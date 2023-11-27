Худший матч «Краснодара» при Ивиче. После такого провала чемпионство – все?

Детали ужаса в Екатеринбурге.

«Краснодар» проиграл «Уралу» (1:3) и потерял лидерство в Мир РПЛ.

В этом сезоне мы уже видели неуверенные отрезки «Краснодара»:

● сомнительный выезд в Воронеж (0:0) с неудачной ролью Хуниора Алонсо (фактически стал третьим центральным защитником на мяче, в тройке помогали Кайо и Георгий Арутюнян);

● провальный первый тайм с «Ростовом» (перевернули в 3:2);

● ужасная вторая половина первого тайма против «Балтики» (2:2);

● неудачный эксперимент Владимира Ивича против ЦСКА (0:1).

С «Факелом» краснодарцы набрал очки, а в остальных случаях Ивич качественно переворачивал матчи: прижал «Ростов» и добился победы, сравнял с «Балтикой» во втором тайме, доминировал против ЦСКА с 60-й минуты и мог сравнивать.

«Урал» – исключение. Выезд в Екатеринбург ужасен во всем. Гости нанесли всего три удара : гол Джона Кордобы, бессмысленная попытка Жоау Баши с 30 метров и момент Александра Кокшарова уже при счете 1:3 – так мало «Краснодар» не бил с далекого 2014-го. Катастрофа с учетом того, что «Урал» опаснее атаковал и ловил на ошибках во втором тайме.

Данные и графика – телеграм «Opta Sports»

Что прибило «Краснодар»?

Почему провалились в атаке? «Урал» перекусил фланговые треугольники, был агрессивнее – а перестановки не помогли

Ивич регулярно обновляет атакующие установки. Например, с «Зенитом» впервые за долгое время поменял местами Сперцяна и Кривцова: Эдуард действовал ближе к штрафной под Джоном Кордобой, а Никита часто оказывался рядом с Александром Черниковым.

С «Уралом» в первом тайме «Краснодар» атаковал треугольниками в 4-3-3: Оласа (глубинный плеймейкер) – Сперцян – Олусегун (постоянная позиционная ротация), Волков – Кривцов – Баши. Единственный удар в первом тайме пришел после комбинации слева (конвертировался в гол), но в остальном «Урал» блокировал Сперцяна и Олусегуна. Справа – кошмар. Много брака в передачах и приеме, да и Волков – явно не про умные пасы вперед.

При 57% владения «Краснодар» уступил в передачах на чужой трети и по касаниям в штрафной, потому что «Урал» перекусил края и сбивал темп.

Во втором тайме Ивич отреагировал на провал впереди. Спустил Оласу ближе, поменял флангами Баши и Олусегуна, чуть позже выпустил Александра Кокшарова в помощь к Кордобе, дал сыграть Ахметову и Кади . Но проблемы остались прежними: «Урал» доминировал на флангах (качественно разбирал варианты для продвижения), агрессивно выключал Кордобу и оборонялся на своей трети. «Краснодар» предсказуемо владел мячом, но без кроссов и удачных перегрузов впереди – «Урал» был ко всему готов.

Ошибок в обороне было ну очень много. Это провал

Мегабанально списывать голы на ошибки, но индивидуальных привозов так много, что их нельзя игнорировать:

● Матвей Сафонов странно дернулся перед голом Эмерсона: пошел на мяч, покинул середину ворот и не успел переместиться. Добил и Кривцов: сильно отдалился от Эмерсона и дал разогнаться перед прыжков плюс вообще не смотрел в его сторону при подаче;

● несогласованность Сафонова и Тормены привела к двойной замене. Станислав Агкацев в этом сезоне еще не играл в РПЛ, а Георгий Арутюнян провел всего 90 минут. Оба – таланты, но «Краснодар» лишился безальтернативных лидеров в плохо складывающемся матче;

● Владислав Малькевич уничтожал Волкова: мешал развитию атак на половине «Краснодара», заблокировал подключения в штрафную, пользовался недоработками и пробелами Сергея сзади;

● глубокие позиции Арутюняна и Оласы во второй голевой атаке умножили эффект проигранного единоборства Алонсо. Возможно, вопросы и к Олусегуну – начал второй тайм левым латералем, но располагался очень далеко;

● сначала Арутюнян поставил Алонсо в сложную ситуацию против Гильермо Шеттине, затем обрезался Агкацев;

● Шетинне убегал от Алонсо после неудачной борьбы Арутюняна;

● Алонсо жестко облажался при выполнении искусственного офсайда.

«Краснодар» в третий раз за сезон просел после сборных. Нужна широкая обойма

Тенденция осеннего «Краснодара» – два очка в трех матчах после пауз на сборные. Правда, все игры разные.

Против «Ахмата» (1:1) Ивич доверился тем, кто не ездил в сборные. Например, Кади заменил Сперцяна, Петров – Оласу. «Краснодар» пустил после привоза, но создал больше моментов и мог забирать игру. Второй тайм был равнее, но игра не провальная.

С «Балтикой» (2:2) виноват сам тренер. Плохая подготовка к фланговой игре. Умножаем на нежелание Кади отрабатывать сзади и плохую форму Волкова – получаем оборонительный кошмар, но Ивич вытащил второй тайм.

В Екатеринбурге все сборники провалились: Алонсо косячил в единоборствах и не законнектился с Арутюняном, у Сперцяна почти ничего не получилось, Кордобу закрыли (дебютировал за Колумбию), Оласа впереди сыграл приличнее, но сзади тоже много проблем.

Замен почти нет. Кажется, Ивич не очень доверяет нестабильным Кади и Ахметову, которые никуда не ездили. Остальные слабее сборников: юный Кокшаров не подстрахует Кордобу, Кобнан Мозес провел 28 минут в сезоне (в режиме форс-мажора с ЦСКА), Александр Эктов – 58 (именно его накрутил Мостовой в эпизоде со штангой), Кевин Ленини – не уровень, Михайло Баняц явно проиграл конкуренцию и минимально появляется на замену.

Два-три трансфера – базовый минимум для усиления весной. И не только ради перерывов на сборную.

Поражение не влияет на интригу – «Зенит» и так был фаворитом

После ничьей с «Зенитом» Opta выпустила прогноз на чемпионство по итогам сезона: 37% – на титул «Краснодара», 57,9% – для команды Сергея Семака. Интересно, что после 12-го тура при пятиочковом отрыве программа дала «Краснодару» 42%, а «Зениту» – 52%

И это логично.

Да, «Краснодар» провел мощную треть чемпионата, но сыпется в последних матчах – скучный и тягучий «Зенит» (особенно в первых таймах) уже обогнал Ивича. Плюс Семак почти не отклоняется от привычного графика набора очков. Прибавляем традиционно мощную весну (зима даст время на предсезонку и адаптацию тактики), восстановление травмированных и очевидное усиление. Именно поэтому шансы «Краснодара» снижаются.

-1 после «Урала» – не катастрофа и вряд ли отправная точка в битве за титул. Шансы «Краснодара» примерно такие же, как и при двухочковом преимуществе. Осталось правильно отреагировать на осенние сигналы: для борьбы за чемпионство и топ-3 необходимо усиляться, так как весной ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» тоже получат необходимую перезагрузку .

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; fckrasnodar.ru