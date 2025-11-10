2Drots хотят продлить контракты с пятью игроками
Ильдар: 2Drots хотят продлить контракты с 5 игроками.
Спортивный директор 2Drots Ильдар Зарипов раскрыл планы клуба о продлении контрактов с игроками.
«У нас есть пять человек, с кем надо продлить контракты: Фрол, Лога, Слон, Сэм, Ланда.
Эдамс? Мне кажется, у него контракт на 20 лет», – сказал Зарипов.
Ранее 2Drots объявили о подписании форварда «БроукБойз» Мазура.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: AGM
