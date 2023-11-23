В АПЛ мода на ложных фулбэков. А обычные вообще остались?

Растворившиеся десятки, забытые в 90-х либеро, устаревшие форварды-столбы… Какую роль современный футбол перемелет теперь?

Если вы следите за тактикой АПЛ, вероятно, у вас есть предположение. Стильный тактический образ современности: вратарь за пределами штрафной при розыгрышах, широко растянутая пара ЦЗ и – что самое интересное – крайние защитники, которые с большой вероятностью – не с краю.

В десятых Пеп Гвардиола решился на экранизацию этого прорывного сценария из тактического блокнота – с Филиппом Ламом в главной роли. Фланговый защитник, который при владении превращается в центрального полузащитника и, если не руководит ритмом, то сильно на него влияет. В «Ман Сити» Пепа на эту позицию больше всего подошел бывший игрок «Уфы» Александр Зинченко, а атакующую вариацию роли освоил Жоау Канселу. Такие перестроения крайних защитников требовали тончайших технических настроек, поэтому большинство коллег просто наблюдали и восхищались.

Но ход выглядел настолько практично и стильно, что удержаться было сложно. Один из первых сдавшихся – Юрген Клопп, который в прошлом сезоне сдвинул в центр Трента Александер-Арнолда.

В нынешнем вы рискуете не найти крайнего защитника с краю даже у середняков. Это называется мода… И она ворвалась стремительно.

На картинке – распределение действий фланговых оборонительных игроков АПЛ по трем каналам: левому, центральному и правому. Вы и сами заметили, теперь фулбэков гораздо чаще можно встретить в центре. Примечательно, что идея Пепа распространилась преимущественно на левых защитников, тогда как позиции правых на фланге оказались более стойкими. Тем не менее этот тренд доберется и до них.

Он мог бы и остаться темой для вечеринок тактических гиков (ну смещаются и смещаются), если бы не сказывался на внешнем виде футбола, а точнее – его атаках. Классический британский фулбэк, который бегает по флангу и навешивает на мощного форварда, уходит в закат.

Современные крайние защитники все реже используют подачи. Просто потому что реже бывают там, откуда их удобно делать, и потому что в целом формируют иное амплуа.

Но как оно выглядит? В чем особенности? Если вы часто смотрите футбол, то наверняка их знаете, но все же зафиксируем базовые принципы.

Несмотря на похожие черты, у образа современного фулбэка есть несколько вариаций, которые значительно отличаются друг от друга. Более того – каждый год тренеры придумывают что-то новое. Кратко остановимся на трех примерах.

Начнем с хрестоматйиного – ранний Александр Зинченко. При розыгрышах он поднимается в центр поля и образует пару (иногда и тройку) с центральным полузащитником. Командам, которые любят выманивать в прессинг и глубоко разыгрывать, это дает количественное преимущество в центре. У соперников просто не хватает рук, чтобы закрыть каждого.

Второй пример – Кайл Уокер, которого сложно назвать ложным фулбэком из-за оборонительного уклона. Если Зинченко скорее тянет в полузащиту, то Уокера наоборот – в центр защиты. Но смысл тот же – при высоком прессинге команда за счет такого смещения получает количественное преимущество.

Третий пример – атакующий (Канселу и современный Трент). Когда фланговый защитник действует высоко – иногда перед оборонительной линией соперника, а иногда и вовсе – вклинивается в нее. Но не на фланге, а ближе к центру.

При этом есть и комбинированные роли. Например, с прошлого сезона Джон Стоунз в одном матче может смешивать три позиции: центрального или правого защитника при обороне и центрального полузащитника (в стиле Зинченко) при розыгрышах. Да и еще прорываться в штрафную. Плюс открытие прошлого сезона – молодой Рико Льюис, фулбэк мечты, энергия которого позволяет и созидать, и разыгрывать, и контрпрессинговать, и защищать фланг позиционно.

В общем, амплуа флангового защитника за несколько лет обрело многообразие, найти две команды с одинаковыми ролями фулбэков в одной лиге ооочень сложно.

Важное уточнение: не все команды регулярно играют с четверкой защитников, в которой может скрываться ложный фулбэк. Например, «Брентфорд», «Шеффилд», «Лутон» часто выходят с тройкой ЦЗ. В такой формации функции флангового игрока все же иные. В этой картинке мы учли только минуты, когда использовались схемы с двумя центрдефами (по данным Opta).

