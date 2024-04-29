Как «Динамо» наказало пассивный «Зенит»

Личка и Бителло – молодцы.

Чемпионская гонка разгоняется: после победы над «Краснодаром» «Зенит» неожиданно проиграл «Рубину», а теперь ничего не создал против ужасно обороняющегося «Динамо».

Почему «Зенит» проиграл «Динамо»?

План Лички – риск. «Динамо» отдало мяч, но «Зенит» этим не воспользовался

Яркое «Динамо» – далеко не лидер РПЛ по владению. Марцел Личка в среднем контролирует мяч 49,4% (восьмое место в лиге), но с «Зенитом» пришлось жестко откатиться: 31,8% в первом тайме и 39,2% после перерыва до выхода Бителло.

С одной стороны, Личка готовился к такому раскладу: убрал Хорхе Карраскаля из середины на фланг, чтобы в центре вышел профильный полузащитник Даниил Фомин – так в запасе остался еще и атакующий Бителло. Плюс Муми Нгамале – тоже более дисциплинированный вариант, он готов обороняться и подсаживаться пятым защитником (самый показательный пример – гостевой второй тайм с ЦСКА).

С другой, Личка рисковал. «Динамо» не умеет обороняться: больше xG допустили только «Ахмат» и «Оренбург», худшая команда по ударам из штрафной.

У «Зенита» были возможности раскачать «Динамо» – особенно в первом тайме. Классика сезона «Зенита»: без больших скоростей, с нулевым драйвом, на огромном спокойствии и самоуверенности. Но Даниил Фомин и Луис Чавес слишком часто зависали, заставляя разрываться Диего Лаксальта. Опорную зону заполняли Вендел, Кассьерра, Артур.

«Зенит» неоднократно туда заходил: вышел на несколько прострелов, Вендел заработал штрафной с опасным ударом Матео Кассьерры (его вынужденно срубил Фабиан Бальбуэна), но на финальной трети острота испарялась. Защитники снимали и блокировали прострелы, а «Зенит» затягивал с решениями и вообще не креативил.

Техническая запись – «Яндекс Плюс x VSporte»

После перерыва «Зенит» выглядел слишком академично. Прибавляем постоянный технический брак (запороли два перспективных контрвыпада), неочевидные решения (выстрел Артура издали и удар Клаудиньо из штрафной на трибуны), рубку от Диего Лаксальта и центральных защитников – получаем слабейший старт второго тайма: всего два удара и семь касаний в штрафной до гола Константина Тюкавина.

Выход Бителло – восторг. Он перевернул игру

Размен Чавеса на Бителло – снова большой риск. Изначально казалось, что Личка сохранит 4-3-3: тогда второй восьмеркой стал бы Бителло или Карраскаль, которые бесполезны при массированной обороне. Но «Динамо» перешло на 4-4-2, где Бителло – десятка в паре с Тюкавиным. Тоже неожиданно, ведь хозяева оставляли двух полузащитников против Барриоса, Вендела и Клаудиньо, к которым в середине присоединялся Артур.

Опасения не подтвердились. Бителло помог отодвинуть игру: владение поднялось с 39% до 48%, «Динамо» вело по ударам 5:1 (три из них – из штрафной) и выбегало в опасные контратаки.

«Мы были пассивны впереди в первом тайме, во втором решили поменять тактику. Стали лучше играть между линиями и владеть мячом», – объяснил Личка.

Бителло в первые 10 минут после выхода на замену перевернул игру: упростил выход в контратаки, протаскивал мяч и отыгрывался в одно-два касания. Вот два ярких действия:

1. Разогнал перспективную контратаку: касанием отыграл Барриоса, после чего Лаксальт отправил «Динамо» вперед. Забег не привел к удару, но «Динамо» поймало «Зенит» на ошибке после возврата владения – так плотно пробил Карраскаль.

