Джокович пожаловался на проблемы с координацией в матче с Табило: «Не знаю, связано ли это с бутылкой»
Новак Джокович прокомментировал поражение от Алехандро Табило в Риме.
Он проиграл 2:6, 3:6, не заработав ни одного брейк-пойнта.
– Можете ли вы объяснить, почему сегодня сыграли не на своем уровне?
– Поздравляю соперника. Я впервые с ним играл, он отличный теннисист, у него очень качественная и всесторонняя игра.
Да, не было приятных ощущений на корте, не чувствовал свои удары. Я был абсолютно сам не свой.
– Связано ли это с инцидентом с бутылкой? На вас как-то повлияло то, что случилось в пятницу вечером?
– Если честно, не знаю. Нужно проверить. На тренировке все было по-другому. Вчера у меня было легкое занятие. Я ничего не чувствовал, но в то же время не чувствовал себя как раньше.
Сегодня в условиях сильного стресса ситуация была плохой – не в плане боли, а в плане равновесия. Координации вообще не было. Я был совершенно другим игроком по сравнению с двумя днями назад.
Мне нужно пройти обследование и узнать, что происходит.
Джоковича уничтожили в Риме – после падения бутылки на голову он остался без координации
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"Мне нужно пройти обследование и узнать, что происходит" - прямая речь от Новака