
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Данко Лазович
Спасибо за интересные полсезона Краснодару.
Дальше мы как-то сами))
+6
-5
+1
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Иван Шуткин
В тройку попадите
+1
0
+1
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Moonwa1ker
У кого то (кроме фанатов Краснодара) были сомнения по поводу чемпиона?
+3
-2
+1
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Макс Шева
Ответ Дима Герасимов
да дело не в Краснодаре, а в самой статье, смысл что-то обсуждать и загадывать если у нас 3 месяца межсезонье
логичная статья,после сегодняшнего матча Краснодар попрощался с шансами на чемпионство.Как обычно Зенит первый,а команда конкурент в осенней части сезона лишь обгадежила попусту.
+1
0
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Владислав88
Ответ Cst Cap
давайте ещё вспомним, как ФК Краснодар вообще оказался в РПЛ, ни разу(!) не выиграв турнир низших лиг. Из второй в ФНЛ с третьего места, из первой - в РПЛ с пятого(5 го! Карл, когда выходило 2 клуба!). Наверное, Галицкий платит деньги не только журналистам, когда-нибудь узнаем и про это. Команда-выскочка, сгубившая Кубань, с глорами-болельщиками. Какое чемпионство? За что? Вон Динамо М уже почти 50 лет не может взять титул, а вы, может и никогда
Кубань сгубили местные жулики, руководившие клубом, Галицкий вообще никаким боком
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Evengar
Да, Зенит не упустит такой шанс.
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Ваганов Фидаиль
Ивич поплыл и маленькая скамейка. И еще Сафонов не тянет Краснодар.
Ивич ритм матча не может поймать.
стрессует что ли?
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Геннадий Обломов
Чего столько криков из-за одного проигрыша? Просто в этом конкретном матче Гончаренко переиграл своего визави.
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Рашпель793
Краснодар - это российский аналог Арсенала/Тоттенхэма. Вроде иногда очень бодро выглядит и красиво играет и сочувствующих много и даже на первом месте могут оказаться. Но потом берут и сами же всё сливают.
Сейчас конечно рановато их хоронить, но есть подозрение, что они по итогу могут умудриться и из тройки вылететь.
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Cst Cap
давайте ещё вспомним, как ФК Краснодар вообще оказался в РПЛ, ни разу(!) не выиграв турнир низших лиг. Из второй в ФНЛ с третьего места, из первой - в РПЛ с пятого(5 го! Карл, когда выходило 2 клуба!). Наверное, Галицкий платит деньги не только журналистам, когда-нибудь узнаем и про это. Команда-выскочка, сгубившая Кубань, с глорами-болельщиками. Какое чемпионство? За что? Вон Динамо М уже почти 50 лет не может взять титул, а вы, может и никогда
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Владислав88
Ответ Иван Стрелков
Да, отставание в 1 очко от первого места в 16 туре перед перерывом в 3 месяца - это приговор, конечно.
В данном случае да, тем более авле ел Сафонов, а следующие 2 игры с атакующим Оренбургом, который рано или поздно должен выиграть на выезде и с ЦСКА. Плюс ещё и дурачок Кордоба слился сам. Это 2 баранки железно. К зиме у Зенита будет +7 от быков и +6 от Спартака. Теперь, если кто и будет преследовать Зенит, так жил Спартак, а Краснодара теперь хотя третью строчку удержать...
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Александр Ткачёв
Интересный факт. В первой части сезона Краснодар проиграл только 1 раз. Если верить статистике, то Краснодар ближайшие 14 матчей не проиграет
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Semen6009
Ивича Олиц
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Максим Шаверин
Ответ Всё знаю
Только дурачки могли верить в Краснодар. И что он якобы там сможет. Ничего он не сможет. Так же как и играть своими воспитанниками. Сегодня кстати в старте было 3 русских)) Прям как в зените))) но там хотя бы бразильское днк есть)
5 русских у Краснодара в старте, у Сперцяна двойное гражданство и он выпускник академии, он не легионер. Кривцов, Черников, Сафонов, Волков, Сперцян, 5 человек
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ЗЕНИТ65
Ответ Areg Evoyan
Надеюсь это игра окончательно убедит Сперцяна свалить из этой команды в Ювентус или фиорентину уже зимой
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Дима Герасимов
Ответ Саша Котляров
Согласен с тобой просто не повезли Краснодару в этом матче в этом сезоне он с таким счётом не проигрывал
да дело не в Краснодаре, а в самой статье, смысл что-то обсуждать и загадывать если у нас 3 месяца межсезонье
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zho3716
Какого ужаса?)
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