2. Смутил Барриоса, вынудив обыгрывать Нгамале в сторону ворот, из-за чего «Зенит» потерял мяч. Через несколько секунд гости его вернули, но Михаил Кержаков под давлением вынес Лаксальту. Вторым темпом Бителло вынырнул перед Нино для подыгрыша Карраскалю – так «Динамо» заработало победный штрафной.

Идеальная оборона «Динамо» – шок. И вот почему

Такого пассивного и надежного «Динамо» еще не было. Напомню, это одна из худших команд РПЛ по допущенным xG и ударам (а еще – кошмар в последние 15 минут), но за всю игру «Динамо» допустило всего четыре попытки из штрафной, и ни одной – после гола Тюкавина.

Оборона «Динамо» была близкой к идеальной в матче со «Спартаком», но все испортил Игорь Лещук. Против «Зенита» – практически без помарок. По сути, единственный полумомент – неудачный удар Густаво Мантуана после флангового прохода.

Динамовский цемент шокирует: команда постоянно сыпалась в последние 15 минут (12 пропущенных и жесткая просадка по xG), зато спокойно выстояла против экстренно меняющегося гегемона.

Семак затянул с заменами

Как же «Зенит» долго перестраивался.

Весной Семак уже вмешивался в игру:

1. Перевернул гостевой матч со «Спартаком»: на 37-й минуте сменил схему, а затем добил выходом Вендела.

2. Уже в перерыве с «Краснодаром» выпустил Артура и докрутил атакующие механизмы. Итог – победа в практически чемпионском матче.

3. Резко вмешался после пропущенного от «Рубина»: вингер Мантуан стал правым защитником, ушел Барриос в пользу перехода на 4-4-2, все замены были атакующими. «Зенит» почти сразу пропустил, но прижал «Рубин». Да, проиграли, но работа и попытки спастись видны.

Игра с «Динамо» – удивление.

Во-первых, «Зенит» ничего не изменил в перерыве – атака не стала эффективнее.

Во-вторых, Личка отреагировал на происходящее раньше, а Семак дождался травмы Караваева и вмешался только на 73-й минуте (перешел на 4-4-2 и снова почти сразу пропустил со стандарта).

В-третьих, Мостовой ужасно не вписался в игру – он заслужил замену гораздо раньше. Удивил выход прямолинейного Мантуана вместо заходящего в середину Артура (как раз помогало грузить опорную зону), а драйвовый Педро вышел только на 83-й.

Выход Вильзона Изидора – кошмар. Странно, что вместо Кассьерры – лучшего бомбардира «Зенита». Контекст тоже не впечатляет: Изидор сыграл весной 18 минут и абсолютно оторван от команды. В итоге не сделал ничего полезного.

«Зениту» еще ни разу не было так плохо с топ-клубами

При Семаке «Зенит» стабильно забирал более 2,1 очка за топ-матч и доминировал по разнице мячей. Небольшое исключение – дебютный сезон Семака (+5 по голам и 1,8 очка за игру), но тогда «Зенит» все равно лидировал по набранным очкам.

Сейчас же – провал:

● спаслись с ЦСКА (1:1) только на последних минутах. Парадокс, но один из лучших матчей «Зенита» в сезоне: вдавливали ЦСКА в штрафную и создавали подходы;

● два поражения от «Динамо» (2:3, 0:1). Оба – с голами на последних минутах;

● дважды проиграли «Локомотиву» (1:2, 1:3). И снова – с пропущенным в конце;

● по 4 очка с «Краснодаром» (1:1, 2:1) и «Спартаком» (3:1, 0:0) – норма, но и здесь «Зенит» хорош только отрезками (качественный матч со «Спартаком» в гостях и по тайму с «Краснодаром», остальное – тоска).

Похожая история и с весенними результатами: при Семаке «Зенит» ни разу не спускался ниже 2,22 очка за игру (статистика без учета матчей после оформления чемпионства), сейчас же – 1,75 (уступает «Ростову» и «Динамо»).

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Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Алексей Филиппов