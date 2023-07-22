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Тикнизян резко взлетел в 2023-м. Почему к его результативности нужно относиться осторожно?

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Невероятно полезен впереди, но слаб в обороне.

Только Федор Чалов (16), Джон Кордоба (14), Малком (11) и Артем Дзюба (9) забили больше Наира Тикнизяна (8) в 2023 году с учетом Кубка России. Левый защитник «Локомотива» запустил мощную серию, забив 7 голов в 7 матчах подряд за клуб и сборную. А еще Тикнизян – лучший бомбардир старта сезона вместе с Матео Кассьеррой: забил 4 гола в 3 матчах, а точные удары с «Уралом» (2:1) и «Факелом» (4:1) стали победными.

Тикнизян восхищает не только результативностью, но и зоной активности. Посмотрите на карту ударов Наира в 2023-м – он точно крайний защитник?

Данные и графика – телеграм-канал «Соккер-радар»

Еще недавно многие иронизировали над трансфером Тикнизяна в «Локо». Был куплен из ЦСКА за 5,5 миллиона евро в «Сапсан» Ральфа Рангника, удалялся, привозил, нахамил болельщику, но с приходом Михаила Галактионова неожиданно засиял. Что изменилось в 2023-м?

Тикнизян взлетел после перехода Пиняева. Как теперь работает левый фланг?

Чтобы лучше понимать новую роль Тикнизяна, изучим контекст. Наир и раньше агрессивно подключался, но его рывки стали эффективными после назначения Галактионова и подписания Пиняева. Сергей – очень вариативный, но специфический вингер. Он занимает ширину, из-за чего крайним защитникам приходится подстраиваться, чтобы не дублировать его на фланге.

«У Пиняева есть определенная ориентированность на атаку. В команде должно быть тактическое построение, которое обеспечивало бы Сереже достаточное пространство в своей зоне. Не все так играют – у многих места для Сережи не найдется вообще», – рассказывал ассистент Игоря Осинькина Сергей Булатов.

Галактионов изучил опыт «Крыльев», чтобы раскрыть левый фланг. Аналитическая работа объединила потенциал Пиняева и Тикнизяна: Сергей играет широко, а Наир заходит в полуфланг, середину, и даже оказывается на одной линии с Дзюбой. Конечно, в зависимости от эпизода они меняются, но для «Локо» абсолютно нормально, когда Тикнизян врывается под передачу или обводит в полуфланге.

Как итог – Тикнизян наиболее активен в полуфланге, а вовлеченность в центре сопоставима с присутствием на краю. Благодаря рывкам в полуфланг, комбинациям и постоянным заходам в штрафную влияние защитника выросло. По данным Datahub, весной 2023-го Тикнизян стал третьим в «Локо» по действиям в штрафной (частично из-за травмы Пиняева), чаще бил по воротам, чем отдавал передачи под удар.

За 2023-й Тикнизян отдал всего 4 ключевые передачи с фланга, остальное – из середины, полуфланга и штрафной.

Механизм работает не только с Пиняевым. Против «Факела» (4:1) слева вышел Изидор, но это не влияло на Тикнизяна. Например, рывок защитника привел к голевому стандарту: сначала Тикнизян предлагал себя в середине, навесил из полуфланга, а затем разыграл стенку с Изидором – так левый защитник ворвался в штрафную и пробил.

Единственный ассист Тикнизяна в 2023-м – тоже из полуфланга. Наир отдал ширину Пиняеву, открылся в середине, а затем оказался под Пиняевым (таймкод – 1:26).

Идея максимизирует качества Пиняева. Сергей остается 1-в-1 с защитниками на пространстве или навешивает, а подыгрыш Тикнизяна и его рывки давят на финальную треть и штрафную соперников.

Как забивает Тикнизян: 7 голов за 16 ударов в РПЛ, а в новом сезоне опасен после стандартов 

Вернемся к ударам Тикнизяна. Эта карта учитывает только попытки с игры (гол «Факелу» записан на стандарт).

В 2023 году Тикнизян забил 7 голов в РПЛ: 4 – в прошлом сезоне, 3 – сейчас. Наиру понадобилось всего 16 ударов (2,28 на гол, данные – Datahub). Например, Промесу требовалось 5,71 удара на гол, Чалову – 3,58, а Малкому и Кордобе – 3,11. 

Тикнизян превратил 3,24 xG в 7 голов (3.19 с игры в 6 голов) – это мощный оверперформанс. В «Коммент. Шоу» Наир подсветил фактор везения: «Для достижения успеха играют роль четыре фактора: терпение, трудолюбие, вера и удача. На сегодняшний день все факторы сложились. Я вышел с «Уралом», прошло 2 минуты, Изидор перехватывает и подает – я забиваю. Он еще 10 раз так подаст, я по воротам не попаду».  

В прошлом сезоне Тикнизян классно врывался в штрафную. Его удары можно разбить на несколько категорий: 

• рывки в штрафную через полуфланг – так Наир запорол шикарный момент с «Краснодаром» (3:2) и опасно бил с «Торпедо» (3:1);

• попытки из-за штрафной после переходов с правого фланга – после подобной атаки защитник забил «Оренбургу» (4:1) и вышел один на один с Бабуриным;

• открывания под навесы и Дзюбу – мог отличиться с «Зенитом» (1:2), реализовал момент с «Сочи» (3:0), положил из центра штрафной «Динамо» после скидки Артема (4:2), забил головой «Торпедо».

