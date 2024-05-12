Новак Джокович потерпел самое быстрое поражение в карьере на грунте.

В матче третьего круга «Мастерса» в Риме он за 1 час 7 минут уступил Алехандро Табило (2:6, 3:6).

До этого самым коротким матчем серба на грунте был полуфинал турнира в Монте-Карло против Роджера Федерера в 2014-м. Тогда он уступил со счетом 5:7, 2:6 за 1 час 15 минут.

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