14 комментариев

Тактика РПЛ – в картинках! Как прессингует «Зенит», креативит «Спартак» и разыгрывает «Ростов»
Большая инфографика.
РПЛ выходит на финишную прямую. Позади достаточная дистанция, чтобы подводить тактические итоги. На основе продвинутых данных Opta мы составили несколько карт, чтобы вам было проще понять, какие схемы в тренде, как команды строят розыгрыши, как обороняются и насколько полагаются на стандарты.
4-3-3 – самая популярная схема в РПЛ, а вингеры – главные в созидании
Начнем со стилистических особенностей.
На карте ниже – игровые связи команд РПЛ при построении атак. Точки – усредненные позиции футболистов в каждой роли, а линии между ними отражают количество передач. Чем толще линия, тем больше пасов между игроками определенных позиций. Также мы добавили на карту EPV – ожидаемую ценность владения. Синий – низкая вероятность, что действие игрока определенной позиции приведет к голу, красный – большая.
Обычно такие карты составляются по итогам матчей, но мы вдохновились работой аналитика The Athletic Джона Мюллера (возможно, лучший дата-журналист в футболе) и оценили глобальную картину.
Как это работает: берем самую популярную схему команды в сезоне и отслеживаем связи не между конкретными игроками, а между позициями, на которых в каждом матче могут выходить разные люди.
Конечно, эту карту стоит воспринимать с оговорками.
1. Она не отражает все матчи клубов, а только те, что сыграны при наиболее часто используемой формации.
2. Даже в рамках одной схемы роль игроков на одной и той же позиции может быть разной. Например, у кого-то атакующий левый защитник, у кого-то более оборонительный.
3. Несколько команд по ходу сезона меняли курс – а то и несколько раз. Поэтому, например, схемы «Химок» и «Торпедо» могут не совсем точно отражать то, в какой футбол они играют прямо сейчас. Но они хорошо иллюстрируют сезон в целом.
Выводы!
• Наиболее очевидная деталь – сразу 6 команд регулярно используют/использовали 4-3-3 («Динамо», «Зенит», «Краснодар», «Оренбург», «Ростов», «Химки» Гогниева). Правда, все интерпретировали расстановку по-своему: Валерий Карпин и Спартак Гогниев придумали множество гибридных ролей, полузащитники Сергея Семака и Марцела Лички импровизировали, у Славиши Йокановича крен вправо из-за Эли Дасы, а атакующая группа «Краснодара» заточена на середину.
• Тройка защитников не так популярна: от нее ни разу не уходили только «Сочи» (но отрезок при Вадиме Гаранине нельзя назвать оборонительным), ЦСКА и «Факел», а «Оренбург», «Крылья Советов», «Локомотив», «Ростов» и «Урал» – использовали ситуативно, плюс схема в три ЦЗ была основной при Сергее Юране в «Химках».
• Лидеры по вовлечению киперов – «Краснодар», «Крылья Советов», «Химки», «Спартак» и «Ростов» (в большинстве случаев они располагались чуть выше линии вратарской). Это заметно по частоте передач от вратарей к защитникам и игрокам центр поля. Первая причина яркого стиля – новое поколение вратарей, которые воспитывалось в академиях на примере Мануэля Нойера (Матвей Сафонов, Иван Ломаев), вторая – современные требования от тренеров (Валерий Карпин давно знает о навыках Сергея Песьякова, Спартак Гогниев после удачного опыта с Ростиславом Солдатенко переучиывал Илью Лантратова и Виталия Гудиева, а Гильермо Абаскаль чуть активнее вовлекает Александра Селихова).
• Ожидаемо, что «Пари НН» и «Факел» практически не подключали вратарей для розыгрышей, а в «Ахмате», «Торпедо» и ЦСКА их роль в начале атак минимальна.
• Заметно, что большинство клубов РПЛ созидают на флангах. Например, левый защитник Дуглас Сантос – важнейший элемент при построении атак «Зенита» (видно по EPV), а Артем Макарчук ярко врывался в чужую треть при Вадиме Гаранине.
• «Оренбург» – самая разнообразная команда. Острота появлялась на краях (важно, что при любых исполнителях, плюс возросла роль крайних защитников Матео Стаматова и Александра Эктова) и через середину (Вера и Флорентин – топ).
