«БроукБойз» не будут отстранены от участия в Медиалиге

«Броуки» продолжат выступать в шестом сезоне Winline Медиалиги.

Ранее глава МФЛ Николай Осипов заявил , что обсудит с партнерами Winline Медиалиги исключение «БроукБойз». Напомним, между главным тренером «БроукБойз» Виталием Дьяковым и Осиповым случился конфликт в концовке первого тайма первого полуфинального матча шестого сезона МФЛ между «Броуками» и «СиндЕкатом ».

«Играйте в футбол!»

Winline Медийная Футбольная Лига выступает против аморального и агрессивного поведения команд, представителей клубов, болельщиков и сотрудников лиги.

Winline Media Football League оставляет за собой право применения любых санкций, вплоть до бессрочной дисквалификации клубов, представителей клубов и сотрудников Лиги на любой стадии турниров МФЛ, включая межсезонье.

Данное правило вступает в силу с 24 июня 2025 года и будет действовать для всех, кто порочит честь Лиги, представителей сообщества, а также спонсоров и партнеров турнира и клубов.

Придерживаясь принципа о неприменении наказания задним числом, принято решение о сохранении футбольного клуба Broke Boys , как полноценного участника 6го сезона», – заявили в телеграм-канале МФЛ.

По итогам конфликта Осипов пожизненно отстранил защитника «Броуков» Кирякова от всех турниров Медиалиги. Виталий Дьяков был отстранен с поста главного тренера «БроукБойз». Его может заменить бывший тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов.

«Броуки» сыграют с «СиндЕкатом» в ответном полуфинальном матче МФЛ-6 на «Лукойл Арене». В первой игре «СиндЕкат» одержал победу в серии буллиталити (2:2, 4:3 Б) и будет иметь преимущество в один мяч в ответной игре.

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