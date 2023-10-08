БЛЮЗ
Блог

Теперь хочется смотреть «Факел». Там революция Ташуева: никаких пяти защитников, контроль и комбинации в атаке

Олег Василенко Олег Василенко
Сергей Ташуев Сергей Ташуев
Факел Факел
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Хызыр Аппаев Хызыр Аппаев
Вадим Евсеев Вадим Евсеев
Дмитрий Пятибратов
Руслан Магаль Руслан Магаль
Евгений Марков Евгений Марков
Андрей Мендель Андрей Мендель
Ильнур Альшин Ильнур Альшин
Вячеслав Якимов Вячеслав Якимов
Владислав Мастерной Владислав Мастерной
Ираклий Квеквескири Ираклий Квеквескири
Александр Беленов Александр Беленов
Футбол Футбол

При нем команда в топ-4.

«Факел» после увольнения Олега Василенко в сентябре 2022-го – деградация к среднестатистическому скучному автобусу. Дмитрий Пятибратов выезжал на багаже Василенко (не претензия) и упрощал игру: лидировал по количеству и доле длинных передач и продавливал защитников парой нападающих Хызыр Аппаев – Георгий Гонгадзе. 

При Вадиме Евсееве «Факел» и дальше ставил на эмоции, борьбу и забросы. В итоге удалось остаться в РПЛ через стыки, но старт этого сезона испортила кадровая катастрофа. Правый центральный защитник Евгений Морозов после завершения аренды вернулся в «Локомотив», левый центральный защитник Игорь Калинин лечился, его конкурент Федор Кудряшов приехал по ходу чемпионата, а атака обеднела из-за уходов Романа Акбашева, Мохамеда Браими (правый латераль был арендован у «Ботева») и как раз Гонгадзе (не согласился на условия Воронежа и свободным агентом перешел в «Торпедо»). 

«Факел» заменил Акбашева игроком сборной Молдавии Никитой Моцпаном, но на других позициях не нашел качественной альтернативы. Костяк, который еле спасся от вылета, разбежался, а тренерские идеи не прокачали ослабевший состав.

После семи туров «Факел» уволил Евсеева и назначил Сергея Ташуева, который ставит на совсем другой футбол. Тотальная перестройка пока не повлияла на продвинутые метрики (почти не прибавили в атаке и обороне), но благодаря эффекту неожиданности и везению «Факел» набрал восемь очков в пяти матчах и выполз с 15-го на 12-е место.

С 8-го тура больше набрали только «Краснодар» (11), «Спартак» (10) и «Зенит» (9).

«Главное – не короткий пас, а принятие правильных решений на поле. Либо пробегать, либо дриблинг, либо игра в одно касание. Важна непредсказуемость. Футбол тогда становится разнообразным, – объяснял новую ментальность Ташуев.

«Факел» становится смелее: больше пасует, эффективнее доставляет мяч на чужую треть (при Евсееве шел пятнадцатым, сейчас – девятый) и меньше использует передачи верхом (до Ташуева – вторые по ним, сейчас – тоже девятые). 

Резкое изменение стиля не привело к более качественным моментам: даже при Евсееве создавали больше. Кроме гостевого матча с «Оренбургом» (2:1, 28,3% владения), «Факел» Ташуева старается контролировать мяч. Так было в стартовые 20 минут с «Уралом» (0:0, 64,3%), на протяжении части матча с «Сочи» (2:0, 56% в первые 15 минут), иногда даже против «Динамо» в гостях (0:0, 60% в первые 25 минут). Раньше «Факел» забирал мяч вынужденно, а теперь учится осознанному владению.

Ташуев ушел от вечных для «Факела» трех центральных защитников – теперь Воронеж играет по на 4-4-2 (4-4-1-1 при атаке, если в старте выходит Моцпан).

Кадровых перемен тоже хватает: Андрей Мендель из опорника стал центральным защитником, в последних матчах рядом с Сергеем Божиным там же выходит Сергей Брызгалов, который почти не играл в РПЛ при Василенко, Пятибратове и Евсееве, Владислав Мастерной – из правого латераля превратился в левого защитника, Руслан Магаль – из латераля в левого полузащитника, а Ильнур Альшин – из левого латераля в правого полузащитника.

Ниже – карта передач «Факела» при Евсееве и Ташуеве.

Ташуев минимизирует риски при розыгрышах от ворот и аккуратен у своей штрафной, поэтому до центрального круга «Факел» по-прежнему использует длинные пасы. На чужой половине Воронеж разнообразнее: настаивает на контроле, комбинирует в полуфлангах, готовится к кроссам через проникающие передачи, при этом вингеры и опорник Вячеслав Якимов активно открываются между линиями. В начале сезона у «Факела» не было связи между обороной и полузащитниками, а при Ташуеве команда активна в середине.

