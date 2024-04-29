«Краснодар» жестко облажался. Это самый незрелый матч чемпионской гонки

Парад патологической глупости.

Ленивый спад «Зенита» открыл для «Краснодара» дорогу к чемпионству, но команда Мурада Мусаева не готова к шансу всей жизни: нервно обыграла «Балтику» (3:2) и затряслась против «Крыльев» (0:0).

«Краснодар» интересен тактически: тройка защитников искала партнеров между линиями, Эдуард Сперцян и Кади блуждали по опорной зоне «Крыльев» и тонко подыгрывали, а Виктор Са и Сергей Волков создавали ширину. Эффект был: гости классно расчертили атаку с отмененным голом Волкова, создали несколько опасных подходов в штрафной, мог забивать Кади.

Атакующей идеи оказалось недостаточно. «Краснодар» разбалансирован: допускал моменты до удаления Волкова, периодически истерил и позволял «Крыльям» контратаковать. В итоге Мусаеву повезло, что команда удержала 0:0.

Как дрожал «Краснодар»?

Кади – зло. В первом тайме чуть не убил «Краснодар» своими психозами

Кади дожил до замены во втором тайме только благодаря Сергею Карасеву. Собрал целую подборку неадекватности:

1. На 17-й минуте психанул из-за проигнорированного толчка Витюгова: зачем-то побежал мстить (даже если фол был, никакой агрессии от Макса – рабочий эпизод). В итоге получил карточку за грубость.

2. Кади не успокоился: не просто спорил, а жестко наехал на Карасева, навязчиво ходил вокруг него. И даже саркастически аплодировал – по сути, мог получить вторую желтую уже на этом этапе.

Техническая запись – «Яндекс Плюс x VSporte»

3. В игре продолжил спорить с Карасевым, а сразу после разговора снова набросился со спины. В этот раз Кади зачем-то боднул Салтыкова.

4. Пробил после того, как упустил мяч за лицевую. Все остановились, но Кади дерзко шлепнул в дальний. Если объективно, Карасев свистнул в момент удара, но мяч очевидно ушел – зачем так рисковать? Тоже опасный эпизод.

В итоге Кади мог схватить вторую желтую за наглость в общении с Карасевым, агрессию, глупый удар и постоянные нарушения. Он стал стал самым фолящим игроком первого тайма (4, у всего «Краснодара» 10, у «Крыльев» – 5).

К Кади еще и игровые вопросы. С одной стороны, он креативил, с другой – запорол выход против Ломаева, пропустил между ног перед возможным пенальти на Горшкове (а затем на расслабоне бежал назад), из-за чего структура «Краснодара» разрушилась по цепочке: Черникову пришлось страховать Кади, Тормене – Черникова. Все опоздали, в защите образовалась дыра.

Удаление Волкова – фантастическая глупость

Волков тоже повис на желтой.

Первое нарушение Волкова – объяснимое. Сергей гасил контратаку «Крыльев»: догнал Никиту Салтыкова и выжимал его в середину. Да, «Краснодар» в большинстве (3-в-1 в центре, Владислав Шитов и Франко Орозко под давлением, Амар Рахманович в глубине, поддержки нет), но опорники чуть позади, партнеры 1-в-1 (могло смущать как раз это).

Возможно, стоило сыграть корректнее и аккуратнее тормозить Салтыкова, но прагматичнее сфолить, если не уверен.

Второе – бред. К Волкову очень много вопросов из-за оборонительного интеллекта. Против «Рубина» Сергей лишил «Краснодар» победы раздолбайством на угловых, сейчас же удалился в важнейший момент.

Ситуация не требовала радикального решения – здесь не так опасно, как в конце первого тайма. Да, Черников обрезал «Краснодар», но: а) сзади четыре защитника против атакующей двойки (еще может устремиться Кривцов); б) Салтыков убегал во фланг, а не разворачивался в середину – это менее опасная ситуация; в) скорость Волкова позволяет мгновенно догнать или сбить темп Никиты (и параллельно ждать подстраховку).

Итог: глупейший прихват на чужой половине.

Никаких оправданий. И Волкову, и Мусаеву. Конечно, нет смысла трястись из-за каждой желтой. И даже понятно, почему Волкова не заменили: он сверхатакующий защитник, а «Краснодар» хотел забивать. Но проблемы Сергея нужно учитывать: просить играть аккуратнее или все-таки убрать во втором тайме.

В отсутствие более дисциплинированного Олакунле Олусегуна у Мусаева был вариант с Жоао Баши. Да, не играл правого защитника, но знаком с позицией латераля (именно так атаковал «Краснодар»), туда же мог уйти Са. И был доступен профильный Александр Эктов для обороны в четверке.

Весной Сафонов чрезмерно ошибается в игре ногами

Уже набрал достаточно эпизодов.

1. Рассыпался под прессингом «Ростова». Ошибка привела к победному голу Мохаммада Мохеби.

2. Под давлением Педро выбил на угловой.

3. «Пари НН», «Балтика» и «Факел» – примеры передач низкого уровня. Без ярких привозов, но несколько передач перехвачены на половине «Краснодара».

С «Крыльями» страшнее. Сафонов привез явный момент: долго высматривал адрес, ничего не решил и начал пятиться. В итоге вынес на Салтыкова, но спас после удара Никиты. Правда, угловой тоже опасен, но и там Матвей подчистил.

«Краснодар» Мусаева разбалансирован. При Ивиче было бы лучше

Итоги: «Краснодар» приехал на важный матч с неконтролируемыми психозами Кади, идиотским удалением Волкова, сбоями Сафонова в игре ногами и с мегастранным выходом Эктова.

Конечно, «Краснодар» облажался. Скорее всего, раньше, чем в Самаре.

Увольнение Ивича с чемпионским опытом – глупость, которая подставляет еще и Мусаева. Владимир лучше контролировал команду: учил правильно страдать, лучше контролировал игры и выстроил понятную структуру.

Мусаев играет по-своему, но вынужден оглядываться на Ивича: использует его наработки, которые пока не очень коннектятся с собственными. В итоге «Краснодар» слишком разбалансирован. У него почти нет ровных матчей, а зрелищность пока негативно бьет по «Краснодару».

Мой телеграм

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев; pfcks.ru ; fckrasnodar.ru