• У «Спартака» необычный перекос влево. Причина – Квинси Промес, который действует именно из этой зоны, а Александр Соболев – правее. Вингер «Спартака» лидирует вместе с Малкомом по «гол+пас» (16+6) и получает удобные условия благодаря Даниилу Хлусевичу и Романду Зобнину, позволяющим максимизировать его умение отыгрываться и обыгрывать 1-в-1.
• Вообще, в РПЛ прослеживаются несколько типов созидателей, но большинство креативит на флангах:
– вингеры-дриблеры. Бернард Бериша («Ахмат») и Квинси Промес («Спартак») очень опасны на пространстве при игре 1-в-1 и магнитят к себе остальных партнеров;
– фланговые плеймейкеры среди крайних защитников. Например, Дуглас Сантос («Зенит») – топовый диспетчер и классное оружие по выходу из-под любого прессинга, Эли Даса («Динамо») создает остроту навесами и забросами вперед, а Гленн Бейл («Крылья Советов») опасно врывается в штрафную и может отдать качественную передачу;
– агрессивно подключающиеся латерали. Артем Макарчук («Сочи») заполнял штрафную при атаках справа и помогал комбинировать слева, а Мойзес Барбоза/Иван Обляков и Милан Гайич мощно включались на чужой трети у ЦСКА;
– Нобоа – редкий диспетчер, качественной играющий в середине. По карте видно, что у «Сочи» одна из самых креативных центральных зон в РПЛ. Вместе с ним: Вера и Флорентин из «Оренбурга», проникающие передачи и навесы от Даниила Уткина.
В РПЛ всего три команды с явной ставкой на контроль, остальные – более вертикальные
«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» делают упор на владение и затяжные атаки. Благодаря Вадиму Гаранину «Сочи» в топ-4 по контролю и впереди остальных по передачам на владение (от момента начала атаки до потери мяча), однако работа Курбана Бердыева и возможное продолжение прагматичной линии после его увольнения сотрут эту стилистическую особенность и сделают команду похожей на большинство других в лиге.
«Ахмат» на этой схеме в компании команд из нижней части таблицы, которые предпочитают вертикальный футбол. Если вернуться к карте передач, то заметно, что грозненцы действовали шире большинства, игровые связи строились в основном на средних передачах. При Сергее Ташуеве далеко не всегда разыгрывают коротко и постоянно ищут пространство за спинами. Об этом более подробно рассказывал Иван Олейников, часто выходящий на позиции десятки: «В атаке у нас организованный хаос, мы можем спокойно поменяться местами. У Ташуева есть термин – «баскет-зона», когда ты отскакиваешь между линиями защиты и полузащиты для получения мяча. Я могу отскочить, а в мою зону должен прийти крайний инсайд или нападающий, мы можем поменяться местами. Всегда действуем по ситуации».
Назначение Михаила Галактионова вряд ли кардинально повлияет на вертикальность «Локомотива» в этом сезоне: при немцах защитники постоянно забрасывали вперед, а сейчас сказывается подстройка под Артема Дзюбу и Илью Лантратова (вратарь регулярно выбивает вперед), хотя теперь у «Локо» гораздо больше идей на чужой половине. Карта передач из первой главы это подтверждает.
Но в целом в РПЛ преобладает вертикальный стиль при созидании. В этом сезоне сразу семь команд ни разу не забивали после атак от ворот с 10+ передачами («Ростов», «Урал», «Локо», «Химки», ЦСКА, «Динамо» и «Факел») и пять – забили только один гол («Пари НН», «Оренбург», «Ахмат», «Торпедо» и «Крылья»).
При этом некоторые команды все равно достаточно разнообразны. Например, ЦСКА прекрасно вертикально атакует (умело включает латералей) и зачастую запирает на чужой трети во время длительных атак, «Оренбург» топово бежит за спину и очень опасен благодаря аргентинцам в середине и на флангах, а Виктор Гончаренко при вертикальном стиле (много прессингуют и забрасывают) поднял «Урал» на 6-е место по владению мячом.
