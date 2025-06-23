«Амкал» зарубится с ФК «10», «Броуки» – с «СиндЕкатом» на «Лукойл Арене». Расписание ответных полуфиналов МФЛ-6
Расписание ответных полуфинальных матчей Winline МФЛ-6.
Медиалига, 1/2 финала, ответные матчи
Воскресенье, 29 июня
«СиндЕкат» – «БроукБойз». Начало – в 17:00.
Результат первого матча: 2:2 (1:1, 2:2, 3:4 Б)
«Амкал» – ФК «10». Начало – в 20:30.
Результат первого матча: 0:1 (0:0)
Матчи пройдут в Москве на стадионе «Лукойл Арена».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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