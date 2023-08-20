127 комментариев

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«Краснодар» разорвал Денисова. В этом виноват Абаскаль

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Футбол Футбол

Много тактических и индивидуальных провалов.

Даниил Денисов провел ужасный матч с «Краснодаром»: плохо оборонялся при голе Кордобы, привез пенальти, организовал выход Кривцова против Селихова и провалил игру против Баши. Но это не только слабая индивидуальная игра в вакууме – из-за плана Гильермо Абаскаля «Спартак» провалился структурно. 

Контекст: Гильермо Абаскаль продолжил экспериментировать с тактикой: атакующие 4-3-3 превращались в 4-4-2 при обороне, где Соболев и Промес располагались на одной линии, Зобнин защищался слева, Бонгонда – справа, опорную зону заняли Умяров и Игнатов. Удивительное решение на фоне того, что центр поля «Спартака» был в полном порядке с Литвиновым и Пруцевым против «Динамо» в Кубке, однако Абаскаль объяснил решение графиком и конкуренцией.

«Спартак» отказался от прессинга и позволял центральным защитником «Краснодара» разыгрывать мяч. Триггер к давлению – пас в сторону, где по крайним защитникам или вингерам включались фланговые игроки «Спартака». Проблема в том, что «Краснодар» быстро адаптировался: отдавал проникающие передачи, заходил в середину с краев, находил Кривцова, играл переводами. Конечно, Денисов привозил и сам, но часть проблем связаны с тактикой Абаскаля.

«Спартак» включился в прессинг при передаче направо. Фиксируем: Зобнин выбросился к Волкову, Игнатов преследовал Черникова, Умяров остался глубже, а Бонгонда ситуативно оказался рядом со Сперцяном.

В итоге попытка давления привела к тому, что четверка жестко разорвана, а зона в середине свободна. Олусегун слишком долго думал после скидки Кривцова, но был реальный шанс опасно зайти в центр.

Через несколько минут «Краснодар» все же вскрыл пространство. Вводные совпадают: Зобнин на фланге, Игнатов выдернулся за Черниковым, но только теперь Бонгонда далеко, а Сперцян свободен.

Сперцян перевел мяч налево, где Баши оказался против Денисова. Эпизод закончился подачей Оласы.

К таким переходам добавилась оборонительная пассивность Бонгонды. Он не так часто добегал к Денисову (и не доигрывал за Сперцяном), из-за чего Баши оставался 1-в-1 с Даниилом, а затем накручивал и простреливал.

«Спартак» слабо подготовился к вертикальной игре. Опорники выдергивались за Сперцяном и Черниковым, оставляя за собой пространство для подыгрыша Кривцова.

В итоге Кривцов забрал мяч после борьбы Кордобы и снова нашел Баши, переигравшего Денисова.

Показательный хайлайт пустой опорной зоны – тонкий пас Алонсо на Сперцяна. Обратите внимание на план с 25-й секунды: Хуниор очень легко обманул Наиля, а Денисов рвется направо из-за Баши в той зоне.

К тактическому провалу добавились и индивидуальные промахи:

• Денисов привез выход Кривцова 1-на-1 с Селиховым, после чего странно действовал в штрафной;

• Абаскаль сказал, что Дуарте и Денисов ошиблись во время аута: Алексис позволил Кордобе развернуться и пролетел мимо, а Даниил инертно двигался рядом;

• Денисов привез пенальти в конце матча.

После матча Абаскаль взял вину на себя: «В первую очередь хочу сказать, что это моя ошибка. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность. Я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч».

Несмотря на признание ошибок, удивительно, что Абаскаль убрал Денисова только после привезенного пенальти. «Спартак» почти всю игру испытывал проблемы справа и в середине. Гильермо пытался исправить проблемы в опорной зоне (убрал Умярова, выпустил Литвинова), устроил подобие навала после выхода Зиньковского, но никак не усилил правую зону.

Ивичу – респект. «Краснодар» адаптировался к обороне «Спартака» и создавал моменты. На дистанции матча «Краснодар» смотрелся системнее и лучше – без собственной грамотной работы «Краснодар» так не раскатывал бы «Спартак».

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Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики

Кошмарный спуск «Спартака». Лишь 1 очко за 4 тура

Краснодар – Спартак 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
2 сентября, 20.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 39 Кордоба, 2:0 – 84, пенальти Сперцян.
КраснодарСафонов, Волков, Алонсо, Тормена, Оласа, Черников, Сперцян, Кривцов (Пина, 90), Баши, Кордоба (Кади, 79), Олусегун (Кокшаров, 79).
СпартакСелихов, Джикия (Бабич, 73), Дуарте, Рябчук, Зобнин, Промес, Умяров (Литвинов, 46), Игнатов (Зиньковский, 63), Денисов (Мелешин, 85), Бонгонда (Медина, 63), Соболев.
Предупреждения:
Кордоба (20), Олусегун (58), Селихов (81), Медина (86), Кади (90).

