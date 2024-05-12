Джокович потерпел самое быстрое поражение в карьере на грунте

Теги Роджер Федерер Новак Джокович ATP Открытый чемпионат Италии Алехандро Табило Теннис

Новак Джокович потерпел самое быстрое поражение в карьере на грунте.

В матче третьего круга «Мастерса» в Риме он за 1 час 7 минут уступил Алехандро Табило (2:6, 3:6).

До этого самым коротким матчем серба на грунте был полуфинал турнира в Монте-Карло против Роджера Федерера в 2014-м. Тогда он уступил со счетом 5:7, 2:6 за 1 час 15 минут.

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8 комментариев
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Джокович главный герой табилойдов сегодня
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После вчерашних истерик его фанатов, результат как никогда справедлив
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Надеюсь Табило окажется в четверти Новака на РГ🤞‼️
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32 ракетка мира! Впервые увидел его… ну и левая у него однако
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Самое быстрое поражение Новака от Рафы - 1:18. Финал Монте-Карло 2012 (грунт).

Самое быстрое поражение Рафы от Новака - 1:13. Финал Доха 2016 (хард).

Просто ради информации, вдруг кому интересно.
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Вот и хочется посмотреть, другого Новака💪‼️
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Ответ dedpihto59
Надеюсь Табило окажется в четверти Новака на РГ🤞‼️
Да там уже другой Новак будет. Хоть и предвещается один из самых сложных ТБШ для него
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