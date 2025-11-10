Вульф: «Закончу карьеру в медиафутболе, если не найду подходящие условия. Стану селекционером в проф»

Вульф: закончу карьеру в медиафутболе и стану селекционером в проф.

Экс-хавбек 2Drots Александр Вульфов рассказал, что может закончить карьеру в медиафутболе.

«Я был расстроен и долго переживал после ухода из 2Drots. Это правда, что я могу закончить карьеру медиафутболиста. Есть предложения от нескольких команд, в том числе от «Альтерона». Но если не будет подходящих условий или не сможем договориться, то придется закончить. Что еще остается делать?

Не знаю, какие потолки в командах, но мои условия выше среднего. Не будем называть цифры. Но я бы хотел остаться в медиафутболе.

Не хочу продолжать модельную карьеру. Хотел бы стать селекционером в проффутболе. Есть знакомый, который работает в Дубае. Недавно, на последней игре с Lit Energy , мы встретились, и он мне предложил работу», – заявил экс-хавбек 2D.