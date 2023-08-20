127 комментариев

Много тактических и индивидуальных провалов.

Даниил Денисов провел ужасный матч с «Краснодаром»: плохо оборонялся при голе Кордобы, привез пенальти, организовал выход Кривцова против Селихова и провалил игру против Баши. Но это не только слабая индивидуальная игра в вакууме – из-за плана Гильермо Абаскаля «Спартак» провалился структурно.

Контекст: Гильермо Абаскаль продолжил экспериментировать с тактикой: атакующие 4-3-3 превращались в 4-4-2 при обороне, где Соболев и Промес располагались на одной линии, Зобнин защищался слева, Бонгонда – справа, опорную зону заняли Умяров и Игнатов. Удивительное решение на фоне того, что центр поля «Спартака» был в полном порядке с Литвиновым и Пруцевым против «Динамо» в Кубке, однако Абаскаль объяснил решение графиком и конкуренцией.

«Спартак» отказался от прессинга и позволял центральным защитником «Краснодара» разыгрывать мяч. Триггер к давлению – пас в сторону, где по крайним защитникам или вингерам включались фланговые игроки «Спартака». Проблема в том, что «Краснодар» быстро адаптировался: отдавал проникающие передачи, заходил в середину с краев, находил Кривцова, играл переводами. Конечно, Денисов привозил и сам, но часть проблем связаны с тактикой Абаскаля.

«Спартак» включился в прессинг при передаче направо. Фиксируем: Зобнин выбросился к Волкову, Игнатов преследовал Черникова, Умяров остался глубже, а Бонгонда ситуативно оказался рядом со Сперцяном.

В итоге попытка давления привела к тому, что четверка жестко разорвана, а зона в середине свободна. Олусегун слишком долго думал после скидки Кривцова, но был реальный шанс опасно зайти в центр.

Через несколько минут «Краснодар» все же вскрыл пространство. Вводные совпадают: Зобнин на фланге, Игнатов выдернулся за Черниковым, но только теперь Бонгонда далеко, а Сперцян свободен.

Сперцян перевел мяч налево, где Баши оказался против Денисова. Эпизод закончился подачей Оласы.

К таким переходам добавилась оборонительная пассивность Бонгонды. Он не так часто добегал к Денисову (и не доигрывал за Сперцяном), из-за чего Баши оставался 1-в-1 с Даниилом, а затем накручивал и простреливал.

«Спартак» слабо подготовился к вертикальной игре. Опорники выдергивались за Сперцяном и Черниковым, оставляя за собой пространство для подыгрыша Кривцова.

В итоге Кривцов забрал мяч после борьбы Кордобы и снова нашел Баши, переигравшего Денисова.

Показательный хайлайт пустой опорной зоны – тонкий пас Алонсо на Сперцяна. Обратите внимание на план с 25-й секунды: Хуниор очень легко обманул Наиля, а Денисов рвется направо из-за Баши в той зоне.

К тактическому провалу добавились и индивидуальные промахи:

• Денисов привез выход Кривцова 1-на-1 с Селиховым, после чего странно действовал в штрафной;

• Абаскаль сказал, что Дуарте и Денисов ошиблись во время аута: Алексис позволил Кордобе развернуться и пролетел мимо, а Даниил инертно двигался рядом;

• Денисов привез пенальти в конце матча.

После матча Абаскаль взял вину на себя: «В первую очередь хочу сказать, что это моя ошибка. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность. Я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч».

Несмотря на признание ошибок, удивительно, что Абаскаль убрал Денисова только после привезенного пенальти. «Спартак» почти всю игру испытывал проблемы справа и в середине. Гильермо пытался исправить проблемы в опорной зоне (убрал Умярова, выпустил Литвинова), устроил подобие навала после выхода Зиньковского, но никак не усилил правую зону.

Ивичу – респект. «Краснодар» адаптировался к обороне «Спартака» и создавал моменты. На дистанции матча «Краснодар» смотрелся системнее и лучше – без собственной грамотной работы «Краснодар» так не раскатывал бы «Спартак».

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив