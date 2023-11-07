Скучаем с «Зенитом», разбираем схему ЦСКА для Юрана, хвалим Кордобу и Тюкавина. Что по тактике в РПЛ

Илья Васильев собрал самое интересное.

Новый тур – новый дайджест. Выделяем моменты семи матчей из восьми, так как про «Спартак» вышел отдельный текст. Начинаем с топ-команд и идем в хронологическом порядке.

Кордоба – топ! Так легко разделался с Евгеньевым

Джон Кордоба – главный герой «Краснодара» против «Крыльев Советов» (2:1). Матч не самый яркий, но перформанс колумбийца достоин внимания.

Во-первых, прекрасный и разнообразный подыгрыш. Например, его смещения вытягивали с позиции центрального защитника Романа Евгеньева – так освобождалось пространство для подключений партнеров. В этом эпизоде Кордоба с Никитой Кривцовым расчистили зону для Эдуарда Сперцяна.

Техническая запись – «Яндекс Плюс x VSporte»

Здесь Кордоба отклеился от Евгеньева и выкатил Сперцяну.

Во-вторых, даже не знаю, какой гол круче. Кордоба открыл счет, смяв Евгеньева. «Крылья» держат высокую линию, из-за чего при лонгболле Хуниора Алонсо Джон остался на гиганстском пространстве.

Но предассист в голе Олусегуна – тоже восторг. Выскочил из-за спин Гленна Бейла и Евгеньева, сохранил его и аккуратно выкатил Жоау Баши.

Прагматичная победа гибридного «Зенита». Как это было?

1. Сергей Семак удивил составом: посадил Клаудиньо, выпустил Кругового, заменил Адамова на Кержакова. В итоге при обороне в тройку защитников спускался Дуглас Сантос, хотя обычно в этом сезоне третьим центральным играл Караваев.

2. При выходе от ворот «Зенит» использовал 4-3-3: Круговой/Родригао/Эракович/Караваев – четверка на мяче, Сантос поднимался к Венделу (мог размениваться с Караваевым) и Барриосу, а Мантуан, Кассьерра и Сергеев в узкой позиции грузили защитников.

«Зенит» много забрасывал, Мантуан пытался подбирать отскоки. Идеальный пример – незасчитанный гол, когда Густаво грамотно открылся под скидку Кассьерры, но Сергеев шагнул в офсайд. В остальном эффективность сомнительная, «Зенит» ничего не создал – «Балтика» организованно оборонялась.

3. Уже на чужой половине Вендел часто уходил правее – напоминало 4-2-4, чтобы раздергивать тройку центральных и латералей.

Забросы не получались, в первом тайме комбинации не шли: «Зенит» нанес всего три удара (один из штрафной, его заблокировали), проиграл по передачам в финальной трети, 5:5 – касания в штрафной.

4. После перерыва «Зенит» забрасывал дальше, но стиль чуть изменился. В первом тайме атаки шли слева, во втором до гола Сергеева – правее. Моментов не было, но движение Вендела стало ключевым: к комбинациям прибавил заблокированный удар и подбор перед голом.

5. Возможно, подгоняю задачу под ответ, но в первом тайме не хватало обыгрышей Кругового в середину. В первой голевой атаке он классно обыграл Бистровича и нашел Сантоса короткой передачей.

Дальше – классика последних матчей. Сергеев и Кассьерра грузили вратарскую, что явно помешало Латышонку.

6. Рад, что Круговой начал второй гол. Уверен, в 14-15 клубах РПЛ играл бы в основе, но Сантоса вытеснить нереально, да и в начале сезона смотрелся невразчно.

7. Кстати, при обороне «Зенит» переходил на пятерку: Сантос становился третьим центральным, а Мантуан располагался ближе к Венделу и Барриосу.

Пытаемся понять Юрана. Он правда не заметил переход ЦСКА на 4-2-3-1?

После победы ЦСКА завирусилось видео, где Иван Обляков рассказывает о смене схемы, а Сергей Юран не зафиксировал переход во время матча. Вот диалог Александра Пойды и тренера «Пари НН»:

– Трошечкин сказал, что не успели среагировать на изменения в расстановке ЦСКА. Насколько можно было оперативно под это подстроиться?

– Под что? Они че, перешли в четыре защитника?

