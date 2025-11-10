0

2Drots хотят продлить контракты с пятью игроками

Ильдар: 2Drots хотят продлить контракты с 5 игроками.

Спортивный директор 2Drots Ильдар Зарипов раскрыл планы клуба о продлении контрактов с игроками.

«У нас есть пять человек, с кем надо продлить контракты: Фрол, Лога, Слон, Сэм, Ланда.

Эдамс? Мне кажется, у него контракт на 20 лет», – сказал Зарипов.

Ранее 2Drots объявили о подписании форварда «БроукБойз» Мазура.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: AGM
Ильдар Зарипов
logo«Фрол» Максим Фролов
logoДмитрий Ландаков
logo«Сэмио» Владислав Семенов
logo«Лога» Вадим Логинов
logo«Слон» Владислав Ослоновский
logoWinline Медиалига
logo2Drots
возможные трансферы