Данные и графика – телеграм-канал «Соккер-радар»

Единственное, что практически не пришлось менять Ташуеву в части ментальности – прессинг. Им «Факел» выделялся еще в Первой лиге при Олеге Василенко. В РПЛ «Факел» встречал соперников ниже, но все равно давление в среднем блоке было достаточно агрессивным. Даже при Евсееве «Факел» был третьим по интенсивности прессинга, а на отрезке с Ташуевым агрессивнее Воронежа прессингует только «Спартак»

Ташуев строит новый «Факел», который:

● отказался от 5-2-2-1 и 5-2-1-2 ради 4-4-2. Мы уже видим фирменные черты Ташуева: больше владения, баскет-зоны нападающих (размен позиций: десятка отскакивает в глубину, а партнер заполняет его зону), открывания между линиями, узкое расположение вингеров, ставка на дриблинг и фланговые комбинации;

● пробует игроков в новых ролях: Мендель, Мастерной, Магаль, Альшин;

● адаптируется к сильным качествам нападающих. Никита Моцпан чаще спускается в глубину, а Хызыр Аппаев бежит за спину и смещается в левый полуфланг;

● перестроил прессинг на агрессивные 4-4-2. «Факел» не боится накрывать на чужой трети – агрессия уже приводила к опасным моментам.

***

Состав «Факела» остается одним из слабейших в РПЛ, поэтому еще одно сохранение места в лиге станет чудом даже при качественных зимних трансферах. Но благодаря экспериментам Ташуева за новой попыткой «Факела» гораздо интереснее наблюдать.

Мой телеграм

Канал Павла Тихонова «Соккер-радар»

Фото: vk/pfcfakel

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Северный болельщик
Тем не менее, работа Евсеева была проделана плодотворная. Подтянул лидеров и дал возможность молодым. В ситуации, при серии из неудачных матчей, команде нужна встряска, что и было выполнено. А вообще, судить будем по окончании сезона.
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Ахмат поторопился его увольнять, все таки дядька грамотный, хотя по началу скептически к нему относился
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elninjo_3
Честно говоря, пора было что-то менять. Мы играем длинными забросами уже 4 года. Аппаев не молодеет. А эта тактика была заточена на него. Сейчас гораздо больше вариативности, но в финальной трети парни не всегда понимают, что им делать. Здесь надо еще работать. Но радует то, что мы идем в нужном направлении даже не в наборе очков, а в игре. Больше всего не хочется идти по проторенной аутсайдерами дорожке и превращаться из веселой команды в условную Уфу. Зачем тогда это все?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kutavlik
Ответ Северный болельщик
Тем не менее, работа Евсеева была проделана плодотворная. Подтянул лидеров и дал возможность молодым. В ситуации, при серии из неудачных матчей, команде нужна встряска, что и было выполнено. А вообще, судить будем по окончании сезона.
Вот-вот, еще 18 туров впереди...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MrNeyro
Ответ Slavnov
Ахмат поторопился его увольнять, все таки дядька грамотный, хотя по началу скептически к нему относился
Игроки его слили. Это знают почти все болельщики Ахмата)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дима кушов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Нужен разбор по работе Софербия Ешугова в Кубани
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зверёк
Ташуев топ тренер,сразу ставит свою (интересную)игру своим командам,в условном Локо хотелось бы взглянуть на него.Недавно смотрел матч ФНЛ между Родиной и Динамо.Очень понравилось то как играет Родина под руководством испанца Артиги,советую всем взглянуть на это.А Ташуеву удачи с Факелом хочу пожелать,нормальный мужик и тренер.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Грожан
Ответ Slavnov
Ахмат поторопился его увольнять, все таки дядька грамотный, хотя по началу скептически к нему относился
тоже думал что за физрук в ахмат пришел, но когда увидел футбол ахмата, поменял свое мнение, хороший тренер
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MrNeyro
Ответ Tigran Shuts
а за что?
Он их слишком перегружал на тренировках, аномальное количество травм из-за перенагрузок, выпадали по 10 игроков порой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soad
Давно не смотрю РПЛ, но еще в середине 10-х, когда Ташуев тренировал Кубань, было заметно, что нетипичный физрук. Кстати помню он и краснодар тренировал когда они еще только на пути к вышке были.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ненавидящий2.0
Тренер хороший. Когда работал в Беларуси с солигорским Шахтёром лично мне он нравился как тренер. Этих лузеров так протащить по евросетке надо уметь, только у двух тренеров это получилось у Ташуева и у Боровского, больше ни у кого. А перед матчем с Торино, когда у него в опорной зоне остался только один молодой игрок, сверху поступила разнарядка отстранить и его от команды. Наверное классно играть против Торино вообще без номинальных опорников, особенно когда он есть и он хорошего уровня, но наша советская школа решила заняться воспитанием и показательной поркой в самый "подходящий" момент.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменский медвежонок
Ответ Северный болельщик
Тем не менее, работа Евсеева была проделана плодотворная. Подтянул лидеров и дал возможность молодым. В ситуации, при серии из неудачных матчей, команде нужна встряска, что и было выполнено. А вообще, судить будем по окончании сезона.
Вадим Евсеев, перелогиньтесь пожалуйста
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Apol
Ответ Slavnov
Ахмат поторопился его увольнять, все таки дядька грамотный, хотя по началу скептически к нему относился
Это кризис-менеджер, может только в середине сезона прийти и расслабить команду. Посмотрите на сезоны с полноценной предсезонкой, провал за провалом у данного товарища
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tigran Shuts
Ответ MrNeyro
Игроки его слили. Это знают почти все болельщики Ахмата)
а за что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dmitry_scouser
Ответ дима кушов
Нужен разбор по работе Софербия Ешугова в Кубани
нифига ты вспомнил))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий