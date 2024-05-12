Медведев о завершении карьеры Тима: «Тяжело за этим наблюдать, но он будет счастлив и за пределами корта»

Даниил Медведев высказался о скором завершении карьеры Доминика Тима.

Австриец завершит карьеру в октябре на домашнем турнире в Вене.

«Немного тяжело наблюдать за тем, как такой человек заканчивает карьеру. Ведь Доминик, наверное, моложе некоторых других игроков, которые ушли. Но я не в его теле, не в его голове и точно не знаю, что происходит с его запястьем.

Мы пережили вместе потрясающие моменты. Мне больше всего запомнился полуфинал US Open и финал итогового в Лондоне (оба матча в 2020-м – Sports).

На US Open я чувствовал, что играю хорошо, но он в итоге победил. Он меня удивил очень классной игрой. На итоговом он сыграл даже лучше, чем в Нью-Йорке, но я смог перевернуть ситуацию. Очень хорошо помню эти матчи.

Жаль видеть проблемы Доминика после травмы и его неудачные попытки вернуться на прежний уровень. Зная его, я уверен, что он добьется успехов и за пределами корта. Он будет счастлив. По-моему, это главное, и я желаю ему всего наилучшего».