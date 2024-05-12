Табило в матче с Джоковичем впервые обыграл соперника из топ-10

Теги Новак Джокович ATP Открытый чемпионат Италии Алехандро Табило Теннис

32-я ракетка мира Алехандро Табило в третьем круге турнира в Риме обыграл №1 Новака Джоковича – 6:2, 6:3.

Для чилийца это первая в карьере победа над игроком топ-10 (после двух поражений). Также он второй раз в карьере вышел в 1/8 «Мастерса». Первый был в прошлом году в Индиан-Уэллс, где он на этой стадии проиграл Фрэнсису Тиафу.

За выход в четвертьфинал Табило поборется с Кареном Хачановым (0:1 в личных встречах).

39 комментариев
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Ноль вопросов к Джоковичу. Попасть под пикового Табилло... Врагу не пожелаешь...
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+33
Ответ Typizza
Джокович шлем на голову и домой
Джокович с шлемом в сезоне, но есть нюанс)
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Джокович явно слился, чтобы не быть униженным Хачановым в следующим матче. Хитрый хитрый Серб
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Вчера кто-то смеялся что всегда когда слышит новость про первую победу над топ-10 сразу на ум приходит Рууд)
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Этот неловкий момент, когда в рубрику имени Рууда попал Джокович...

А с Руудом Табило играл месяц назад!😅
+12
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+11
Так я считаю что бутылку надо дисквалифицировать турнира эдак на 3...
+10
-1
+9
Счёт на табИло
+8
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+7
Бутылка виновата, а как же)
+7
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+6
Врагу не пожелаешь - пиковый Табило, пиковая металлическая бутылка...Ноле сделал все, что мог.
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В общем, всё в теннисе сейчас очень несТАБИЛЬно💥
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Ответ Stas Salesov
Джокович с шлемом в сезоне, но есть нюанс)
Превзошёл Маргарет Корт)
+4
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Странный матч, странный Новак, ноль реакции, может он специально слил из за бутылки которая попала ему в голову, даже не знаешь и что думать..
+8
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Теперь многие исправляют статистику личных встреч с Джоковичем и Надалем.
+3
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+3
Ответ Ali Rzayev
Странный матч, странный Новак, ноль реакции, может он специально слил из за бутылки которая попала ему в голову, даже не знаешь и что думать..
Именно так) смотрела матч, нет сомнений
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+3
Джокович шлем на голову и домой
+6
-3
+3
Красота
+9
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+3
Видимо, все-таки вчерашний инцидент с бутылкой повлиял на настрой Новака. Жаль, что выбыл с турнира так рано.
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Ответ Stas Salesov
Джокович с шлемом в сезоне, но есть нюанс)
Наконец-то можно поздравить Джока с долгожданным календарным большим шлемом. По календарю сейчас месяц май, кого хочешь выбивай. Мальчик хочет в табло, то есть в Табило.
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Молодец Табило
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А ведь это всё очень и очень любопытно. Не знаю, можно ли сейчас говорить с уверенностью, что в теннисе произошла революция. Пожалуй, рановато, как минимум до конца РГ отложим эти сентенции.

Но что есть то есть. Впервые с 2000 перед вторым шлемом сезона никто из Биг 3 не взял ни одного турнира. А в финале не был вж впервые с 1999. Ну а если не считать уже завершивших карьеру участников этого клуба, то всё равно ни у РАФЫ ни у Джоковича ноль трофеев на этом отрезке сезона впервые с 2004.

Если с РАФОЙ всё более менее ожидаемо, то спад результатов серба какой-то прям стремительный, особенно на фоне его разговоров о поездке в Лос Анджелес) Но пока нет уверенности, что они оба не скрывают карты перед Парижем. На Шатрие многое прояснится) Ну и всё же не будем совсем уж сбрасывать со счетов эту бутылку) Против Муте Джокович нормально играл)

Теперь из оставшихся в сетке ребят Рим брали только Зверев и Медведев) Вот будет смеху, если Даниил дважды сделает то, чего так и не смог Федерер)

Ну а если они оба реально постарели, то как же это говорит о том, что не бывает ничего нерушимого. Но это философские вопросы конечно)
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Вся надежда на наших ребят Медведева и Рублева. Желаю им дойти до финала как минимум. Из топов остались также Циципас, Зверев, Димитров, Руне.
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Табило новый Алькарас?)
Новаче становится заложником пиара и получает по щам.
Как он собирается поднять форму к РГ? Не представляю.
Если ничего уже не хочется - надо забрать Уим и на выход с песней. ОИ на глине - без шансов.
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Нормально сербу настучали в Табило.
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Возраст уже начинает сказываться. Похоже у Новака это последний сезон.
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Уходит эпоха. Будет всего 4й Римский турнир за 20 лет, в котором победитель будет не Надаль или Джокович!
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Ответ Иван Дичковский
Табильо очень талантливый чилиец с агрессивным теннисом, он левша напомню. В отличие от нестабильного Муте он матч с таким соперником не проигрывает в раздевалке, в этом году Табильно пройдя квалификацию выиграл свой первый титул на турнире перед Australian Open, молодец.
посмотрим на его талант в следующей игре, дай бог 5 геймов возьмет
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Ответ Ali Rzayev
Странный матч, странный Новак, ноль реакции, может он специально слил из за бутылки которая попала ему в голову, даже не знаешь и что думать..
нет, конечно. но три двойные на брейк-пойнтах соперника говорят о многом. и свист зрителей в конце.
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Ответ laziofan
Ноль вопросов к Джоковичу. Попасть под пикового Табилло... Врагу не пожелаешь...
Хачанов разберётся с этим Табило в 4-м круге, уверен.
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Сколько радости на спортсе. НОВЫЙ ГЕРОЙ появился. Ура, ура. Чем больше смотишь на людей, тем больше нравятся...
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Табильо очень талантливый чилиец с агрессивным теннисом, он левша напомню.
В отличие от нестабильного Муте он матч с таким соперником не проигрывает в раздевалке, в этом году Табильно пройдя квалификацию выиграл свой первый титул на турнире перед Australian Open, молодец.
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