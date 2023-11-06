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Как похорошел «Рубин» при Рахимове (и новичках)! Шесть матчей не пропускают и уже в семерке, догнали ЦСКА и «Локо»

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Лидирует по очкам с 11-го тура.

В традиционных предсезонных прогнозах Sports.ru три автора (Вадим Кораблев, Андрей Васильев и Максимилиан Алфимов) предположили, что Рашида Рахимова уволят первым. Больше трех голосов не набрал никто – по три получили Дмитрий Хохлов и Сергей Юран. 

В первых четырех турах «Рубин» набрал всего два очка, в том числе получив 1:4 от «Спартака» и 0:3 от «Ростова». За день до матча пятого тура с «Крыльями Советов» ведущий «Это футбол. Итоги» Тимур Гурцкая сообщил о скорой отставке Рахимова. По результатам итог казался логичным

При этом по качеству игры даже такое начало внушало легкий оптимизм: «Рубин» динамично и смело смотрелся в первых турах (реальный провал – только матч с «Ростовом»), неплохо сдерживал «Спартак» до середины второго тайма, а дальше не хватило усиления со скамейки.

На таком медийном фоне «Рубин» не рассыпался: обыграл «Крылья Советов» (2:1) и «Факел» (1:0), ушел от поражения с «Динамо» (2:2) и доминировал над взлетевшим «Пари НН» (1:2). Разговоры об отставке Рахимова исчезли.

Очевидно, на результаты «Рубина» на старте сезона серьезно повлиял календарь: за десять туров сыграли с «Локо», «Спартаком», «Динамо», «Зенитом» (0:3) и «Краснодаром» (0:2). На этом отрезке Рахимов набрал девять очков, построил узнаваемый фундамент (ситуативный прессинг, давление после потери, ставка на забросы из глубины и навесы с флангов на Мирлинда Даку) и дождался качественных трансферов.

В первых десяти турах «Рубин» в основном выделялся обороной: умело защищал штрафную и допускал минимум остроты.

Несмотря на это, «Рубин» много пропускал (20 голов). Частично – из-за слабой скамейки и долгой трансферной кампании. «Рубин» сыпался во вторых таймах, особенно – в их начале и конце. 

В последние 15 минут в матчах с «Рубином» отыгрались «Локомотив» и «Оренбург», а «Краснодар» окончательно добил команду Рахимова. «Спартак», «Зенит» и «Ростов» прихлопнули «Рубин» немного раньше – в середине вторых таймов.

Качественные трансферы помогли Рахимову добиться баланса. Большинство новичков – важные игроки старта, пока есть сомнения только в Лазаре Ранджеловиче, который чаще выходит в опорной зоне. Но и он полезен при контратаках и комбинациях на левом фланге.

С 11-го тура «Рубин» набрал 16 очков (столько же – только «Зенит»), ни разу не пропустил, взлетел в топ-7 РПЛ и оторвался уже на 11 очков от зоны стыковых матчей.

Возвращаемся к календарю: на этом отрезке «Рубин» справился с тонущими «Ахматом» (1:0), «Уралом» (1:0) и «Сочи» (2:0, почти весь второй тайм провели в большинстве) и обыграл «Балтику» благодаря штрафному Валентина Вады (1:0), а еще минимально победил «Факел» (1:0). 

Сухой отрезок связан не только с силой соперников, но и с безусловным везением. ЦСКА доминировал во втором тайме и едва не выиграл (хотя в первом «Рубин» возил армейцев), а «Урал» создал больше моментов и пользовался недисциплинированностью Ранджеловича в опорной зоне. 

Вероятно, скоро результаты «Рубина» ухудшатся (произойдет регресс к среднему). С середины октября помогали гладкий календарь, увеличившаяся скамейка и оверперформанс в защите (0 пропущенных при 4,43 допущенных xG).

Перед сезоном казалось, что Рахимов – устаревший вариант для РПЛ. Тренер доказал, что и в 2023-м способен построить стильную команду:

● Даку – суперсила при длинных передачах. Скоростной, хорошо ведет в борьбу и качественно подыгрывает партнерам;

● «Рубин» вылетает в контратаки за две-три передачи. Отбор, открывание полузащитника и яркие рывки Даку очень опасны и ярки;

● «Рубин» качественно комбинирует слева. Левый центральный защитник Алексей Грицаенко протаскивает мяч на чужую половину, левый латераль Руслан Безруков забегает к финальной трети, Ранджелович и левый инсайд Никола Чумич меняются местами и комбинируют в полуфланге;

● Дмитрий Кабутов – доминатор на правом краю. Блестяще подает с двух ног и участвует в контратаках (легко находит забросами Даку);

● «Рубин» – лидер по голам со стандартов (6): опасны подачи Кабутова и навесы вторым темпом;

● «Рубин» – во второй восьмерке по интенсивности давления (сейчас обычно высоко встречает только при розыгрышах от ворот), но неплохо сковывает соперника на флангах и накрывает контпрессингом после потерь (в таких ситуациях центральные защитники поджимают даже на чужой трети).

