Джокович о попадании бутылкой в голову: «Для меня это очень неприятная и неудачная ситуация»

Новак Джокович рассказал подробности инцидента с попавшей в его голову бутылкой.

«Думаю, по видео все было ясно. Для меня это очень неприятная и неудачная ситуация. Это был несчастный случай – тот парень перегнулся через забор, и бутылка выпала из его рюкзака прямо мне на голову.

Конечно, это было неожиданно. Я даже не смотрел наверх. Потом почувствовал очень сильный удар в голову. Да, на меня это сильно повлияло. Дальше мне оказали медицинскую помощь. Прошло полчаса, час тошноты, головокружения, крови, много чего.

Мне удалось нормально поспать, хотя голова немного болела. На следующий день все было нормально, поэтому я подумал, что все в порядке, но, возможно, это не так.

Сегодня я чувствовал, что как будто меня подменили. Никакого ритма, темпа и баланса ни в одном ударе. Это немного беспокоит».