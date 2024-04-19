Глушенков – русский бразилец. Какую же магию он творит с мячом!

Волшебник, возвращающий нас в детство.

Летом 2021-го «Зенит» купил Клаудиньо – пришельца из нулевых, вернувшего нам веселье уличного футбола . Спустя пару сезонов бразилец подчинился прагматизму Сергея Семака и выгорел: реже появляется у чужих ворот и далеко не всегда мотивирован.

Новый волшебник РПЛ – нападающий «Локомотива» Максим Глушенков: прекрасно владеет левой ногой, нагло врубает дриблинг и вообще никого не боится.

Как Глушенков это делает?

Глушенкова не устраивает механизированный футбол, он постоянно ищет свободу

Глушенков – классный, но специфический игрок. Противоречия лучше всего раскрываются через игнор от Валерия Карпина в сборной России:

«Если вы посмотрите на состав, то там шесть крайних нападающих. Я считаю, это не позиция Глушенкова. Имея Головина, Алексея Миранчука, Пиняева, Облякова, Мостового и Зиньковского, для чего его вызывать? Нужно прибавлять. В клубе у него статистика, но помимо этого надо делать еще много вещей. Например, много бегать», – сказал Карпин перед матчем с Сербией в марте 2024-го.

Глушенков моментально ответил : «Я люблю играть в футбол. Что значит играть без мяча: я должен пробегать по двадцать километров за игру? Например, я могу выйти, забить два, мы выиграем 2:1 – и пробежать три километра».

Сборная при Карпине использует только 4-3-3, в которых правый вингер обязан прессинговать и подчиняться системным требованиям в обороне. Свободы, которая так нужна Глушенкову, практически нет. Сегодняшнему Максу нет места в механизированном футболе. Идеальный типаж тренера для него – адаптивный и гибкий , позволяющий блуждать по всему полю без привязки к позиции и освобождающий от жестких защитных обязанностей.

Лучше всех Глушенкова понимал Игорь Осинькин: «Футбол для него – игра. Когда мы говорим о Бразилии, нам кажется, что они получают удовольствие и не готовы к настоящей работе, но когда у них получается, все вокруг них летит. Глушенков – такой же, очень эмоциональный. Это и сила, и маленькая слабость. Когда у него получается, его очень трудно остановить: он может с мячом все.

Глушенков – что-то среднее между десяткой и фланговым нападающим. Ему лучше атаковать со смещением в середину, может отдать любую передачу». «Локо» Михаила Галактинова – очень сложная команда. За год тренер так и не определился с ролями некоторых игроков: крайний защитник Александр Сильянов меняет фланги, Илья Самошников, еще один игрок края обороны, выходит правым вингером, Сергей Пиняев нередко тоже вынужден выходить справа, а Глушенков играет на фланге, под нападающим и в центре атаки.

В таких условиях Глушенков все равно получает свободу и одинаково эффективен на каждой позиции : открывается между линиями, тащит мяч, финтит и обостряет. К середине апреля Макс – самый результативный игрок «Локо», лучший ассистент РПЛ и третий по «гол+пас» (6+8, Кассьерра – 16+2, Тюкавин – 10+7).

Глушенков тащит «Локо»: ярок против лидеров и постоянно творит красоту

Глушенков – не из тех, кто набивает статистику на аутсайдерах. Он очень опасен против лидеров: перевернул игры с «Зенитом» (сравнял счет в и отдал голевую на победный гол в Петербурге, забил победный в Москве), вытащил матч со «Спартаком» ассистом на Артема Дзюбу после сольного прохода (1:1), сравнял счет в конце матча с «Краснодаром» (1:1) и уничтожил оборону ЦСКА (гол Евгения Морозова и две голевые, 3:3).

Суперсила Глушенкова – в поиске свободного пространства. Если Глушенков получает мяч, а рядом не оказывается соперника, ждите как минимум яркий момент у ворот соперника «Локо».

В гостевом матче с «Зенитом» Глушенков наказал Дугласа Сантос за несвоевременное возвращение в оборону, а Вендела и Клаудиньо – за лень. Сначала Глушенков грамотно открылся на фланге и навесил в штрафную, а затем включился на подбор и прошил Михаила Кержакова.

Ассист против «Крыльев» – шедевр. Глушенков разобрался на микропаузе: вырезал идеальную диагональ прямо в ногу рванувшему Пиняеву.

Глушенков раскован в дриблинге: свободно накручивает по несколько защитников подряд или даже сразу лезет на двоих-троих. Максим прекрасно сочетает обводки с тонкими передачами, отдавая их на скорости.

Например, так было перед голом в ворота ЦСКА на прошлой неделе. Максим убрал на смене направления Федора Чалова, стянул на себя Ивана Облякова и резко выкатил в свободную зону по неожиданной траектории.

Глушенков – бразильская эстетика при работе с мячом. Против ЦСКА Макс принял очень тяжелый пас Лукаса Фассона под давлением: в касание отбросил уходящий мяч так, что защитникам его не накрыть.

После этого Глушенков выкатил мяч Артему Карпукасу в свободную зону. Это тоже было непросто: Глушенков разворачивался спиной к чужим воротам и пасовал левой, хотя удобнее было бы отдать передачу правой. Это совершенно не говорит об одноногости Глушенкова – так он сэкономил время, а Карпукас остался свободен.

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Максим Глушенков – главный русский бразилец после окончания карьеры Юрием Жирковым, поражавшим соперников и зрителей жонглированием на левом фланге. Футбол Глушенкова дарит эмоцию, Макс дерзко рубится в лиге, где все еще тяжело оставаться самобытным.

Современный футбол очень роботизирован – Глушенков подойдет далеко не всем командам и тренерам. Он – король хаоса: постоянно разрывает оборонительные линии соперника, отдает передачи любой сложности, обостряет почти изо всех зон, опасен в дриблинге.

Это сезон Глушенкова – новой полноценной звезды РПЛ.

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Фото: РИА Новости /Павел Бедняков