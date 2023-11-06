Как похорошел «Рубин» при Рахимове (и новичках)! Шесть матчей не пропускают и уже в семерке, догнали ЦСКА и «Локо»

Лидирует по очкам с 11-го тура.

В традиционных предсезонных прогнозах Sports.ru три автора (Вадим Кораблев, Андрей Васильев и Максимилиан Алфимов) предположили, что Рашида Рахимова уволят первым. Больше трех голосов не набрал никто – по три получили Дмитрий Хохлов и Сергей Юран.

В первых четырех турах «Рубин» набрал всего два очка, в том числе получив 1:4 от «Спартака» и 0:3 от «Ростова». За день до матча пятого тура с «Крыльями Советов» ведущий «Это футбол. Итоги» Тимур Гурцкая сообщил о скорой отставке Рахимова. По результатам итог казался логичным

При этом по качеству игры даже такое начало внушало легкий оптимизм: «Рубин» динамично и смело смотрелся в первых турах (реальный провал – только матч с «Ростовом»), неплохо сдерживал «Спартак» до середины второго тайма, а дальше не хватило усиления со скамейки.

На таком медийном фоне «Рубин» не рассыпался: обыграл «Крылья Советов» (2:1) и «Факел» (1:0), ушел от поражения с «Динамо» (2:2) и доминировал над взлетевшим «Пари НН» (1:2). Разговоры об отставке Рахимова исчезли.

Очевидно, на результаты «Рубина» на старте сезона серьезно повлиял календарь: за десять туров сыграли с «Локо», «Спартаком», «Динамо», «Зенитом» (0:3) и «Краснодаром» (0:2). На этом отрезке Рахимов набрал девять очков, построил узнаваемый фундамент (ситуативный прессинг, давление после потери, ставка на забросы из глубины и навесы с флангов на Мирлинда Даку) и дождался качественных трансферов.

В первых десяти турах «Рубин» в основном выделялся обороной: умело защищал штрафную и допускал минимум остроты.

Несмотря на это, «Рубин» много пропускал (20 голов). Частично – из-за слабой скамейки и долгой трансферной кампании. «Рубин» сыпался во вторых таймах, особенно – в их начале и конце.

В последние 15 минут в матчах с «Рубином» отыгрались «Локомотив» и «Оренбург», а «Краснодар» окончательно добил команду Рахимова. «Спартак», «Зенит» и «Ростов» прихлопнули «Рубин» немного раньше – в середине вторых таймов.

Качественные трансферы помогли Рахимову добиться баланса. Большинство новичков – важные игроки старта, пока есть сомнения только в Лазаре Ранджеловиче, который чаще выходит в опорной зоне. Но и он полезен при контратаках и комбинациях на левом фланге.

С 11-го тура «Рубин» набрал 16 очков (столько же – только «Зенит»), ни разу не пропустил, взлетел в топ-7 РПЛ и оторвался уже на 11 очков от зоны стыковых матчей.

Возвращаемся к календарю: на этом отрезке «Рубин» справился с тонущими «Ахматом» (1:0), «Уралом» (1:0) и «Сочи» (2:0, почти весь второй тайм провели в большинстве) и обыграл «Балтику» благодаря штрафному Валентина Вады (1:0), а еще минимально победил «Факел» (1:0).

Сухой отрезок связан не только с силой соперников, но и с безусловным везением. ЦСКА доминировал во втором тайме и едва не выиграл (хотя в первом «Рубин» возил армейцев), а «Урал» создал больше моментов и пользовался недисциплинированностью Ранджеловича в опорной зоне.

Вероятно, скоро результаты «Рубина» ухудшатся (произойдет регресс к среднему). С середины октября помогали гладкий календарь, увеличившаяся скамейка и оверперформанс в защите (0 пропущенных при 4,43 допущенных xG).

Перед сезоном казалось, что Рахимов – устаревший вариант для РПЛ. Тренер доказал, что и в 2023-м способен построить стильную команду:

● Даку – суперсила при длинных передачах. Скоростной, хорошо ведет в борьбу и качественно подыгрывает партнерам;

● «Рубин» вылетает в контратаки за две-три передачи. Отбор, открывание полузащитника и яркие рывки Даку очень опасны и ярки;

● «Рубин» качественно комбинирует слева. Левый центральный защитник Алексей Грицаенко протаскивает мяч на чужую половину, левый латераль Руслан Безруков забегает к финальной трети, Ранджелович и левый инсайд Никола Чумич меняются местами и комбинируют в полуфланге;

● Дмитрий Кабутов – доминатор на правом краю. Блестяще подает с двух ног и участвует в контратаках (легко находит забросами Даку);

● «Рубин» – лидер по голам со стандартов (6): опасны подачи Кабутова и навесы вторым темпом;

● «Рубин» – во второй восьмерке по интенсивности давления (сейчас обычно высоко встречает только при розыгрышах от ворот), но неплохо сковывает соперника на флангах и накрывает контпрессингом после потерь (в таких ситуациях центральные защитники поджимают даже на чужой трети).

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«Рубин» – открытие первого круга из-за расхождения ожиданий и реальности.

«Рубин» в порядке с первого тура: сначала использовал 3-5-2, после интеграции в состав Чумича, Вады и Ранджеловича перешел на 3-4-3, но везде сохранял качественную структуру и мало допускал у ворот Юрия Дюпина. В начале сезона тяжело давались вторые таймы, но благодаря адаптации новичков и легкому календарю «Рубин» решил проблему. К концу ноября «Рубин» ближе к топ-3, чем к зоне стыков – всего три очка до медалей, уже идет вровень с ЦСКА и «Локомотивом».

Впереди до паузы остались «Динамо» и «Балтика» в гостях.

Не самый простой календарь, но такой «Рубин» способен сохранить место в топ-10 и даже остаться в восьмерке по итогам первой части сезона.

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид;