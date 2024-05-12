Джокович пожаловался на проблемы с координацией в матче с Табило: «Не знаю, связано ли это с бутылкой»

Теги Новак Джокович ATP Открытый чемпионат Италии Алехандро Табило Теннис

Новак Джокович прокомментировал поражение от Алехандро Табило в Риме.

Он проиграл 2:6, 3:6, не заработав ни одного брейк-пойнта.

– Можете ли вы объяснить, почему сегодня сыграли не на своем уровне?

– Поздравляю соперника. Я впервые с ним играл, он отличный теннисист, у него очень качественная и всесторонняя игра.

Да, не было приятных ощущений на корте, не чувствовал свои удары. Я был абсолютно сам не свой.

– Связано ли это с инцидентом с бутылкой? На вас как-то повлияло то, что случилось в пятницу вечером?

– Если честно, не знаю. Нужно проверить. На тренировке все было по-другому. Вчера у меня было легкое занятие. Я ничего не чувствовал, но в то же время не чувствовал себя как раньше.

Сегодня в условиях сильного стресса ситуация была плохой – не в плане боли, а в плане равновесия. Координации вообще не было. Я был совершенно другим игроком по сравнению с двумя днями назад. 

Мне нужно пройти обследование и узнать, что происходит.

Джоковича уничтожили в Риме – после падения бутылки на голову он остался без координации

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На лицо все симптомы легкого сотрясения. Зачем Джокович поперся играть, вопрос риторический.
+22
-1
+21
Ситуация такая, что без бутылки не разберёшься.
+20
0
+20
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Бутылка алюминиевая и полная может нанести приличный удар, специально посмотрел у сына есть такая берёт с собой на тренировки🤷‍♀️‼️
+15
-2
+13
Твоюж дивизию...
+15
-5
+10
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Однажды мне на голову упало яблоко с яблони. Удивительно, но это было очень неприятно и больно. Так что всякое может быть.
+13
-3
+10
Какого хрена удалили мой комментарий, если можно писать хрен?)
+9
0
+9
Странный народ эти спортсмены. Один с температурой 39 играет, второй с тошнотой и головокружением.
+15
-7
+8
Ответ SaltyRose
Похоже на то, хоть он и отрицает. А при сотрясении нужен покой.
У меня личный опыт есть в этом плане. Первые полчаса после удара тошнота и нарушение координации. Потом все нормализуется. Но врачи сразу сказали, что два-три дня нужно убрать любые нагрузки. А тут непонятно даже, осматривали ли его дальше медпункта.
+8
0
+8
Видимо, бутылка попала туда куда не нужно было, просто я не верю, что бы Джокович проиграл сегодня, да ещё на таком раннем этапе турнира)))
+9
-1
+8
Ответ VaD
Красиво серба набутылили сначала на автограф-сессии, а потом в матче.
Да, но Рафыч этим, к сожалению, уже не воспользуется
+10
-3
+7
Последствия, наверняка, есть. Отёк, который давит на соседние ткани, разрыв мелких сосудов. Не зря же ему холод прописали. Просто в покое или при лёгких нагрузках всё это не особо ощущается.
+7
-1
+6
Ответ cosset
Странный народ эти спортсмены. Один с температурой 39 играет, второй с тошнотой и головокружением.
странно если он только на уровне медпункта был осмотрен, ну на сотрясение должны ж были проверить свозить.
+10
-4
+6
Ответ Antonbezb
Никого не удивляет, что бутылка для воды не из пластика, а словно бак для воды? Похоже на намеренный вред
Обычный термос спортивный
+5
0
+5
Ответ sedric
На лицо все симптомы легкого сотрясения. Зачем Джокович поперся играть, вопрос риторический.
Похоже на то, хоть он и отрицает. А при сотрясении нужен покой.
+5
0
+5
Ответ cosset
Вот именно, это первое что должны были исключить, тем более при наличии таких симптомов, которые Джокович описывает. Не шлем надо было надевать, а головой заниматься.
Чтож тебе этот шлем так покоя не даёт?
новость внимательно прочла?
"Мне нужно пройти обследование и узнать, что происходит" - прямая речь от Новака
+8
-3
+5
Ответ cosset
Странный народ эти спортсмены. Один с температурой 39 играет, второй с тошнотой и головокружением.
Поэтому и топ, потому что через не могу и без жалости к себе.
+4
0
+4
Кто-то переставляет бутылки, а на кого-то они падают.
+4
0
+4
Ладно, хватит ныть. Готовься к РГ. Там 5 сетов. Мы ждём старого доброго воина, а не пиарщика-артиста..
+9
-6
+3
Здоровья Новаку ждём на РГ надеюсь первым титулом в этом сезоне станет ТБШ и четвёртый карьерный БШ станет наградой🤞💪‼️
+9
-6
+3
Ответ -виталик -
Человек не взял ни одного титула с начала сезона, но всеравно номер 1, как Маррей в 2017 прям.. Т. Е тур вообще никакой
Ну, в гонке 2024, Новак идет только 12-ым, а не первым))
+2
0
+2
Никого не удивляет, что бутылка для воды не из пластика, а словно бак для воды? Похоже на намеренный вред
+6
-4
+2
По другому его не выбить. То прививка, то горло, то бутылка. Что еще придумают? Поживем, увидим.
+8
-6
+2
Ответ cosset
Вот именно, это первое что должны были исключить, тем более при наличии таких симптомов, которые Джокович описывает. Не шлем надо было надевать, а головой заниматься.
Глаза разуй, причем тут шлем
+1
0
+1
Ответ S.Graf
Я ни разу не удивлюсь, когда Nо1е возьмёт Шлем. И даже не один. И даже в этом году. И я очень сильно удивлюсь, когда Новак возьмёт Мастерс. Тем более, в этом году. кактотак.
По Мастерсам он и так недостижим, верим в его победах на шлемах
+4
-3
+1
Ответ SaltyRose
Сколько восстанавливаться по опыту?
Где-то неделю потом еще было головокружение при резких движениях. Плюс-минус.
+1
0
+1
Ответ sedric
У меня личный опыт есть в этом плане. Первые полчаса после удара тошнота и нарушение координации. Потом все нормализуется. Но врачи сразу сказали, что два-три дня нужно убрать любые нагрузки. А тут непонятно даже, осматривали ли его дальше медпункта.
Сколько восстанавливаться по опыту?
+1
0
+1
А и правда, чё заявился на матч, стукнутый?)
+2
-2
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Иван Дичковский
Не пишите глупости, на последнем Уимблдоне и в Австралии его обыграли в нормальной спортивной борьбе по делу, а это его коронные шлемы.
Да он старый уже и Медведеву проиграл на Юс Опен, потому что 4 подряд титула мог взять и это давило.
0
0
0
Ответ sedric
На лицо все симптомы легкого сотрясения. Зачем Джокович поперся играть, вопрос риторический.
Ну вот, а то всякие недалекие юмористы ржут, подумаешь мол упала бутылочка, лучше бы Новак снялся, конечно.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий