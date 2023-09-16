39 комментариев

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«Ростов» хочет быть «Брайтоном», но сыпется. Даже игроки говорят про «импотенцию»

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Футбол Футбол

Илья Васильев знает, почему «Ростов» падает на дно.

Валерий Карпин уже не церемонится: «Первые семь туров – катастрофа. Какие‑то игры были неплохие, но глобально по результату – катастрофа». 

7 очков в 7 турах (причем 4 из них набраны на самом старте) – сильно ниже ожиданий, даже если вы не болельщик ростовчан. В последних матчах команда Карпина проиграла «Сочи», «Пари НН» и «Динамо» с общим счетом 1:7.

В конце прошлого сезона «Ростов» боролся за медали РПЛ, а сейчас в одном очке от зоны стыков и в двух – от 15-го места. Что изменилось, разбирался Илья Васильев.

«Ростов» похож на модный «Брайтон» Де Дзерби выходом в атаку

В прошлом сезоне «Ростов» уже удивлял интересными переходами из обороны в атаку, где классические 4-3-3 превращались в 3-4-3.

Глебов или Песьяков располагались между центральными защитниками, это позволяло защитникам вставать шире и атаковать полуфланги, крайние защитники тогда становились латералями в высокой позиции, а вингеры смещались немного к центру. 

Новый сезон – новая идея.

Теперь «Ростов» использует блок 4-2 (отличие от прошлого сезона – крайние защитники остаются на своей половине), Комличенко отходит в глубину (к нему поднимается одна из восьмерок – обычно Щетинин), а вингеры создают ширину (опять же – в отличие от прошлого сезона, когда они смещались к центру). 

После матча с «Зенитом» (1:1) Вадим Лукомский обратил внимание, что идеи Карпина совпадают с принципами Роберто Де Дзерби: «К старым приемам Карпина (узкие 4-3-3 в прессинге аля-«Ливерпуль»; 5-4-1 при позиционной обороне с опусканием Глебова в ЦЗ) добавляются элементы «Брайтона» в билдапе. И сам принцип «провокационное выманивание соперника в прессинг, чтобы потом играть на пространстве», и расположение игроков, и инструменты игры под давлением.  

Если вам нужен один конкретный пример, то посмотрите розыгрыш в начале 21-й минуты. Чистейший Де Дзерби-болл. Намерение играть подобным образом было постоянным».

Давайте посмотрим этот чистейший Де Дзерби-болл. 

Все началось с перепасовки около штрафной – так «Ростов» выманил шестерку прессингующих «Зенита». Смелость Глебова, Мелехина, Осипенко и Песьякова помогла удержать мяч и освободила пространство за спиной Барриоса.

Этим воспользовался Песьяков. Сергей забросил на Комличенко – тот выманил Ренана из линии защитников и в касание скинул Терентьеву.

Как итог – Ионов остался 1-в-1 против Сантоса на пространстве. Однако Кержаков подчистил заброс.

Другой интересный розыгрыш выложил комментатор Дмитрий Шнякин. Контроль на своей половине и очередной классный подыгрыш Комличенко, позволивший Глебову прорваться через центр поля.

Против «Рубина» «Ростов» чаще владел мячом уже в середине поля, поэтому Глебов регулярно оставался между центральными защитниками, которые сдвигались к флангам. Из-за этого Акбашев уходил на одну линию к Уткину, а смещение восьмерки компенсировал Ионов – он спускался к Комличенко для подыгрыша.

Далее Ионов стартовал за спину защитникам: наказывал за пространство и искал Мохеби (приходил в центр нападения с фланга).

«Доходим до центра поля – и дальше импотенция». Почему «Ростов» ужасен в атаке

Сразу перейдем к рефлексии Глебова: «Что касается выхода из-под прессинга, то это отлажено уже. Многие команды нас не прессингуют. Мы спокойно переходим в середину поля, и начинаются сложности по доставке мяча до нападающих: не можем создать эпизоды, не можем доставить мяч в штрафную. Нам нужно добавлять во взаимодействии впереди, потому что доходим до центра поля – и дальше у нас импотенция начинается».

