В матче «Динамо» – «Амкал» будет неограниченное количество замен. В случае ничьи – серия буллитов

Стал известен формат проведения матча «Динамо» – «Амкал».

Winline сквозь вселенные – шоу-матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене » 17 ноября, начало – в 17:00.

Формат матча: 2 тайма по 45 минут. Количество замен – неограниченно. Также будут разрешены обратные замены. Для проведения замен будут выделены специальные паузы: на каждую команду по 8 пауз.

Если основное время закончится вничью, то команды проведут серию буллитов.

Перед матчем выступят рэпер OG Buda и музыкальная группа Cream Soda .

За бело-голубых сыграют российский актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева. В составе «Амкала» выйдет экс-звезда клуба Прокоп .

Перед матчем пройдет автограф-сессия с участием Дмитрия Скопинцева , президента «Амкала » Германа Эль Класико и медиафутболистов братьев Крапивниковых.

«Динамо » в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).

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