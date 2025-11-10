  • Спортс
6

«Под лежащего мужика портвейн не течет. Пример «Амкала» и РФС демонстрирует, как можно работать». Митрофанов о Кубке России

Митрофанов: «Амкал» – молодцы.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов позитивно отреагировал на перформанс «Амкала» в FONBET Кубке России. Чемпион WINLINE Медиалиги привлекал к матчам селебрити.

За команду сыграли блогер Парадеевич, певец The Limba, баскетболист Павел Подкользин стал (самым высоким футболистом в мире), экс-руководитель «Зенита» Александр Медведев, президент Медиалиги Николай Осипов и другие.

«Это возможно не только для медиаклуба. Это возможно для любого любительского клуба. Вопрос, как это сделано. Если это сделано красиво, и при этом блогеры, известные люди, которые никакого отношения к футболу не имеют, но при этом неплохо себя показывают – это привлекает внимание к футболу. Ничего плохого я в этом не вижу.

Я отношусь к этому как к интересной, неплохой идее. Второй раз эта идея будет уже заезженной, никому не будет интересно. Но как идея, которая привлекает внимание к клубу и к футболу – она неплохая. Она сделана, на мой взгляд, достаточно качественно. Нельзя сказать, что это сделано крайне плохо. На мой взгляд – молодцы.

С точки зрения того, что такие хайповые штуки глобально и надолго привлекают внимание к турниру и к игре – скорее нет. Это ситуативные моменты. Постоянная работа с болельщиком и качеством проведения соревнований привлекают внимание к любому виду спорта.

Но это хороший пример для всего любительского и даже профессионального футбола, который показывает, что если ты не сидишь на месте и не ждешь... Под лежащего мужика портвейн не течет. Здесь то же самое.

То же самое показывает и наша команда. В этом году мы специально в рамках Кубка России помогали регионам организовывать матчдэй для соревнований с участием любительских команд, клубов Второй лиги, Первой лиги. Средняя посещаемость была всегда в районе 10 000 человек. В Саранске матч любительских команд собрал 17 000 человек.

При качественной организации, причем не требующей значительных финансовых убиваний и усилий, можно показывать совершенно другой образ футбола. Вот этим нужно заниматься. Пример «Амкала» и РФС демонстрирует то, как можно работать», – сказал Митрофанов.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «ЭКС | Медиафутбол»