В прошлом сезоне после семи туров «Ростов» шел шестым с 13 очками. Тогда команда создала 10,63 xG и 6,84 без учета пенальти. Сейчас ситуация с игры даже лучше: «Ростов» наиграл на 7,39 ожидаемых гола без 11-метровых. Но год назад на такой же дистанции команда Карпина пробила аж пять пенальти (сейчас – один), тащила связкой Уткин-Комличенко на стандартах (в этом сезоне так забивал только Осипенко), а первый мяч с игры забила только в 5-м туре. И тогда никто в «Ростове» не говорил об атакующей импотенции.

Нынешние результаты «Ростова» продолжают тенденции прошлого сезона: интересные идеи на мяче около своих ворот плюс ужас на чужой половине при четвертом владении в лиге (55,8%). Тогда разницу делали стандарты и пенальти, сейчас чит-код не срабатывает. «Ростов» умудряется входить в топ-3 РПЛ по касаниям в штрафной, но в середине таблицы – по ударам из нее. Еще хуже с угрозой воротам: «Ростов» во второй восьмерке по конвертации моментов.

Список нерешенных проблем – уже классический для «Ростова» Карпина:

• кроссы очень невысокого уровня, а часть фланговых атак даже до них не доходит;

• сложности с игрой 1-в-1 – нет игроков с качественным дриблингом;

• теряется мяч при ускорении атак: игроки не способны удерживать его после стенок на чужой трети, не доводят до ударов контрвыпады, мало хороших разрезающих передач;

• существенная часть перспективных атак обрывается передачами назад;

• по совокупности причин выше большая часть атак не доходит до чужих ворот, а если доходит, начинаются трудности в завершении; 

• подавляющий процент острых моментов все еще приходит после стандартов: Осипенко забил «Факелу», Мелехин бил с линии вратарской после подачи Уткина с «Крыльями», Дюпин потащил опасный удар Комличенко, затем Николай с трех метров не замкнул подачу против «Пари НН», с углового мог забить даже Песьяков с «Динамо».

Реальная катастрофа – оборона. Без Осипенко «Ростов» катится в зону вылета

Ниже – красноречивый оборонительный радар «Ростова» по сравнению с остальными командами РПЛ. Очевидны большие проблемы сзади: пропускают даже больше, чем создают соперники (моментов тоже много – 12-е по качеству допущенных шансов), позволяют навешивать и плохо предотвращают кроссы в штрафную. 

Осипенко – опора «Ростова». Прохин и Мелехин способны продвигать мяч, но на этом схожесть иссякает. При обороне они постоянно ошибаются: слабы 1-в-1, их сминают в верховых дуэлях, они легко пускают соперников за спину при передачах низом и по воздуху. Но и адекватной замены им нет: Сильянов вернулся в «Локо», Терентьев не улучшает игру и слабее с мячом.

Без Осипенко «Ростов» просаживается в давлении, контрпрессинге и борьбе – Максим готов смело и качественно выбрасываться за соперниками в опорную зону. У Прохина, Мелехина и Терентьева с этим проблемы: они не так агрессивны и своевременны, могут остаться в глубине (тогда соперник еще и получает пространство для приема).

«Защита без Осипенко – катастрофа. Опыт, уверенность – все. Когда играют Мелехин, Прохин, Лангович, Вахания – играют три мальчика. Когда есть хотя бы один Осипенко, это совсем другая история», – объяснил Карпин.

Передачи за спину – проблема не только Прохина и Мелехина. Крайние защитники тоже запускают соперников при высокой линии. Особенно когда соперники «Ростова» намеренно задействуют ширину. Это накладывается на индивидуальные косяки Прохина и Мелехина – и случаются привозы и опасные моменты.