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

127 комментариев

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WelD
Денисов конечно днарь, но Дуарте с Джикией не далеко от него ушли.
+99
-5
+94
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Эдуард Гавриков
Ответ WelD
Денисов конечно днарь, но Дуарте с Джикией не далеко от него ушли.
Всю троицу на замену.Дуарте это вообще чудо, какой дебил его рекомендовал, Денисов мертвец, а Джикия пора на пенсию. Какой позор,а надежда была что команда преобладает. Но когда тебя е..т 4 тура, то это не смешно.
+49
-3
+46
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adamx
Ответ Алексей Букарев
Золотые слова сказал Ташуев после матча: "Такое ощущение, что Абаскаль учится на «Спартаке», а это неправильно. Учиться можно на командах пониже, а со «Спартаком» так нельзя"
Для европейца спартак и есть - "пониже" :-)
+47
-5
+42
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Konstantin Zorin
Абаскаль виноват на 100%!!!
+39
-3
+36
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OnTuMyC
просто рыжий хочет в назад в европу и выбивает себе увольнение попутно отрабатывая тактические идеи на будущее, так то!
+23
-1
+22
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Данко Лазович
это Зенит плохо подготовил игрока для игры на топовом уровне. Спартак не виноват)
+50
-29
+21
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koshaus
Ответ rvs100
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сельно сказал
+19
0
+19
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Алексей Букарев
Золотые слова сказал Ташуев после матча: "Такое ощущение, что Абаскаль учится на «Спартаке», а это неправильно. Учиться можно на командах пониже, а со «Спартаком» так нельзя"
+18
-1
+17
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КБ Сергей
Хороший разбор. Обидно, что имея такой состав, мы проиграли три матча, именно из-за тренерских ошибок. Абаскаль не работает, а играет в футбольный менеджер. Двигает фигурки туда-сюда, а фигурки стоят и думают, что делать. Начинал Рыжий интересно. Много молодёжи было в составе, интересные решения. Но после зимней паузы, он просто поплыл. Жаль.
+15
0
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Dan Kennedy
Ответ Данко Лазович
Комментарий скрыт
Где он ваш воспитанник, если он из СШОР Зенит, а не академии Зенит?
+12
-3
+9
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WelD
Дальше выйдет Хлусевич, который также не умеет в защите. АБАСКАЛЬ ГДЕ ИГРА !????
+12
-5
+7
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Celsius
Ответ 7s6jnzxdnn
Чувак, Спартак сам себя разорвал) Но спортс дно, но ладно, спортс, так болела зенита класть хотят на Краснодар и только обсуждают как проиграл Спартак. Мне правда жаль Краснодар и местами ЦСКА) их как будто вообще за команды не считают и не рассматривают как тех кто может претендовать на золото
"Мне правда жаль Краснодар и местами ЦСКА) их как будто вообще за команды не считают и не рассматривают как тех кто может претендовать на золото"
Да нет, вот их то как раз рассматривают всерьез, поэтому и не спешат преждевременно возносить до небес.
И только Спартак с его традиционными трехтуровыми и пятитуровыми чемпионствами давно превратился во всеобщее посмешище.
+7
0
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7s6jnzxdnn
Ответ Данко Лазович
это Зенит плохо подготовил игрока для игры на топовом уровне. Спартак не виноват)
Да что ты докопался что своим зенитом)) можно хоть какую то новость прочитать без упоминания зенита)
Я понимаю чемпион и все дела, но реально пофиг на него всем)
+40
-33
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расформировать московские кабинеты
Ответ Alexey Shmelev
в голе виноват джикия, а во втором селихов. а то что спартак не забил виноваты зобнин и промес, а вините денисова. спартаковцы всегда такие, находите самого беззащитного и гнобите его, вместо реальных виновников
денисова возили рылом об газон весь матч, но это не важно
+9
-2
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Андрей Миронов
А вообще кубковый состав выпустил бы, глядишь и лучше бы играли!
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Ленид Вилькин
Каждая линия Краснодара,включая тренера в данном матче просто были лучше. А Абаскалю надо прибавлять чтоб не застрять в середине таблицы.....
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adamx
Ответ расформировать московские кабинеты
денисова возили рылом об газон весь матч, но это не важно
весь спам возили. и соболева и промеса и зобнина. чего на одного денисова собак то спускать?
+7
-2
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Alexey Shmelev
Ответ Ёшкин
Вообще-то у Спартака далеко не первый матч кошмар в обороне. Почему сейчас все удивляются, что в игре с хорошо организованным Краснодаром этот кошмар случился опять?
заметь, когда выходит джикия всегда кошмар в обороне
+6
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Celsius
Ответ Konstantin Zorin
Абаскаль виноват на 100%!!!
Абаскаль ни в чем не виноват, просто он агент Газпрома, засланный в Спартак с целью погубить Великий Клуб!
+14
-9
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Никита Забавский
Было бы странным ожидать, что 20-летний игрок отыграет без ошибок 2 матча за неделю.
+8
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Leon Spartac
Можно уже сказать что тренер провалил осенью часть сезона, самое максимально это дадут до зимы до работать
+4
0
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Bunyod Turgunov
Стабильно изменяется только время года и цикл Спартака)))
+5
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adamx
Ответ Эдуард Гавриков
Всю троицу на замену.Дуарте это вообще чудо, какой дебил его рекомендовал, Денисов мертвец, а Джикия пора на пенсию. Какой позор,а надежда была что команда преобладает. Но когда тебя е..т 4 тура, то это не смешно.
А мне смешно :-)))))
+4
0
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Alexey Shmelev
Ответ WelD
Денисов конечно днарь, но Дуарте с Джикией не далеко от него ушли.
на фоне денисова джикия вообще пустота
+4
0
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7s6jnzxdnn
Ответ Александр Беляков
Комментарий удален модератором
Чувак, Спартак сам себя разорвал)
Но спортс дно, но ладно, спортс, так болела зенита класть хотят на Краснодар и только обсуждают как проиграл Спартак. Мне правда жаль Краснодар и местами ЦСКА) их как будто вообще за команды не считают и не рассматривают как тех кто может претендовать на золото
+17
-14
+3
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