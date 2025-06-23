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«Амкал» зарубится с ФК «10», «Броуки» – с «СиндЕкатом» на «Лукойл Арене». Расписание ответных полуфиналов МФЛ-6

Расписание ответных полуфинальных матчей Winline МФЛ-6.

Медиалига, 1/2 финала, ответные матчи

Воскресенье, 29 июня

«СиндЕкат» – «БроукБойз». Начало – в 17:00.

Результат первого матча: 2:2 (1:1, 2:2, 3:4 Б)

«Амкал» – ФК «10». Начало – в 20:30.

Результат первого матча: 0:1 (0:0)

Матчи пройдут в Москве на стадионе «Лукойл Арена».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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