Теперь хочется смотреть «Факел». Там революция Ташуева: никаких пяти защитников, контроль и комбинации в атаке

При нем команда в топ-4.

«Факел» после увольнения Олега Василенко в сентябре 2022-го – деградация к среднестатистическому скучному автобусу. Дмитрий Пятибратов выезжал на багаже Василенко (не претензия) и упрощал игру: лидировал по количеству и доле длинных передач и продавливал защитников парой нападающих Хызыр Аппаев – Георгий Гонгадзе.

При Вадиме Евсееве «Факел» и дальше ставил на эмоции, борьбу и забросы. В итоге удалось остаться в РПЛ через стыки, но старт этого сезона испортила кадровая катастрофа. Правый центральный защитник Евгений Морозов после завершения аренды вернулся в «Локомотив», левый центральный защитник Игорь Калинин лечился, его конкурент Федор Кудряшов приехал по ходу чемпионата, а атака обеднела из-за уходов Романа Акбашева, Мохамеда Браими (правый латераль был арендован у «Ботева») и как раз Гонгадзе (не согласился на условия Воронежа и свободным агентом перешел в «Торпедо»).

«Факел» заменил Акбашева игроком сборной Молдавии Никитой Моцпаном, но на других позициях не нашел качественной альтернативы. Костяк, который еле спасся от вылета, разбежался, а тренерские идеи не прокачали ослабевший состав .

После семи туров «Факел» уволил Евсеева и назначил Сергея Ташуева, который ставит на совсем другой футбол. Тотальная перестройка пока не повлияла на продвинутые метрики (почти не прибавили в атаке и обороне), но благодаря эффекту неожиданности и везению «Факел» набрал восемь очков в пяти матчах и выполз с 15-го на 12-е место.

С 8-го тура больше набрали только «Краснодар» (11), «Спартак» (10) и «Зенит» (9).

«Главное – не короткий пас, а принятие правильных решений на поле. Либо пробегать, либо дриблинг, либо игра в одно касание. Важна непредсказуемость. Футбол тогда становится разнообразным, – объяснял новую ментальность Ташуев.

«Факел» становится смелее: больше пасует, эффективнее доставляет мяч на чужую треть (при Евсееве шел пятнадцатым, сейчас – девятый) и меньше использует передачи верхом (до Ташуева – вторые по ним, сейчас – тоже девятые).

Резкое изменение стиля не привело к более качественным моментам: даже при Евсееве создавали больше. Кроме гостевого матча с «Оренбургом» (2:1, 28,3% владения), «Факел» Ташуева старается контролировать мяч. Так было в стартовые 20 минут с «Уралом» (0:0, 64,3%), на протяжении части матча с «Сочи» (2:0, 56% в первые 15 минут), иногда даже против «Динамо» в гостях (0:0, 60% в первые 25 минут). Раньше «Факел» забирал мяч вынужденно, а теперь учится осознанному владению .

Ташуев ушел от вечных для «Факела» трех центральных защитников – теперь Воронеж играет по на 4-4-2 (4-4-1-1 при атаке, если в старте выходит Моцпан).

Кадровых перемен тоже хватает: Андрей Мендель из опорника стал центральным защитником, в последних матчах рядом с Сергеем Божиным там же выходит Сергей Брызгалов, который почти не играл в РПЛ при Василенко, Пятибратове и Евсееве, Владислав Мастерной – из правого латераля превратился в левого защитника, Руслан Магаль – из латераля в левого полузащитника, а Ильнур Альшин – из левого латераля в правого полузащитника.

Ниже – карта передач «Факела» при Евсееве и Ташуеве.

Ташуев минимизирует риски при розыгрышах от ворот и аккуратен у своей штрафной, поэтому до центрального круга «Факел» по-прежнему использует длинные пасы. На чужой половине Воронеж разнообразнее: настаивает на контроле, комбинирует в полуфлангах, готовится к кроссам через проникающие передачи , при этом вингеры и опорник Вячеслав Якимов активно открываются между линиями. В начале сезона у «Факела» не было связи между обороной и полузащитниками, а при Ташуеве команда активна в середине.

Данные и графика – телеграм-канал «Соккер-радар»

Единственное, что практически не пришлось менять Ташуеву в части ментальности – прессинг. Им «Факел» выделялся еще в Первой лиге при Олеге Василенко. В РПЛ «Факел» встречал соперников ниже, но все равно давление в среднем блоке было достаточно агрессивным. Даже при Евсееве «Факел» был третьим по интенсивности прессинга, а на отрезке с Ташуевым агрессивнее Воронежа прессингует только «Спартак»

Ташуев строит новый «Факел», который:

● отказался от 5-2-2-1 и 5-2-1-2 ради 4-4-2. Мы уже видим фирменные черты Ташуева: больше владения, баскет-зоны нападающих (размен позиций: десятка отскакивает в глубину, а партнер заполняет его зону), открывания между линиями, узкое расположение вингеров, ставка на дриблинг и фланговые комбинации;

● пробует игроков в новых ролях: Мендель, Мастерной, Магаль, Альшин;

● адаптируется к сильным качествам нападающих. Никита Моцпан чаще спускается в глубину, а Хызыр Аппаев бежит за спину и смещается в левый полуфланг;

● перестроил прессинг на агрессивные 4-4-2. «Факел» не боится накрывать на чужой трети – агрессия уже приводила к опасным моментам.

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Состав «Факела» остается одним из слабейших в РПЛ, поэтому еще одно сохранение места в лиге станет чудом даже при качественных зимних трансферах. Но благодаря экспериментам Ташуева за новой попыткой «Факела» гораздо интереснее наблюдать.

Фото: vk/pfcfakel