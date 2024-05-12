Табило в матче с Джоковичем впервые обыграл соперника из топ-10
32-я ракетка мира Алехандро Табило в третьем круге турнира в Риме обыграл №1 Новака Джоковича – 6:2, 6:3.
Для чилийца это первая в карьере победа над игроком топ-10 (после двух поражений). Также он второй раз в карьере вышел в 1/8 «Мастерса». Первый был в прошлом году в Индиан-Уэллс, где он на этой стадии проиграл Фрэнсису Тиафу.
За выход в четвертьфинал Табило поборется с Кареном Хачановым (0:1 в личных встречах).
А с Руудом Табило играл месяц назад!😅
Но что есть то есть. Впервые с 2000 перед вторым шлемом сезона никто из Биг 3 не взял ни одного турнира. А в финале не был вж впервые с 1999. Ну а если не считать уже завершивших карьеру участников этого клуба, то всё равно ни у РАФЫ ни у Джоковича ноль трофеев на этом отрезке сезона впервые с 2004.
Если с РАФОЙ всё более менее ожидаемо, то спад результатов серба какой-то прям стремительный, особенно на фоне его разговоров о поездке в Лос Анджелес) Но пока нет уверенности, что они оба не скрывают карты перед Парижем. На Шатрие многое прояснится) Ну и всё же не будем совсем уж сбрасывать со счетов эту бутылку) Против Муте Джокович нормально играл)
Теперь из оставшихся в сетке ребят Рим брали только Зверев и Медведев) Вот будет смеху, если Даниил дважды сделает то, чего так и не смог Федерер)
Ну а если они оба реально постарели, то как же это говорит о том, что не бывает ничего нерушимого. Но это философские вопросы конечно)
Новаче становится заложником пиара и получает по щам.
Как он собирается поднять форму к РГ? Не представляю.
Если ничего уже не хочется - надо забрать Уим и на выход с песней. ОИ на глине - без шансов.
В отличие от нестабильного Муте он матч с таким соперником не проигрывает в раздевалке, в этом году Табильно пройдя квалификацию выиграл свой первый титул на турнире перед Australian Open, молодец.