– Перешли. Набабкин играл в центре защиты с Рошей.

– Что поменялось? Стало больше футболистов? Или меньше? Такая же доставка была во фланг и на большого нападающего.

Допускаю, что Юран реально не заметил изменения. Но давайте посмотрим шире.

Слово – Владимиру Федотову: «Давайте вспомним первый тайм и активные включения Саши Здьелара и Мойзеса. Футболисты, которые наделены функционалом, чтобы идти вперед, могут это делать при любой схеме. Главное – сохранять баланс. Поменять во втором тайме игру нужно было из-за того, что команда соперника уже адаптировалась к нашему развитию атак. Нам надо было поменять лица на каждом из флангов. Во втором тайме мы нашли лазейки и забили два гола».

Логика Федотова и Юрана улавливается. Когда ЦСКА атакует, впереди оказывается большая группа игроков: к нападающим, латералям и полузащитникам регулярно присоединяется один из тройки защитников. Обычно самый активный – Мойзес. Он подключается по флангу и вбегает через середину. Еще поднимался и Саша Здьелар.

Например, в первой голевой атаке оба центральных защитника на чужой половине (Здьелар вообще на чужой трети), латерали создавали ширину, а тройка форвардов располагалась в штрафной.

После замены ЦСКА перестроился: Мойзес – Роша – Набабкин – Гайич – четверка защитников, Здьелар – Обляков – выше, Чалов в свободной роли, Файзуллаев и Давила – вингеры, Заболотный – нападающий. Но так ли сильно изменился ЦСКА?

Кажется, не очень. Ключевое изменение – оба крайних защитника обеспечивали второй темп и оставались чуть ниже вингеров. Когда ЦСКА играл с латералями, высоко поднимались обе группы игроков. Но роль того же Мойзеса не так поменялась: он в первом тайме активно подключался вторым темпом, а после выхода Давилы и Набабкина продолжил.

Другая деталь – как Чалов, Обляков и Здьелар отыграли тройку полузащитников «Пари НН» в центре поля. Но Федор и с позиции инсайда постоянно регулярно спускался в глубину.

Да, ЦСКА изменил мини-детали. Возможно, Юран подразумевал, что схема не перестроила команду Федотова кардинальным образом. Плюс сам тренер ЦСКА объяснил, функционал некоторых игроков остался прежним.

Тюкавин забил три гола из пяти после блестящих рывков за спину защитников. А ведь мог больше

Тюкавин – один из главных нападающих в РПЛ по рывкам за спину. Его манера постоянно путает защитников: легко стартует и останавливается, открывается на скорости, зигзагообразно бежит, выскакивает перед защитниками, вклинивается между ними.

Большинство ударов Тюкавина в РПЛ – грамотный поиск момента для рывка за спину в позиционке или контратаке. Движение помогает остальным: он выдергивает защитников или сажает их глубже, а атакующая группа получает больше пространства за спинами опорников (например, так ассистировал Федору Смолову против «Краснодара»).

Из недавнего – топ-рывок под Макарова. Во-первых, Тюкавин едва заметно показал, что откроется за спину Морозову, а затем ворвался между ним и Фассоном.

Со «Спартаком» опасно бил после передачи Смолова.

Голы тоже есть: наказал «Крылья» за ужасную высокую линию (ориентировались на мяч и вообще не смотрели на вбегающего Тюкавина), а с «Зенитом» уничтожил Ренана.

Теперь Тюкавин забил «Сочи»: открылся вширь (Миладинович чуть выше, Алвес не выбросился), разобрался на встречном движении и положил с левой.

Кстати, в начале второго тайма Константин снова получил шанс после рывка за спину: в контратаке убежал от Миладиновича и пробил под углом. Реализация моментов закончила бы матч, но «Динамо» сыграло по классике: упустило победу в четвертый раз за сезон и снова облажалось с преимуществом в два гола.

Разочарование в том, что «Динамо» провело убогие вторые таймы с «Крыльями», «Зенитом», «Уралом» и «Сочи». Ситуация хуже, если вспомнить камбэк «Рубина» (да, Казань доигрывала в большинстве, но тоже симптом), моменты «Ростова» на последних минутах, подходы «Факела».

