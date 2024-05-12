Джокович потерпел самое быстрое поражение в карьере на грунте
Новак Джокович потерпел самое быстрое поражение в карьере на грунте.
В матче третьего круга «Мастерса» в Риме он за 1 час 7 минут уступил Алехандро Табило (2:6, 3:6).
До этого самым коротким матчем серба на грунте был полуфинал турнира в Монте-Карло против Роджера Федерера в 2014-м. Тогда он уступил со счетом 5:7, 2:6 за 1 час 15 минут.
Джоковича уничтожили в Риме – после падения бутылки на голову он остался без координации
Самое быстрое поражение Рафы от Новака - 1:13. Финал Доха 2016 (хард).
Просто ради информации, вдруг кому интересно.