У 15 команд из 20 (то есть три четверти!) крайние защитники более 30% действий совершают в центре. Для сравнения: четыре года назад таких команд было только пять.

Самые заметные на этой карте – разумеется, «Арсенал» и «Ман Сити» (чувствуется влияние одного человека), а также «Ливерпуль», у которых ярко выраженные смещения фулбэков (или одного фулбэка) в центр. У остальных менее нарочитые варианты.

Но нотки ложных крайних защитников можно уловить даже у последней команды лиги – «Бернли» (здесь тоже есть влияние того самого человека – тренер команды Венсан Компани слишком много времени провел с Пепом).

Самый интересный вариант – пожалуй, «Тоттенхэм», крайние защитники которого (Дестини Удоджи и Педро Порро) совершают 13% действий либо в чужой штрафной либо на ее подступах, то есть действуют максимально высоко.

При этом хранителей традиций (и навесов) британского футбола еще достаточно: «Эвертон», «Фулхэм», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» не принимают моду и ограничивают фланговых игроков узкими коридорами.

Возможно, когда-нибудь сдадутся и они…

Ведь эти тактические движения не просто меняют количество игроков в линиях и добавляют хаоса, но и, как мы уже сказали выше, добавляют разнообразия (а заодно и эффективности) атакам.

В декабре 2021-го автор The Athletic Джон Мюллер сделал потрясающее открытие: фулбэки протаптывают новые пути в штрафную.

Мы привыкли к классике: крайний защитник играет в стенку с партнером, получает ответный пас на фланге и навешивает, это так называемый overlap (забегание). Но в АПЛ используют и underlap: когда крайний защитник уходит не во фланг, а в центр.

Запутаться легко, но картинка все объяснит.

Underlap-забеги в 2020-м использовались в полтора раза чаще, чем в 2012-м. Да, overlap все еще остается приоритетным маневром, но его частота упала за этот же период с 90% до 83%.

Смысл легко объясняется данными: underlap-маневр сложнее в исполнении, но более чем в два раза эффективнее. Он приводит к голу в 2,9% случаев, тогда как overlap – в 1,2%. На уровне процентов выглядит не так заманчиво, вот в пересчете на абсолютные цифры: гол каждые 34 передачи и гол каждые 83 – разница существенная.

В подтверждение – карта передач под удар в исполнении фулбэков. Смещение с флангов в штрафную очевидно.

Но, конечно, в этой моде есть не только яркая сторона. Мы уже проговорили, что смещения фулбэков требуют особенных настроек и хорошего взаимопонимания. В современных схемах с упором на контрпрессинг они здорово помогают быстро возвращать мяч. Сейчас фулбэки отбирают высоко почти в два раза чаще, чем семь лет назад.

Но… Количество контратак с ударами тоже растет – в среднем по 0,4 за матч в сезоне-2016/17 и по 1,17 в сезоне-2023/24, то есть почти в три раза больше. И, разумеется, современные фулбэки не единственная, но одна из причин того, что команды чаще открывают пространство за спиной.

В чем уязвимость? Давайте рассмотрим очевиднейшие варианты.

При смещении фулбэка в центр его фланговая позиция страхуется лишь частично, поэтому малейший обрез в центре поля при розыгрыше может навлечь большие проблемы. Вот наглядная демонстрация уязвимости от «Арсенала» в матче с «МЮ» два месяца назад.

А если фулбэк уходит далеко, то угроза еще очевиднее. Когда контрпрессинг при потере не срабатывает и сопернику удается выйти из-под давления, то центральный полузащитник вынужден покрывать огромное пространство. В таких условиях погасить контратаку очень тяжело.

Интересно, что среди худших по допущенным контратакам с ударами – как раз «Арсенал», «Ман Юнайтед», не так далеко и «Ливерпуль».

Можно предположить, что они еще не достигли такого совершенства в контрпрессинге и подстраховках, как «Ман Сити». И у них нет Кайла Уокера – именно на его скорость ставит Гвардиола, когда «Сити» теряет мяч в неподходящей позиции.

На их фоне снова удивляет «Тоттенхэм» – при агрессивном расположении фулбэков «шпоры» проваливаются крайне редко. Хотя проводят только первый сезон при новом тренере.

Но краткосрочные достижения Энджа Постекоглу можно воспринимать скорее как исключение. Очевидно, что просто при смещении фулбэков в центр «Бернли» не превратится в «Ман Сити». Подражать образцу получается не у всех. А это значит, что классика остается еще на какое-то время.

Завтра фланговые бегунки с навесами точно не исчезнут.