Ига Швентек: «У Джоковича и Надаля огромная фан-база, но я ни в коем случае им не завидую»
Ига Швентек ответила на вопрос об интересе к себе со стороны болельщиков.
– Вы первая ракетка мира, но все внимание приковано к Джоковичу и Надалю. С чем, по-вашему, это связано? Почему внимание людей приковано не к вам?
– Почему что?
– Здесь, в Риме, внимание людей обращено не на вас. Как вы это объясняете? Извините за этот вопрос.
– Не знаю, это укол в мою сторону или нет.
Думаю, ко мне приковано достаточно внимания, при этом я прекрасно понимаю, почему к Рафе и Новаку больше, у них такая огромная фан-база. Я ни в коем случае не завидую.
Это последний турнир Рафы – не последний в целом, но, возможно, последний в Риме. Я понимаю, почему люди хотят за ним следить. И Новак тоже один из величайших.
Честно говоря, я не особо понимаю этого вопроса