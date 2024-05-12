Ига Швентек: «У Джоковича и Надаля огромная фан-база, но я ни в коем случае им не завидую»

Ига Швентек ответила на вопрос об интересе к себе со стороны болельщиков.

– Вы первая ракетка мира, но все внимание приковано к Джоковичу и Надалю. С чем, по-вашему, это связано? Почему внимание людей приковано не к вам?

– Почему что?

– Здесь, в Риме, внимание людей обращено не на вас. Как вы это объясняете? Извините за этот вопрос.

– Не знаю, это укол в мою сторону или нет.

Думаю, ко мне приковано достаточно внимания, при этом я прекрасно понимаю, почему к Рафе и Новаку больше, у них такая огромная фан-база. Я ни в коем случае не завидую.

Это последний турнир Рафы – не последний в целом, но, возможно, последний в Риме. Я понимаю, почему люди хотят за ним следить. И Новак тоже один из величайших.

Честно говоря, я не особо понимаю этого вопроса