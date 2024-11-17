В матче «Динамо» – «Амкал» будет неограниченное количество замен. В случае ничьи – серия буллитов
Winline сквозь вселенные – шоу-матч «Динамо» – «Амкал» пройдет на «ВТБ Арене» 17 ноября, начало – в 17:00.
Формат матча: 2 тайма по 45 минут. Количество замен – неограниченно. Также будут разрешены обратные замены. Для проведения замен будут выделены специальные паузы: на каждую команду по 8 пауз.
Если основное время закончится вничью, то команды проведут серию буллитов.
Перед матчем выступят рэпер OG Buda и музыкальная группа Cream Soda.
За бело-голубых сыграют российский актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева. В составе «Амкала» выйдет экс-звезда клуба Прокоп.
Перед матчем пройдет автограф-сессия с участием Дмитрия Скопинцева, президента «Амкала» Германа Эль Класико и медиафутболистов братьев Крапивниковых.
«Динамо» в третий раз сыграет с медиафутбольной командой. В 2022 году динамовцы разгромили «Амкал» (5:0), а в 2023-м победили 2Drots (2:1).
Сравнения с квадроберами, Медведева на поле, 17 тысяч билетов продано. Главное вокруг «Динамо» – «Амкал»
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