Как создают в РПЛ: треть команд неудачно контратакует, а «Спартак» – самый опасный в штрафной
«Спартак», «Зенит» и ЦСКА – лидеры РПЛ по явным моментам без учета пенальти, «Оренбург» – уверенно четвертый, «Краснодар», «Локо», «Сочи» и «Крылья» – главные преследователи топ-4, а «Ростов», «Ахмат», «Динамо» и «Урал» немного опережают четверку худших команд лиги («Факел», «Химки», «Пари НН» и «Торпедо»).
Голы с игры практически полностью коррелируют с созданными шансами. Исключения: ЦСКА из-за ужасной осени с недобором голов, взлетевшее в топ-5 «Динамо» и «Урал с двенадцатой реализацией в РПЛ.
Интересно, что сразу 5 команд ни разу не забивали после контратак, а лидеры по голам в быстрых атаках – «Краснодар» и «Спартак», входящие в топ-3 по владению мячом.
Теперь об основных тенденциях голевых моментов с игры.
Цвет зон на карте – разница по количеству передач под удар по сравнению с средним по лиге из определенной зоны.
«Ростов» и «Краснодар» – главные по ключевым передачам из «зоны 14» (пространство на входе в штрафную около полукруга), тогда как «Факел» почти полностью ее игнорирует, а «Крылья», «Торпедо» и «Урал» используют реже среднего по лиге.
«Зенит» равномерно распределяет атаки по границам штрафной – сказывается наличие Вендела, Клаудиньо и заходящего в середину Малкома, хотя многое решается благодаря Сантосу и крену бразильцев налево. Похожая ситуация и в «Оренбурге», но у команды Лички нет доминирующей зоны.
«Спартак» – самая опасная команда внутри штрафной благодаря Александру Соболеву и регулярной игре в два нападающих во вторых таймах.
«Ахмат», «Факел» и «Сочи» часто атакуют с левого угла штрафной. Грозненцы – из-за влияния Бериши, воронежцы часто забрасывают в штрафную на Хызыра Аппаева и Георгия Гонгадзе/Евгения Маркова плюс активно вовлекают латераля, а команда Гаранина-Бердыева подключала Артема Макарчука и Артура Юсупова.
«Факел» и «Ростов» – самые опасные в РПЛ на стандартах
На картинке указаны голы со стандартов по версии Opta. Возможно, вы увидите разночтения с другими источниками, все зависит от трактовки, а точнее от того, сколько передач после корнера попадают под критерий «атака со стандарта».
По данным Opta, «Факел» забил 12 голов после стандартов. Реализация – аж 41,3% от всех голов воронежцев в РПЛ (принесла 9 очков из 18). Если учитывать и пенальти, то «Факел» забил 59% голов со всевозможных стандартов (ближайший преследователь – «Ростов» с 51%).
«Ростов» – в топ-3 по голам со стандартов. Команда Валерия Карпина 6 раз забивала после розыгрышей или навесов со штрафных – это лучший результат в РПЛ (плюс Даниил Уткин забил прямым ударом «Пари НН»).
Осенний «Урал» был главной командой на угловых благодаря Лазару Ранджеловичу и Юрию Газинскому, но весной команда Виктора Гончаренко забила только дважды (вингер играет реже и чаще меняется, а полузащитник пропустил весь март).
Отдельно выделяются хороводы Спартака Гогниева – «Химки» ни разу не забили после стандартов. Забавно, что первый мяч – автогол Артема Мещанинова из «Сочи» еще при Николае Писареве (1:4), а следующий – прямой удар Немани Главича уже при Андрее Талалаеве против «Торпедо» (4:2, плюс Opta посчитала добивание Бутты Магомедова с пенальти голом со стандарта).
Заметно и снижение эффективности «Пари НН» – при Александре Кержакове «Нижний» забивал чаще (7).
Интересен тренд «Зенита». Только одна прямая подача со штрафного привела к голу (Деян Ловрен – «Спартаку»), остальные – результат длительных розыгрышей перед проникновением в штрафную.
Удивили и «Крылья». В прошлом сезоне Игорь Осинькин жаловался на недостаток роста (сейчас все так же), но его команда лидирует по количеству ударов после штрафных и угловых, хотя идет только на 10-м месте по xG со стандартов.
