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Осипов пожизненно отстранил защитника «Броуков» Кирякова от всех турниров Медиалиги

Защитник «Броуков» Киря навсегда отстранен от всех турниров Winline МФЛ.

Вчера игрок «Броуков» написал эмоциональный пост, в котором раскритиковал президента Медиалиги Николая Осипова. Позже канал Сергея Кирякова и сам пост были недоступны.

«Николай, тебя могут послать другие ##### и #####, но ты никогда в жизни не сможешь отстранить людей другого калибра, потому что для тебя это очень выгодно!» – написал Киря.

Дмитрий Егоров попросил игрков клуба отказаться от публичных заявлений: «Я пацанов призываю не делать вообще никаких постов. Хотя именно они задеты сильнее всего».

Сегодня в эфире программы AGM Осипов заявил, что Киря отстранен от участия во всех турнирах под эгидой Медиалиги. Защитник играет в МФЛ со второго сезона.

Чемпиона Медиалиги могут снять с сезона! Дьяков взорвался на президента лиги

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: AGM
logoБроукБойз
logoНиколай Осипов
logoДмитрий Егоров
logo«Киря» Сергей Киряков
logoWinline Медиалига
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