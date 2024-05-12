Табило в матче с Джоковичем впервые обыграл соперника из топ-10

32-я ракетка мира Алехандро Табило в третьем круге турнира в Риме обыграл №1 Новака Джоковича – 6:2, 6:3.

Для чилийца это первая в карьере победа над игроком топ-10 (после двух поражений). Также он второй раз в карьере вышел в 1/8 «Мастерса». Первый был в прошлом году в Индиан-Уэллс, где он на этой стадии проиграл Фрэнсису Тиафу.

За выход в четвертьфинал Табило поборется с Кареном Хачановым (0:1 в личных встречах).