***

«Рубин» – открытие первого круга из-за расхождения ожиданий и реальности. 

«Рубин» в порядке с первого тура: сначала использовал 3-5-2, после интеграции в состав Чумича, Вады и Ранджеловича перешел на 3-4-3, но везде сохранял качественную структуру и мало допускал у ворот Юрия Дюпина. В начале сезона тяжело давались вторые таймы, но благодаря адаптации новичков и легкому календарю «Рубин» решил проблему. К концу ноября «Рубин» ближе к топ-3, чем к зоне стыков – всего три очка до медалей, уже идет вровень с ЦСКА и «Локомотивом».

Впереди до паузы остались «Динамо» и «Балтика» в гостях. 

Не самый простой календарь, но такой «Рубин» способен сохранить место в топ-10 и даже остаться в восьмерке по итогам первой части сезона.

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«Краснодар» поразил самой низкой обороной РПЛ и растерял отрыв от «Зенита» – но мечта жива!

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид;

34 комментария

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Marsel Bannerpilot
встретил в аэропорту в Москве после игры с Локо (игра была в Казани) спустя два дня, сделал фото и пожелал удачи. С тех пор эта серия идёт)) совпадение?)
+61
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Кирилл Голивец
Иву крутой парень. Современная реинкарнация Сибайи.
+30
0
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Фан Рубина
После освобождения от медиа-бегемотика, его наследия и очищения Пердивом возвращаем 2003 год!
+25
-4
+21
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Spartakovec navsegda
Ответ Mukunku 64
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Рубину нужно закрепиться в высшем дивизионе, для чего Рахимов подходит, что и доказывает последними играми. Чтобы бороться за чемпионство нужна качественная селекция, настолько, что серьезно сейчас говорить об этом не приходится.
+18
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debi
Ответ Marsel Bannerpilot
встретил в аэропорту в Москве после игры с Локо (игра была в Казани) спустя два дня, сделал фото и пожелал удачи. С тех пор эта серия идёт)) совпадение?)
Не думаю!
+17
0
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Gayz
В центр не хватает креативного качественного плеймейкера с такими быстрыми игроками как Чумич,Вада,Даку,игра бы обострилась, пока бей беги, но мы и так кусаемся)
+13
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denimo21
Ответ Marsel Bannerpilot
встретил в аэропорту в Москве после игры с Локо (игра была в Казани) спустя два дня, сделал фото и пожелал удачи. С тех пор эта серия идёт)) совпадение?)
Можно ваши данные?) когда в жизни начнётся чёрная полоса, сфоткаемся?
+13
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Никита Самарин
Рубин как минимум не разочаровал, а так вполне боеспособная команда получилась у Рахимова. Если в следующие 2 трансферных окна получиться хорошо поработать на вход, то вполне в следующем сезоне будут претендовать на топ 5.
+10
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Bartez1986
Рахимов неплохой тренер. Точно не физрук, как его любят называть. Он даже по аналитике всегда выделялся на Матче, когда без работы был
+9
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Tigranodovar
Ответ Фан Рубина
После освобождения от медиа-бегемотика, его наследия и очищения Пердивом возвращаем 2003 год!
Быстро же забыли 4 место в 2021 году.
+9
0
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Nail Abzj
Ответ Кирилл Голивец
Иву крутой парень. Современная реинкарнация Сибайи.
Как Сонг играет, понравился как игрок! Передачи чёткие и быстро думает, бывает ошибается в отборе)
+9
0
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Nail Abzj
Даку не 1 не 2 гола отабрали спецы на ВАР!
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arriva
Ответ server34
У Рахимова только в Уфе был провальный отрезок. Он сам это и признал. А так для середняков нормальный спец. Терек с ним хорошо играл. Единственное только зря он второй раз туда вернулся. После второго захода в Терек карьера пошла вниз и со здоровьем проблемы начались.
В Локо тоже не блеснул
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закрыт по беспределу
Всегда приятно видеть успехи команд Маматкулыча.
Ещё со времён Амкара.
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Алексей Полиенков
Ответ Свидетель из Жулебино
В этом сезоне Рубин тоже поборется за зону Лиги чемпионов и займет 4 место, как при Слуцком?
Ну по крайней мере он не вылетит, как при Слуцком.
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Pasta
Если честно, я удивлен. По старту сезона, да даже какой старт, за первые 10 туров казалось, что Рубин так и будет болтаться на 13-14 месте с целью "не вылететь бы". Думал, что Рахимов будет "лучше Слуцкого, но тоже плох", но на данный момент, Рахимов даже вполне себе НЕплох в целом, учитывая, что состав у Рубина не так, чтобы прямо ах, но с новыми игроками стало получше, чем на старте сезона.

