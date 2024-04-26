Семь минусов дерби: от абсурдного Казарцева до безыдейного нападения и трусливых замен

Реакция Ильи Васильева.

Главный вопрос по итогам дерби – когда ЦСКА и «Спартак» сыграли скучнее: в сентябре 2021-го с голом Антона Заболотного или сейчас?

Почему нам так не понравилось дерби? Отвечает Илья Васильев.

Невнятное судейство Казарцева: спорные решения + непонятная желтая Дуарте

Спорное судейство Василия Казарцева в обе стороны: быстро выпустил игру из-под контроля и принимал сомнительные решения.

Во-первых, смутили дискуссионные моменты из-за руки Федора Чалова и жестокого фола Мойзеса.

Во-вторых, желтая карточка Алексису Дуарте прекрасна. Все началось с Никиты Чернова: он срубил Антона Заболотного, чтобы погасить возможную контратаку.

Техническая камера – «Яндекс Плюс х VSporte»

Мяч остался у ЦСКА, поэтому без свистка. Дуарте и Гайич боролись: все закончилось падением серба и желтой Алексису. Все бы ничего, но Казарцев назначил штрафной в пользу «Спартака». В итоге Дуарте, похоже, получил четвертую карточку за фол Чернова (ему никто не подсказал), из-за которой пропустит дерби с «Локомотивом».

Обе команды в унылом положении. Тренеры ничего не сделали для яркости

ЦСКА и «Спартак» подошли к дерби в тяжелом состоянии:

1. Владимир Федотов готовился без Виллиана Роши, Игоря Дивеева и Аббосбека Файзуллаева. Чалов не в форме, а Обляков вынужденно скачет с одной позиции на другую. В итоге ЦСКА сыграл аккуратно и прагматично, но из-за турбулентной весны вообще не рисковал.

2. «Спартак» Владимира Слишковича прагматичнее версии Гильермо Абаскаля, но игра в атаке под вопросом. Выезд к «Зениту» – слабейший. Против «Ростова» команда взбодрилась (Слишкович сделал «Спартак» организованнее), но атаковал благодаря ошибкам хозяев. ЦСКА сыграл сдержаннее, из-за чего требовались новые идеи, а «Спартак» не предложил ничего смелого.

Серость прогнозировалась, а тренеры отказались от смелых и творческих ходов.

Безыдейное нападение: меньше 1 xG на двоих и всего 7 ударов из штрафной

Максимально безопасное дерби и первая нулевая ничья ЦСКА со «Спартаком» с октября 2003 года.

Момент Облякова после привоза Хлусевича – вне логики матча. В остальном команды не показали ничего интересного: 7 ударов из штрафной (только 4 с игры), это худший матч «Спартака» по ударам в сезоне (7), первая попытка в створ пришла на 80-й минуте.

В итоге ожидаемая опасность атак ЦСКА и «Спартака» стремилась к нулю.

Данные и графика – «Opta Sports»

Медина на десятке – скука

2+1 Хесуса Медины против «Ростова» – очень специфические. Он ассистировал со стандарта (все передачи под удар после штрафных и угловых), оформил дубль после пенальти и ошибки Сергея Песьякова. В остальном сделал всего 13 касаний на чужой трети при тотальной свободе: 6 – со стандартов, 3 – передачи назад, 1 – ошибка Песьякова.

Тенденция продолжилась против ЦСКА. С одной стороны, Медина – снова лучший в «Спартаке» по вовлеченности в удары (три передачи, но две из них – с угловых), сделал три паса в штрафную из финальной трети (два – штрафные), играл на безопасных обводках.

На фоне слабой игры Медины удивило недоверие к Михаилу Игнатову. Он профильная десятка, но не вышел на замену даже вместо Медины. В итоге Хесуса убрали ради креативного, но более флангового Зиньковского (хорошо подал угловой на Александра Соболева).

Объем Угальде не конвертировался в моменты

Лучший матч Манфреда Угальде в РПЛ – дебютный против «Зенита» (0:0). Нападающий впечатлил объемом: прессинговал, создал несколько подходов и опасно пробил в начале второго тайма.

Дерби с ЦСКА – рядом из-за объема. С одной стороны, Угальде сделал всего три касания в штрафной (последнее – на 37-й минуте). С другой – полезно нырял в глубину. Матвею Лукину было очень тяжело: Угальде спускался в глубину, шикарно раздергивал его, цеплялся за мячи в середине и подыгрывал партнерам.

«Спартак» ничего не извлек. В одном из эпизодов Угальде неудачно прострелил Соболеву, в другом – Хлусевич пробил туда, где не было спартаковцев.

ЦСКА не реализовал фланговые подходы. А было перспективно

Слишкович подготовился к дерби лучше, чем Абаскаль в октябре. Главный ход – сохранил пятерку защитников.

Полгода назад ЦСКА разрывал фланги включением латералей, так как защитники «Спартака» располагались узко, а вингеры не отрабатывали назад. Слишкович сохранил 5-2-1-2 в обороне и практически обезопасил себя от реактивных включений Гайича и Хелвена.

Но в 5-2-1-2 проблемы все равно были: недоработки Медины, всемером реально закрыть ширину (5 защитников + 2 опорных), но тяжело разобраться с полуфланговыми рывками после переводов с одного края на другой.

У ЦСКА были перспективные эпизоды в первом тайме, но команда страдала из-за плохих прострелов и навесов. Самые яркие эпизоды – неточность Агапова и Хелвена. Первый не вложил Чалову, второй прострелил в Бабича

Очень медленные и поздние замены

К заменам Федотова и Слишковича много вопросов.

● Чалов и Обляков провалили игру, но Федотов решился на изменения только на 78-й минуте. Удивил игнор Тамерлана Мусаева и Виктора Давила – главных атакующих игроков весны. В итоге они получили мало времени. Плюс удивило, что ЦСКА не адаптировался под закрытые фланги «Спартака»: возможно, стоило перевести Облякова налево ради кроссов (там играл правоногий Чалов) и дать больше времени Мусаеву.

● Слишкович тоже поздно вмешался: первые замены пошли на 69-й минуте. И ни одной атакующей: появились опорник Наиль Умяров и недавно восстановившийся от крестов латераль Томаш Тавареш. Медина провалил матч, но его заменили только на 78-й – на вингера Зиньковского.

Замены Федотова и Слишковича не ускоряли игру, не чинили предыдущие проблемы и опаздывали. У команд быстро закончились атакующие идеи, а тренеры так и не предложили ничего нового.

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Казарцев и Мешков – герои дерби. И вот почему

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков