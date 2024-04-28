Я мечтаю, чтобы Роберт Морено остался в РПЛ

Колонка Ильи Васильева.

«Сочи» – на грани вылета из РПЛ: после классного рестарта сезона с трудом вырвали ничью с «Уралом» (2:2) и на фоне массового отравления проиграли «Ахмату» (0:1). После 25 туров «Сочи» отстает «Балтики», идущей пятнадцатой, на четыре очка, а от зоны стыков – на пять.

В ближайших четырех турах у «Сочи» по два матча против прямых конкурентов («Факел» и «Пари НН») и претендентов на чемпионство («Динамо» и «Краснодар»). Весной «Сочи» играет гораздо лучше «Факела» и «Пари НН», но шести очков не хватит для спасения.

С Владимиром Федотовым «Сочи» превратился в топ-команду, но этого было недостаточно для статуса топ-клуба. С каждым ходом боссов «Сочи» стремительно деградировал: игроки не приняли ультрасмелого Вадима Гаранина, эксперимент с Курбаном Бердыевым моментально свернуло руководство, доверие к Дмитрию Хохлову и Александру Точилину вообще необъяснимо.

Так «Сочи» скатился на последнее место без особых перспектив, но все изменил приход Роберта Морено и мощная зимняя трансферная кампания. Вылетающий «Сочи» заиграл как гранд.

Морено убрал вечные 3-4-3 в пользу атакующих 4-3-3, пересобрал середину поля, психологически взбодрил лидеров. Роберт трансформировал апатичного аутсайдера в четко отлаженный механизм. Прямо сейчас «Сочи» интереснее некоторых претендентов на топ-3: возит «Локомотив» (2:2), ЦСКА (2:2) и «Спартак» (1:0), обороняется лучше «Динамо».

За зиму «Сочи» перестроился на одновременно рациональный и стильный футбол:

● проходит прессинг забросами на центрального нападающего – Серхио Кордову или Сауля Гуарирапу. Оба сминают защитников на пространстве и цепляются за мячи на флангах, позволяя партнерам успеть расставиться на чужой трети;

● разбирается с давлением через опорника Начо и центрального защитника Марсело Алвеса;

● комбинирует в середине через треугольник Начо – Кирилл Кравцов – Артур Юсупов. В середину заходят и вингеры – Александар Юкич и Мартин Крамарич – так атака становится еще вариативнее;

● умело прессингует: стремится к возвратам после потерь и накрывает при розыгрышах от ворот. Весенний «Сочи» – второй по интенсивности давления, переходящий на 4-4-2 через выдвижение восьмерок в прессинг;

● добивает заменами и никогда не сдается. «Сочи» выгрыз уже три матча: дважды ушел с 0:2 (2:2 с ЦСКА и «Уралом»), отыгрался против «Локо» (2:2), мог даже вырвать пару побед после камбэков.

Возможно, оптимальный (и точно самый популярный) путь выживания в РПЛ – точечная агрессия с отработанными стандартами и достаточно глубокой позиционной обороной. Морено верит в другой футбол: «Моя задача – сделать так, чтобы игрокам было комфортно. В какие-то дни мы будем контролировать мяч, высоко прессинговать, а в какие-то нам придется обороняться и играть на контратаках. Стиль, который я стараюсь привить «Сочи» – это контроль мяча и быстрый отбор после его потери».

Несмотря на прогнозируемую гибкость, Морено вообще не отступал от атакующих принципов, даже во время кризисного выезда в Грозный. Единственная реальная претензия к Морено – выдвижение Начо на позицию восьмерки с «Уралом» (игру из-за травмы пропускал Юсупов, место опорника досталось Вячеславу Литвинову). Но даже в том матче «Сочи» ушел от поражения, в том числе благодаря заменам во втором тайме (ключевое влияние оказал Кордова).

«Сочи» Морено территориально доминирует, взвинчивает темп, постоянно атакует и упрямо вжимает соперников в штрафную во вторых таймах (6 голов, 3 из них – с 75-й минуты). Такая дерзкая команда нужна РПЛ – нейтральных зрителей уже привлек стиль Морено.

Мне хотелось бы, чтобы Морено оставил «Сочи» в РПЛ. Его философия расширит идейные рамки аутсайдеров. Она покажет, что необязательно выжидать чужие ошибки – можно их провоцировать, строить и созидать даже в почти безвыходных ситуациях.

Как же грустно, что спастись почти невозможно.

Невозможно понять, почему руководство «Сочи» так затянуло с назначением адекватного тренера.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Михаил Куравлев