P.s. Другое дело, чего хочет Рубин. Для решения самых высоких задач - Рахимов никогда не подходил. Если цель болтаться в роли середняка - ну наверное Рахимов с этим справится, с Амкаром же справлялся в свое время.
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Crosser
Помимо перечисленных новичков могу отметить Безрукова, парень уже забил два гола, в прошлом сезоне играл в пердиве. Ну и не упомянули Фамайе, который в прошлом сезоне ещё должен был выходить в премьер-лигу, в итоге перешёлв Рубин. А также Мартынович, в 36 играет довольно не плохо.
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Mitya26
Молодец Рахимов! Рработает!
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Rumov
При всех финансовых затратах, посмотрим..
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Pasta
Ответ Свидетель из Жулебино
В этом сезоне Рубин тоже поборется за зону Лиги чемпионов и займет 4 место, как при Слуцком?
Только вот Рубин и до Слуцкого, был на высоких местах(когда-то) и не вылетал(и даже не опускался ниже 10 места НИ РАЗУ), а при Слуцком сразу позорный вылет.
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Spartakovec navsegda
Ответ Leftdefender
Качественные игроки без еврокубков поедут в Россию только за сумасшедшие деньги, коих в Рубине сейчас нет, да их кроме Зенита не у кого сейчас нет.
Потому и говорю о том, что сейчас серьезно говорить об этом не приходится.
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Leftdefender
Ответ Spartakovec navsegda
Рубину нужно закрепиться в высшем дивизионе, для чего Рахимов подходит, что и доказывает последними играми. Чтобы бороться за чемпионство нужна качественная селекция, настолько, что серьезно сейчас говорить об этом не приходится.
Качественные игроки без еврокубков поедут в Россию только за сумасшедшие деньги, коих в Рубине сейчас нет, да их кроме Зенита не у кого сейчас нет.
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Алексей Полиенков
А Рахимов-то, как оказалось, не такой уж и физрук : Получше Лёни Слуцкого в конечном счёте работает, хотя тот считался всегда интеллектуалом.
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Pasta
Ответ Mukunku 64
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Я не уверен, что Рубин ставит перед собой такие высокие цели... Да и без Лиги Чемпионов, не так много смысла вообще. Ну есть смысл в ТИТУЛЕ, но в условном 2-3 месте - уже не особо. Но даже для 2-3 места, нужно потратить денежки на квалифицированных игроков, не думаю, что Рубин сейчас богатый и не думаю, что у нас такая грамотная селекция, как некогда была при КББ.
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тот самый Кадрус
Ответ Mukunku 64
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"Я не ожидаю прорыва Рубина и восторгов от 58- летнего иностранного специалиста из Таджикистана" и "надо возвращать Бердыева". Как эти два предложения могут находиться в одном комментарии? Рахимов 58 летний иностранец из Таджикистана, а Бердыев 71 летний иностранец из Туркменистана. Я конечно понимаю, что как специалист Бердыев пока что недосягаем для Рахимова, так как за Бердыевым 2 чемпионства с Рубином и перформансы в ЛЧ с тем же Рубином и Ростовом но ты же делаешь акцент А) на гражданство и Б) на возраст. Так вот, по этим критериям они оба иностранцы, а Бердыев еще и старик. Но раз тут такой разговор, то оба они имеют самое минимальное отношение к своим малым родинам. Рахимов как уехал в свое время в Локомотив, так и начал терять связь с корнями. Человек играл в Ла Лиге, в Австрии, там же тренировал, знает кроме таджикского ( хотя не знаю, может и не знает, у нас полно обрусевших таджиков, не говорящих на таджикском) русский, испанский и немецкий. Так что подумай об этом, друг мой.
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Фан Рубина
Ответ Tigranodovar
Быстро же забыли 4 место в 2021 году.
Просто с 2003 есть параллели - тогда тоже были из Пердива, возможности команды были неизвестны, на нас никто изначально не ставил. А 4 место - это деревянная медаль, не то, что стоит считать индульгенцией.
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Heretic199
Все легионеры, кстати
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Свидетель из Жулебино
Ответ Алексей Полиенков
Ну по крайней мере он не вылетит, как при Слуцком.
А вам нравится болтаться в середине и ни за что не бороться? Да и Рубин вылетел не из-за Слуцкого, а из-за ухода ведущих игроков после известных событий. Тренеры разные, не все умеют работать в тех условиях. А кто умеет - иногда не умеет работать со звёздами и выигрывать чемпионаты, как тот же Слуцкий. Рахимов, кстати, без новичков не показал ничего в начале сезона.
Вообще манера использовать успех одного чтобы плюнуть в другого очень деструктивна. При этом явно выбирая удобные вам периоды.
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ВОЛКОДАВ
Ответ Crosser
Помимо перечисленных новичков могу отметить Безрукова, парень уже забил два гола, в прошлом сезоне играл в пердиве. Ну и не упомянули Фамайе, который в прошлом сезоне ещё должен был выходить в премьер-лигу, в итоге перешёлв Рубин. А также Мартынович, в 36 играет довольно не плохо.
По Мартыновичу не согласен. Да, сегодня сыграл нормально, но в начале чемпионата он с Гриценко понапривозили слишком много. Не зря он сёл на скамейку. После его замены на Тесленко и пошла вроде эта сухая серия
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