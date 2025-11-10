«Нужно, чтобы 2Drots заплатили Мазуру за полтора месяца». Егоров о трансфере форварда

Дмитрий Егоров: 2Drots воспользовались ситуацией и Мазуром.

Дмитрий Егоров хочет, чтобы 2Drots выплатили Мазуру зарплату с даты начала переговоров.

«Нужно задать вопрос Жеке, Некиту [президентам 2Drots] и Ильдару [спортивному директору клуба], чтобы они выплатили зарплату Мазуру с того момента, как начались переговоры. Иначе это некрасиво.

Вы воспользовались ситуацией и Ильей. Нам ничего не надо. Нужно лишь, чтобы 2Drots заплатили Мазуру за полтора месяца. Мне кажется, меня поддержит каждый», – сказал президент «Броуков».

Мазур подписал контракт с 2D, который вступит в силу 1 декабря.