Достаточно вспомнить разгром от «Крыльев» (1:5). Реализация была убийственной, но как же легко Самара вскрывала «Ростов» диагоналями и длинными передачами: при первом голе Прохин не справился с Ежовым после выноса Евгеньева, а Мелехин кошмарно проанализировал вбегание Хубулова за спину, при втором мяче диагональ Солдатенкова стала предголевой – ни Чернов, ни Прохин Ежова не поддавили.

Дальше проблемы «Ростова» при длинных передачах идеально наложились на желание «Сочи» подключать латералей диагоналями: Чернов не успел к передаче Юсупова, а Прохин не перестроился с Джорджевича на Крамарича – и словенец забил с пары метров. Во втором голе «Сочи» наказал Прохина за некачественное выдергивание.

***

«Ростов» хорошо начал сезон. Были интересные идеи на мяче, Карпина устроили 65 минут против «Факела», а давление и смелость с «Зенитом» вызвали восторг. Но без Осипенко – начиная с 3-го тура – команда посыпалась.

Тактические проблемы прошлого сезона не решены. «Ростов» по-прежнему умеет действовать с мячом только на двух третях поля – в штрафной и рядом с ней подводит исполнение. Плюс в этом сезоне «Ростов» бьет меньше пенальти и не так эффективен на стандартах – вытаскивать матчи все сложнее.

Усугубило положение «Ростова» отсутствие Осипенко, которое негативно влияет на команду и впереди (мог бы добавить на стандартах), и сзади (самый сильный ЦЗ команды).

Ну и, наконец, «Ростову» тяжело подписывать игроков, делающих разницу. Поэтому почти любая травма внутри костяка бьет по игре на каждой половине.

Итого: «Ростов» Карпина так и останется командой с интересными идеями, но большими проблемами в решающих фазах.

Было бы интересно посмотреть на Карпина в команде с бóльшими возможностями. 

