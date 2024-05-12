Джокович пожаловался на проблемы с координацией в матче с Табило: «Не знаю, связано ли это с бутылкой»

Новак Джокович прокомментировал поражение от Алехандро Табило в Риме.

Он проиграл 2:6, 3:6, не заработав ни одного брейк-пойнта.

– Можете ли вы объяснить, почему сегодня сыграли не на своем уровне?

– Поздравляю соперника. Я впервые с ним играл, он отличный теннисист, у него очень качественная и всесторонняя игра.

Да, не было приятных ощущений на корте, не чувствовал свои удары. Я был абсолютно сам не свой.

– Связано ли это с инцидентом с бутылкой? На вас как-то повлияло то, что случилось в пятницу вечером?

– Если честно, не знаю. Нужно проверить. На тренировке все было по-другому. Вчера у меня было легкое занятие. Я ничего не чувствовал, но в то же время не чувствовал себя как раньше.

Сегодня в условиях сильного стресса ситуация была плохой – не в плане боли, а в плане равновесия. Координации вообще не было. Я был совершенно другим игроком по сравнению с двумя днями назад.

Мне нужно пройти обследование и узнать, что происходит.

Джоковича уничтожили в Риме – после падения бутылки на голову он остался без координации

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