«Ахмат» и «Факел» – стилистические клоны

Сергей Ташуев мгновенно изменил «Факел»: отошел от пяти защитников к 4-4-2, на чужой половине играет короткими передачами, отправляет в середину вингеров. «Ахмат» при Мирославе Ромащенко отходил от 4-4-2 (например, против «Ростова»), но к «Факелу» вернул прежние установки.

Обе команды отказываются от розыгрышей от ворот (вратари обычно выносят), второй нападающий часто спускается в глубину (у «Ахмата» – Иван Олейников, в «Факеле» – Евгений Марков). Главное отличие «Ахмата» – смещения Тимофеева/Камило к центральным защитникам для создания тройки на мяче.

Хозяева начали острее: в первом тайме Бериша, Олейников и Богосовац упустили несколько моментов. Еще был в порядке Владимир Ильин: эффективно приходил в середину (даже оформил ассист), неоднократно убегал от соперников на фланге.

Вячеслав Якимов – лучший. Оба гола с его ключевой ролью. Из опорников «Факела» именно он ищет мяч между линиями и помогает короткими передачами. Мяч Маркова перевернул игру (кстати, тоже топ благодаря борьбе и черновой работе): в этой атаке он нашел свободного партнера пасом. В похожем стиле развил победный гол: подобрал мяч и в касание отдал Магалю.

Ясмин Челикович – грусть. Третий матч подряд из-под него забивают решающие голы: Николай Комличенко продавил в Ростове, Сергеев легко разобрался неделю назад, теперь – победный гол Якимова.

Оренбург» – «Ростов» – главная аномалия тура. 2 гола при 4,92 xG и 35 ударах из штрафной

Игра в Оренбурге – веселье. Спонсоры бодрой игры:

● взаимный прессинг и высокая линия центральных защитников. «Ростов» стремился к коротким розыгрышам, а «Оренбург» персоналил центр поля и активно атаковал Максима Осипенко. В итоге мы увидели несколько эффектных переходов вперед плюс перехваты хозяев, приводившие к опасным моментам уже у ворот Сергея Песьякова;

● «Оренбург» творил благодаря Лукасу Вере, Джимми Марину и Сесару Флорентину. Много тонких передач, перехватов и быстрых переходов – было зрелищно. При этом «Оренбург» тоже нарывался на прессинг «Ростова», поэтому периодически перебивал давление;

● разнообразные подходы к штрафной. Внутри было очень ярко: «Оренбург» запорол несколько моментов из вратарской, Брайан Мансилья лупил с лета, «Ростов» угрожал со стандартов, несколько раз классно навесил, заработал пенальти.

● команды нанесли 43 удара на двоих (24:19 в пользу «Оренбурга»), 35 (!) – из штрафной, наиграли почти на 5 xG, но в итоге забили при специфических обстоятельствах: «Оренбург» воспользовался ошибкой Сергея Песьякова на угловом (неудачно отразил удар Арсена Адамова), а «Ростов» затолкал в конце после стандарта. Такие голы – окей, но обе команды мощно атаковали, но так и не забили с игры.

Данные и графика – телеграм «Opta Sports»

Даку замаскировал слабую игру «Рубина». Ранджелович в опорной зоне вредит команде

Результаты «Рубина» – шок. В начале сезона Рашида Рахимова отправляли в отставку, но за последние четыре тура Казань одержала три сухих победы (1:0 против «Ахмата», «Балтики» и «Урала») и сыграла 0:0 с ЦСКА. Правда, с «Уралом» все не так просто. Прекрасная скидка Мирлинда Даку замаскировала проблемы «Рубина», так как в первом тайме все было сложно.

«Урал» контролировал игру и пользовался игрой Лазара Ранджеловича в опорной зоне. Он неоднократно выходил в прессинг, застревал впереди, долго возвращался, из-за чего Угучукву Иву оставался один в опорной зоне, через которую несколько раз атаковал «Урал».

Вот так Ранджелович возвращался во время момента Александра Юшина, хотя была мини-пауза из-за фола. В конце первого тайма опасно бил Гильерме Шеттине: Ранджелович медленно бежал назад, Иву снова играл без подстраховки.

А что запомнили вы?

Фото: fckrasnodar.ru; vk.com/fcnn_ru; /vk.com/pfcfakel