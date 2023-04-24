32 комментария

Илья Васильев разбирает игру форварда, у которого поменялась не только фамилия.

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка признавал, что прогресс 26-летнего Писарского – прыжок через лестничный пролет, и назвал его ребенком из-за неопытности: «Взрослые футболисты – Сиваков, Полуяхтов, Вера. Сычевой, Оганесян – дети. В плане футбольной зрелости Оганесян (21 год – Sports.ru) и Сычевой (тогда 26, теперь 27 – Sports.ru) – на одном уровне. Они только начинают играть в РПЛ. Сычевой только появился – бам, сразу стал звездой. Готов ли он к этой роли? Сейчас у него будет новый вызов – сборная. Готов ли он после игры за нее постоянно забивать в РПЛ?»

Личка проделал огромную работу, чтобы вписать Писарского и сделать более предсказуемым для партнеров: «Думаю, иногда даже Сыч не знает, что он сделает на поле в следующую секунду. Все, что он умеет, он дал себе сам. Сыч проделывает огромный объем: постоянно прессингует, встречает соперников со спины. Для него бег – обычное состояние, он не может стоять на месте.

В прошлом сезоне у Сычевого была большая проблема. Я спрашивал: «Сыч, где должен быть нападающий?» Он отвечал: «Впереди». Он не понимал деталей, не понимал, что нужно быть в створе ворот – бегал к угловым, опускался слишком низко. Он хотел вбросить аут, принять мяч, сделать кросс и сам забить после него. Поэтому мы договорились, что у него есть коридор: центр поля, 15 метров влево, 15 метров вправо».

«Оренбург» – лидер РПЛ по кроссам в штрафную и третий по количеству точных прострелов и подач (впереди только «Спартак» и «Урал»), а Писарский был хорош в завершении. Перед перерывом в РПЛ он шел первым по ударам после кроссов, попыткам из вратарской и штрафной. Он реализовывал моменты со стандартов и после фланговой игры.

Итог: Писарский до сих пор лидирует по голам из вратарской (6).

Зимой Сычевой сменил и команду, и фамилию – стал Писарским в «Крыльях Советов». История смены фамилии – тут.

«Крылья Советов» первой половины сезона – проблемная и стилистически другая команда. Команда Игоря Осинькина шла 12-й по числу кроссов, недобрала почти 7 голов (xG), а зимой перестраивалась под новичков в атаке. Сейчас фланговых передач становится больше, но эффективность Писарского снизилась: в «Крыльях» у него всего 4 удара после навесов и прострелов (в «Оренбурге» – 18) и два явных запоротых момента (у Лички реализовал 10 из 13).

Да, можно отметить, что у Писарского было меньше возможностей проявить себя: остался в запасе с «Динамо», затем «Крылья» попали под разгром ЦСКА (0:4). Но теперь карта ударов Писарского сильно отличается от той, что была в «Оренбурге». В первой части сезона он постоянно бил в упор, сейчас – всего три удара из створа внутри штрафной, а большинство попыток – из левого полуфланга.

Писарский сыграл за «Крылья» уже 547 минут в РПЛ, но не выбил хотя бы четверть xG времен «Оренбурга» (1,2-7,4), хотя мог забить ЦСКА (не попал по мячу с угла вратарской), «Оренбургу» (Сысуев потащил на угловом) и «Пари НН» (открылся на дальней штанге после подачи штрафного).

Данные – телеграм-канал «Opta Sports»

«Мы понимали, что результативность Писарского немножечко аномальная. Но надеемся, что он даст нашей команде те качества, которые мы ищем: умение забить, физическую мощь, агрессивную и дерзкую игру в штрафной. Володя очень хочет забивать голы, на это мы его и ориентируем, ему не надо распыляться. Да, мы должны встраивать его в комбинационную игру, но это не должно отдалять его от штрафной площади. У Писарского всегда должна быть возможность забить, у него должно быть понимание, как мы строим игру. Мы должны доставить мяч в штрафную, а он – находиться там, где мы изначально это заготовили», – объяснял Игорь Осинькин в начале февраля.

Движение Писарского изменилось: он реже находится в штрафной, чаще оказывается слева/справа и даже в середине поля. Эффективность спусков крайне низка. Периодически Владимир коллекционирует фолы, но игры 1-в-1 и своевременных передач набегающим партнерам нет – гораздо чаще Писарский теряет мяч.

Скорее всего, Писарский не понимает новые требования по игре в два нападающих, как результат – берет на себя слишком много. Плюс может сказываться уровень партнеров: в «Оренбурге» потрясающе помогали латиноамериканцы.

Писарский опасен на стандартах, а вот с игры классных подходов очень мало. Есть проблемы со своевременностью открываний и синхронизацией со вторым нападающим. Например, часто передача только готовится, а Писарский уже во вратарской или вообще далеко от адреса.

Более важная проблема – распыление на фланги. В рамках штрафной Писарский все же полезен: против «Пари НН» был близок к пенальти и в начале второго тайма здорово отклеился в полуфланг, чтобы отбросить мяч Цыпченко. Но Писарский слишком часто сваливается за штрафную. В опорной зоне получаются касания ради касаний, а регулярные вылазки на фланги мешают полноценному наполнению штрафной.

Спад Писарского был бы абсолютно логичным и в «Оренбурге». Он никогда не демонстрировал бешеной результативности, только адаптировался в команде Лички на топ-уровне и при этом давал аномальную эффективность по xG. В истории РПЛ после 17 туров статистически ярче был только Гамид Агаларов. Как правило, перебор по голам на дистанции доступен только разносторонним игрокам (Федор Смолов забивал больше прогнозируемого несколько сезонов подряд, сейчас в этом амплуа – Малком, Промес), бьющим издали (Уткин, Крыховяк, Еременко, Влашич) или статистическим аномалиям (Агаларов, Писарский).

Тем более в «Крыльях» совсем другие условия. Команда Осинькина весь сезон плохо реализует моменты и еще не оправилась от ухода Максима Глушенкова и Сергея Пиняева. В «Оренбурге» Писарский взаимодействовал с более сильными партнерами, а Личка пропагандировал другой стиль и не только раскрыл нападающего, но и сделал его предсказуемым для команды. Не стоит списывать фактор везения и психологии: у Писарского сразу поперло (забил на первой же минуте «Уралу»).

В «Крыльях» Писарский, не в силах настроить взаимодействие с командой в центре штрафной, часто смещается на фланги и действует в разных местах. Время игры в штрафной снизилось, ударов из створа почти нет. В итоге у Писарского очень мало моментов с игры, а основная угроза исходила со стандартов.

Скорее всего, чтобы подлечить эффективность Писарского, Осинькину придется перестраивать атаку.

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Фото: vk.com/fcorenburg; vk.com/fckssamara