Главный исполнитель штрафных – Эдуард Сперцян. Два удара «Факелу» (2:2) и «Торпедо» (4:1) составляют почти треть от всех голов прямыми ударами со стандартов в РПЛ.
Главное об обороне: величие «Химок», тренд на средний блок, лидерство «Зенита» по ударам после прессинга
Защита «Зенита» – самая стабильная в РПЛ. Команда Сергея Семака с отрывом лидирует по допущенным xG и явным моментам (ЦСКА – второй, остальные – очень близко).
Разумеется, главный провал – «Химки» после ухода Сергея Юрана. Подмосковный клуб допустил более 50 явных моментов при Николае Писареве и Спартаке Гогниеве (например, за весь сезон почти столько же у предпоследних «Торпедо» и «Нижнего»).
«Пари НН» и «Сочи» – самые уязвимые в лиге во время контратак. Рядом находятся «Химки», стабильно обороняющиеся восьмеркой-девяткой игроков, поскольку нападающие оставались впереди и не отрабатывали.
На карте – распределение оборонительных действий команд по зонам. Серый цвет – команда защищается в этой зоне реже, чем большинство команд РПЛ, белый – в пределах среднего, красный – доля защиты в этой зоне выше, чем у большинства.
«Зенит», «Ростов» и «Оренбург» – среди лидеров по активному прессингу у чужой штрафной, тогда как ЦСКА, «Динамо», «Урал», фрагментами «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» более подвижны в средней трети, а «Факел», «Торпедо», «Химки» и «Крылья» очень часто запирают в штрафной. Отдельно впечатлили «Ахмат» и «Пари НН» минимальной вовлеченностью в середине и большим акцентом на фланги.
«Краснодар», «Химки» и «Ахмат» сталкиваются с трудностями при передачах около ворот – именно у их соперников лучшая доля успешных передач в штрафную площадь.
«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» – лидеры РПЛ по интенсивности прессинга. Однако при немецких тренерах давление «Локо» поражало своей бессмысленностью (эффективность на уровне осторожных «Факела» и «Торпедо»). В итоге «Зенит» с восьмого места по PPDA гораздо чаще доводил потери до ударов и в лидерах по реализации (6 голов). «Оренбург» и ЦСКА могли выжать чуть больше в контратаках, однако подвела реализация.
«Ростов» дольше всех не пропускал со стандартов, а статистика «Факела» и «Крыльев» удивляет
У «Ростова» и «Зенита» – лучшая оборона при стандартах. Команда Валерия Карпина держалась гораздо дольше – пропустила от «Урала» только в прошлом туре, тогда как «Факел» забил Михаилу Кержакову еще в первом круге.
Интересно выделить «Факел»: мало пропускают, хотя аж на 14-м месте по допущенным ударам.
Главный статистический шок – «Крылья Советов». Мы уже упомянули, что в Самаре осознают нехватку роста и габаритов, но команда Игоря Осинькина идет второй по допущенным ударам после стандартов (49, меньше только у «Зенита»), однако худшая в лиге по пропущенным (9, каждый пятый-шестой удар превращается в гол).
«Динамо» – следующее негативное открытие. Славиша Йоканович так и не определился со стратегией стандартов: в прошлом сезоне «Динамо» шло в топ-5 по пропущенным, а после больших перестановок серб все еще не нашел эффективную расстановку (даже переходил с зональной на смешанную опеку). Как итог – по воротам «Динамо» нанесли 96 ударов (худшие в РПЛ).
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Главные итоги.
• Различные вариации 4-3-3 – самая популярная расстановка в РПЛ.
• Только «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» постоянно стремятся к позиционному владению, тогда как остальные гораздо ближе к вертикализации или большей гибкости.
• «Спартак» – самый опасный в штрафной, а «Факел» – лучшая команда на атакующих и оборонительных стандартах.
• «Зенит» качественнее остальных позиционно атакует и обороняется (почти не приходится защищаться в своей трети).
• Давление в средней трети – самый популярный механизм для прессинга.
Визуализация и обработка данных: Владислав Денисов, Павел Тихонов
Телеграм-канал Ильи Васильева
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Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев, Павел Бедняков; vk.com/fcakron
Можно просто на картинки смотреть без текста и самому пытаться анализировать!
А не, всё верно