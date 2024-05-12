Джокович о попадании бутылкой в голову: «Для меня это очень неприятная и неудачная ситуация»

Теги Новак Джокович ATP Открытый чемпионат Италии Алехандро Табило Теннис

Новак Джокович рассказал подробности инцидента с попавшей в его голову бутылкой.

«Думаю, по видео все было ясно. Для меня это очень неприятная и неудачная ситуация. Это был несчастный случай – тот парень перегнулся через забор, и бутылка выпала из его рюкзака прямо мне на голову.

Конечно, это было неожиданно. Я даже не смотрел наверх. Потом почувствовал очень сильный удар в голову. Да, на меня это сильно повлияло. Дальше мне оказали медицинскую помощь. Прошло полчаса, час тошноты, головокружения, крови, много чего.

Мне удалось нормально поспать, хотя голова немного болела. На следующий день все было нормально, поэтому я подумал, что все в порядке, но, возможно, это не так.

Сегодня я чувствовал, что как будто меня подменили. Никакого ритма, темпа и баланса ни в одном ударе. Это немного беспокоит».

12 комментариев
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Растяпа с рюкзаком, где твои извинения?
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Почему я не удивлен, что это происходит именно с Джоковичем. Час у человека идет кровь, тошнит, кружится голова. Очевиден сотряс. Вопрос и к людям в медпункте, но в первую очередь к Джоковичу и его команде, которые не озаботились направиться в больницу, и провериться. Вместо этого, как только первые симптомы спали, что типично при легком сотрясе, Джокович такой: Все, я себя чувствую нормально, будем играть. Как обычно буду превозмогать, а эти чокеры сами все отдадут. Вот вообще не удивлен, что человек обнимающийся с деревьями и верящий в священную силу пирамид так халатно отнесся к данной ситуации. За что и поплатился.
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Ответ Rf
Он на месте извинился.
Ты это сам видел?
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Ответ Dym86
Интересно. Если уронить кирпич на кого-то - это непредумышленное убийство - уголовное дело. Здесь вред здоровью, нетрудоспособность, потеря заработка, имидживые потери. Можно ли у этого парня отсудить денег?
Несчастный случай на производстве.)
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Ответ Olya B.
Несчастный случай на производстве.)
Если несчастный случай на производстве, то должен отвечать ответственный за технику безопасности. Те платить турнир и нести ответственность ответственный сотрудник.
Решение типа запретить: 1. Подход зрителей с высоких бортов. 2. Запретить пронос бутылок и рюкзаков ))
+1
0
+1
Интересно. Если уронить кирпич на кого-то - это непредумышленное убийство - уголовное дело. Здесь вред здоровью, нетрудоспособность, потеря заработка, имидживые потери. Можно ли у этого парня отсудить денег?
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Парень с рюкзаком нашел точку G в голове у Джокочювича ) сори, если кому-то шутка на зайдет...

просто думаю, что Джока быстро поправится...
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Растяпа с рюкзаком, где твои извинения?
Он на месте извинился.
+3
-3
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Ты это сам видел?
А ты видел, что нет?
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0
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Ответ Dym86
Интересно. Если уронить кирпич на кого-то - это непредумышленное убийство - уголовное дело. Здесь вред здоровью, нетрудоспособность, потеря заработка, имидживые потери. Можно ли у этого парня отсудить денег?
Он на месте загладил вину на голове. Оказал первую помощь - дал попить из фляги пострадавшему от неё. И денег отвалил из рюкзака.
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Ответ Dym86
Если несчастный случай на производстве, то должен отвечать ответственный за технику безопасности. Те платить турнир и нести ответственность ответственный сотрудник. Решение типа запретить: 1. Подход зрителей с высоких бортов. 2. Запретить пронос бутылок и рюкзаков ))
А что же еще? Производственная травма.
Оплатит не сотрудник, а АТР, я думаю. А потом уж пусть разбирается с организатором. Или это одно лицо?
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