Сейчас ситуация немного изменилась. Тикнизян нанес 5 ударов за 2 матча в РПЛ : 1 – после классического смещения в полуфланг, 1 – в результате навеса Ненахова, а остальные попытки связаны со стандартами. Например, против «Рубина» (2:2) Тикнизян атаковал привычном стиле, но после розыгрыша аута – снова зашел в середину и врубил дриблинг.  

На голы Тикнизяна повлияли стандарты:

• оцените рывок Наира: изначально играл на подборе и отдал пас назад, а после заброса Дюпина включился вторым темпом (таймкод – 1:26). Пока перехваты Тикнизяна очень полезны: так «Локо» забил «Рубину» и «Факелу» (гол Дзюбы + момент Изидора);

• хлопнул после подачи Глушенкова (таймкод – 2:40);

• выбежал в контратаку на угловом «Факела» (за 20 минут до этого так забил Пиняев, таймкод – 3:38).

Есть проблемы в обороне: из-за агрессии впереди не всегда успевает назад, нет надежности на стандартах

«Локомотив» – одна из худших команд РПЛ-2023/24 в обороне: 16-е место по допущенным ударам (14-е – из штрафной) и 15-е по допущенному xG без учета пенальти. По данным Opta, Илья Лантратов – с отрывом лучший стоппер РПЛ. Вратарь «Локо» уже предотвратил 2,2 пропущенных гола, тогда как ближайшие преследователи гораздо меньше (Матвей Сафонов – 1,2, Игорь Акинфеев – 0,8).

Центр обороны «Локо» ужасен, а Тикнизян не добавляет надежности. Часть проблем связана с его агрессией впереди. «Локомотив» пока не научился предотвращать остроту, когда Наир застревает впереди. Например, периодически его страхует Пиняев, но и Сергей не очень помогает (вмешивается формальной позицией, а не действиями) – «Локо» получает навесы или сумбур из-за качества ЦЗ. А в некоторых эпизодах мяч теряет сам Тикнизян – после подобного обреза мог забивать Фамейе. На видео заметно, как Наир не успел к Иву после потери, а «Локо» спасся только благодаря Лантратову (оборона растянута еще и потому, что Фассон покрывает огромную зону, таймкод – 2:33).

В голевой атаке «Рубина» недисциплинированность Тикнизяна возмущает. Последите за его действиями: не подсел во время заброса Дюпина, медленно пошел назад, только когда мяч принял Даку. В итоге Фамейе напряг спину Фассона и размотал защитника 1-в-1, хотя ускорение еще на стадии приема Даку могло напрячь Джоэла (таймкод – 3:23).

Тикнизян плохо контролирует пространство. Периодически он встречает соперников в полупозиции и плассируется, что способствует передачам за спину. Где-то спасает Карпукас, но порой стараний Артема недостаточно – «Локо» получает навесы или опасные вбегания в штрафную.

С «Факелом» Тикнизян проигрывал борьбу и терял игроков на стандартах. Кажется, в этом эпизоде Тикнизян и Марков разъехались в стиле Пола Уокера и Вин Дизеля: изначально находились 2-в-2 (Самошников против Менделя, Тикнизян по Маркову), Мендель потянул Самошникова на ближнюю, а за ними рванул и Наир, в результате чего нападающий спокойно ушел на дальнюю штангу.

Голевой стандарт – тоже так себе. Конечно, огромные вопросы к Жемалетдинову и Кузьмичеву на дальней штанге, но проигранная позиция Тикнизяна оказалась ключевой.

Тикнизян упустил Божина, проиграл позицию и недоработал эпизод, хотя был последним, кто мог прервать подачу (идеальный ракурс эпизода – 1:44).

***

Атакующий прогресс Тикнизяна – восторг. По данным Opta, Наир стал первым защитником, забившим в 4 матчах РПЛ подряд. В топ-5 лигах достижение покорялось только Кристиану Терлицци из «Палермо» в 2005-м. Плюс Тикнизян превзошел Серхио Рамоса, Марко Матерацци и даже Доменико Кришито (забивали в 3 матчах подряд). 

Результативность Тикнизяна разрывает РПЛ – больше забили только топовые страйкеры. Наир эффективнее использует моменты (7 голов за 16 ударов). Да, везение есть, но прекрасную игру впереди невозможно отрицать. Левый защитник разрывает полуфланг, добегает до штрафной и хорошо взаимодействует с Дзюбой, Пиняевым и Глушенковым. 

Основная проблема – в защите. «Локо» ужасно обороняется в 2023-м, а некачественная игра Тикнизяна сзади добивает команду. Для дальнейшего прогресса и стабильной игры в Европе нужен прогресс на своей половине.

Обработка и визуализация данных – Павел Тихонов, дизайн – Алиса Ефремова

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков, Алексей Филиппов; кадры трансляции «Матч ТВ»

6 комментариев

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Везет тому кто везет
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Наиру дико фартит, залетает практически всё, но это не отменяет того факта, что с весны он реально прибавил. Если продолжит в том же духе, то предложения из Европы не заставят себя долго ждать.
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Особенно заметен его прогресс на фоне Маррадишвили, который перешел в Локо из ЦСКА и казался более интересным игроком, но Тикнизня щас стал основным, а Костю чё то вроде собирались сплавить в аренду.
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и действительно почему... почему к его результативности нужно относиться осторожно?..
почему просто не порадоваться за парня?..
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Ответ Никита Самарин
Наиру дико фартит, залетает практически всё, но это не отменяет того факта, что с весны он реально прибавил. Если продолжит в том же духе, то предложения из Европы не заставят себя долго ждать.
Ну почему с весны-то, когда еще в ноябре его лучшим игроком Локомотива признавали.
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