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

39 комментариев

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Никита Самарин
Чтобы играть как Брайтон (на уровне РПЛ) Ростову критически не хватает вингеров, которые способны обыгрывать 1 в 1 (а-ля Митома и Марч).
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Виктор Вотяков
Мне кажется тренеру чтобы продолжать прогрессировать срочно нужно уезжать в европу, он явно перерос уровень рпл и рискует начать деградировать
+12
-5
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Balt39
Ответ Никита Самарин
Чтобы играть как Брайтон (на уровне РПЛ) Ростову критически не хватает вингеров, которые способны обыгрывать 1 в 1 (а-ля Митома и Марч).
Вот тоже подумал) Ну создали вы изоляцию Ионов-Сантос на фланге."Ну и? Дальше то что? "
+5
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Сергей Тарасов
Уважение Карпину, что не боится играть смело и зрелищно, надеюсь выправят результаты
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-2
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Aleksandr Danilov
Ответ Виктор Вотяков
Мне кажется тренеру чтобы продолжать прогрессировать срочно нужно уезжать в европу, он явно перерос уровень рпл и рискует начать деградировать
Как можно перерости уровень РПЛ не выиграв в ней ни одного титула?
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Крэнг
Ответ N. Ascari
О чём эти глубокие анализы, если Ростов на выездные матчи вынужден выбираться на автобусе или поезде? Просто представьте - приличную часть своей жизни тратить в дороге. Карпин твердит об этом сколько, около года? О том, что уезжать надо из РПЛ, он прямо говорит, а вы всё про ошибки-тактику и т.п.
У Краснодара такая же история, и что?
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igor.igorev
Ответ Сергей Тарасов
Уважение Карпину, что не боится играть смело и зрелищно, надеюсь выправят результаты
Он уже 15-й год не боится играть смело и зрелищно. Только вот за это время он ничего кроме Кубка Солнца не выиграл.
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Direct free kick
Ростов не уровень даже Мидлсбро
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Крэнг
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Инфузория-туфелька прям гением на твоём фоне выглядит.
Скучное сельпо
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Крэнг
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Это максимум, на что ты способен? Да-а-а, не густо, не густо. Ну ты там это: держись!!!
Сельпо не слышно из подвала таблицы
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Крэнг
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/dorskiy/3130534.html Это было написано для уникальных людей вроде тебя. Прочесть же сможешь?
Сельпо в пердив!
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Крэнг
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Новую методичку никак не подвезут поэтому приходится работать по старой?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ igor.igorev
А зачем он ездит в Ставрополь? Я понимаю, что Валера в школе почти не учился и с трудом представляет такой предмет как география. Садись на поезд и езжай куда хочешь.
1. А при чём здесь география? Подумать, зная тебя, даже не предлагаю.
2. Я не знаю почему не на поезде. Как часто поезда из Ростова-на-Дону в Ставрополь ходят? Каждый час? А сколько времени идёт поезд?
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igor.igorev
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Есаул, опять свою гениальность демонстрируешь? До Ставрополя ФК Ростов едет на автобусе. Не знал?
А зачем он ездит в Ставрополь? Я понимаю, что Валера в школе почти не учился и с трудом представляет такой предмет как география. Садись на поезд и езжай куда хочешь.
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igor.igorev
Ответ N. Ascari
О чём эти глубокие анализы, если Ростов на выездные матчи вынужден выбираться на автобусе или поезде? Просто представьте - приличную часть своей жизни тратить в дороге. Карпин твердит об этом сколько, около года? О том, что уезжать надо из РПЛ, он прямо говорит, а вы всё про ошибки-тактику и т.п.
Бедный Карпин и ФК Ростов. Бедолагам приходится крутить педали чтобы поезд двигался. Я сейчас заплачу. Краснодар точно в таких же условиях и ему ничто не мешает.
И куда Ростов ездит на автобусе? В Краснодар? Так это нормально.
А эстонцу нужно поменьше сопли пускать.
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jss
Ответ Виктор Вотяков
Мне кажется тренеру чтобы продолжать прогрессировать срочно нужно уезжать в европу, он явно перерос уровень рпл и рискует начать деградировать
так перерос, что на 15 месте идёт. Вообще люди отрицают реальность
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Alex_V69
Ответ Никита Самарин
Чтобы играть как Брайтон (на уровне РПЛ) Ростову критически не хватает вингеров, которые способны обыгрывать 1 в 1 (а-ля Митома и Марч).
Согласен, но проблема еще шире. В целом не хватает игроков, обладающих нужными качествами. Это и 1х1 и скорость и интенсивность и креативность. Ну и техника, соответственно. Играть, допустим, тики-таку невозможно, если игроки не могут сделать 10 точных передач подряд.
Плюс «устаревший» футбол от большинства команд. Контрпрессинг бесполезен, если мало кто применяет прессинг. Поэтому и выглядит Ростов с Зенитом намного лучше, чем с КС. Модно, современно, умный футбол, хороший тренер - да. Эффективно - нет, так как очки надо с Нижним набирать и с Крыльями.
Не все так фатально. Верю, что игру Карпин откорректирует. Не в первый раз. Но, мне кажется, что Карпину уже надоело топтаться на месте со средним клубом в деградирующем чемпионате. Тренерских идей у него много больше, чем он может реализовать. И это печально.
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peter_shor
нужен вератти и мюллер
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technic
7 матчей. 3 очка от Спартака. 8 от второго места. Ну прям валится.
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градус ненависти
Всё просто, сборная больше не участвует в официальных турнирах, поэтому у судей в рпл нет указания тянуть изо всех сил ее главного тренера чтобы не опозорилсч
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Тарас Озбилиз
>Ростов похож на Брайтон

а чё не на реал мадрид?
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Xm.md
Без левых пенок в каждом матче Ростов уже не тянет
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Сергей Лебедев
как же Балтике нужны сегодня 3 очка!..
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