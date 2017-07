Мугуруса вышла в третий финал «Шлема» и второй – на «Уимблдоне»

15-я ракетка мира Гарбинье Мугуруса (14), на «Уимблдоне» разгромившая Магдалену Рыбарикову 6:1, 6:1, вышла в свой третий финал «Большого шлема» и второй – на турнире.

Напомним, два года назад в финале «Уимблдона» Мугуруса уступила Серене Уильямс, год назад на «Ролан Гаррос» ее обыграла и теперь сыграет с победительницей матча Йоханны Конты (6) и Винус Уильямс (10).

